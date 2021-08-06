Розраховуємо робити щонайменше 1 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я планують нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно. Моє задоволення показують цифри. Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз, з урахуванням тих поставок, які вже організовані, в серпні ми повинні зробити ще більше. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись", — пообіцяв він.
Ляшко закликав українців приходити на щеплення.
"Одне прохання, українці, ми робимо все це для вас і для вашого здоров’я. Приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вірус SARS-COV-2 досі не виділений. Відтак невідомо, чи існує він взагалі.
Відтак, незрозуміло, на підставі чого створена вакцина.
Вакцина, яку колять, зроблена на основі нової технології з мРНК, яка попередньо не була повністю випробувана навіть на мишах. Відтак незрозуміло, які ефекти можуть бути на людях в довготерміновій перспективі (не якщо не впав відразу після укола, а через місяць, півроку, рік...).
Вакцина, яку колять, не захищає від наступних типів ковіду - доведено Ізраїлем, Британією, Гібралтаром і т.д. Відтак, на фіга колоти вакцину від торішнього грипу?
Вакцина, яку колять, спричиняє гострі розлади мозкового кровообігу, причому ніхто не може сказати точно, у яких людей це відбувається, а у яких ні. Відтак, прийняти вакцину - все одно що гратися в російську рулетку.
Вакцина, яку колять, вперше у світовій історії роздяється не те що безплатно - а навіть примусово. Причому для того, щоб переконати в її необхідності, задіяний весь світовий медійний ресурс. Відтак, інстинкт самозбереження людини КРИЧИТЬ, що треба триматися від цього подалі, наскільки це можливо.
Кожна, хлопче.
"та розшифрована кожна з його мутацій"
Що Ви вкладаєте в поняття "розшифрована"?
От у NASA депонірувано тисячі фотографій, як доблесні астронавти у 1969-1972 роках гуляють по Місяцю. І що? Ми повинні їм вірити?
хренасе потери
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ТРЦ Никольский
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Я тоже записывался через хелси - по факту пришел, всем пох на запись, любой левый с улицы мог зайти и сделать прививку - заполнив бумажку на согласие и отсутствие противопоказаний.
Молодец, шляшко, все как зеля в сериале показывал.
99% умерших не получили или получили не полный курс прививок от КОВИДа
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://www.youtube.com/watch?v=y26-zZK2_9o
Согласно прогнозам аналитиков Pharma Compass, вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J и AstraZeneca внесут значительный вклад в доходы этих компаний. Так, Pfizer ожидает, что объем продаж вакцины в 2021 году составит 26 млрд $, а Moderna - 19,2 млрд $. И все же самым продаваемым продуктом в 2021 году станет вакцина против COVID-19 компании Pfizer. В результате американский производитель лекарств вернется в пятерку крупнейших мировых фармацевтических компаний по показателям продаж, ну, а пока ему принадлежит лишь 8 строчка рейтинга.
Обьем продажи вакцины 26 миллиардов $ у Pfizer! Это при том , что до сих пор у них годовой обьем продаж всех лекарств был на уровне 50 миллиардов $!!!!
После этих цифр , в бескорыстность , честность и заботу о людях со стороны этих компаний , а соответственно и правительств , которые связаны с ними может верить только идиот!
Нормальные страны таких вакцин не применяют. И вообще есть сомнение, что это вакцина а не физраствор.