МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у п'ятницю заявив, що позбавив акредитації двох тренерів білоруської збірної на Олімпіаді в Токіо у зв'язку зі скандалом навколо легкоатлетки з Білорусі Христини Тимановської.

Як інформував МОК, акредитації позбавлені тренери Артур Шумак і Юрій Мойсевич, вони на вимогу МОК уже покинули Олімпійське селище, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цей захід, зазначається в повідомленні комітету, схвалений "в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід".

Напередодні представник МОК Марк Адамс повідомив журналістам, що стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в зв'язку зі скандалом навколо Тимановської можуть бути застосовані дисциплінарні заходи. Він заявив на пресконференції, що МОК "швидко відреагував" на ситуацію, проводить бесіди з білоруськими та іншими спортсменами. За підсумками МОК має намір визначити, "які дисциплінарні заходи можуть бути схвалені".

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Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.