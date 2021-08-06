МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у п'ятницю заявив, що позбавив акредитації двох тренерів білоруської збірної на Олімпіаді в Токіо у зв'язку зі скандалом навколо легкоатлетки з Білорусі Христини Тимановської.
Як інформував МОК, акредитації позбавлені тренери Артур Шумак і Юрій Мойсевич, вони на вимогу МОК уже покинули Олімпійське селище, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Цей захід, зазначається в повідомленні комітету, схвалений "в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід".
Напередодні представник МОК Марк Адамс повідомив журналістам, що стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в зв'язку зі скандалом навколо Тимановської можуть бути застосовані дисциплінарні заходи. Він заявив на пресконференції, що МОК "швидко відреагував" на ситуацію, проводить бесіди з білоруськими та іншими спортсменами. За підсумками МОК має намір визначити, "які дисциплінарні заходи можуть бути схвалені".
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
4 серпня Тимановська прибула до Польщі.
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Можете кидать камнями, но так и во всех сферах жизни: люди строят из себя большую цацу и попроси их чота сделать, то пошлют на хрен или потом будут обижаться... проще нада быть
Далі можна не читати.
Зы. может я не правильно написал: "тяжелую атлетику и легкую", а должен был написать "молот и бег". Но там как коршуны на меня налетели, то писал на автомате и признаю свой косяк. С кем не бывает, даже с мэтрами Цензора
А назови-ка хоть одного известного легкоатлета, который бы совмещал 100 и 400 м.
Не назовёшь.
И попробуй пробежать 100-метровку после 400 метров.
Ты реально тупой. Они годами готовятся, чтобы выйти на свой лучший результат.
Будь проще.
Є звісно унікуми як фелпс, та все ж, якщо у людини профільна 50, то поставивши її на 400 вона програє навіть посередньому плавцю який постійно виступає на цій дистанції.
тобто її пендоси заявили на естафету(ну бо тренери не повідомили заздалегіть, що вона з профілем 100 і 200 буде бігти 400 ).
а потім певно янкі намагались вивезти швиденько в Білозасрашку дівчину яка публічно сказала "фе"
В спам.