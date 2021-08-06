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Новини Олімпіада-2020
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МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську

МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у п'ятницю заявив, що позбавив акредитації двох тренерів білоруської збірної на Олімпіаді в Токіо у зв'язку зі скандалом навколо легкоатлетки з Білорусі Христини Тимановської.

Як інформував МОК, акредитації позбавлені тренери Артур Шумак і Юрій Мойсевич, вони на вимогу МОК уже покинули Олімпійське селище, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цей захід, зазначається в повідомленні комітету, схвалений "в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід".

Напередодні представник МОК Марк Адамс повідомив журналістам, що стосовно Національного олімпійського комітету Білорусі в зв'язку зі скандалом навколо Тимановської можуть бути застосовані дисциплінарні заходи. Він заявив на пресконференції, що МОК "швидко відреагував" на ситуацію, проводить бесіди з білоруськими та іншими спортсменами. За підсумками МОК має намір визначити, "які дисциплінарні заходи можуть бути схвалені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.

Білорусь (7926) МОК (173) Олімпіада (687) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+32
Точно! А ще б молот кинула, штовхнула ядро, та з жердиною стрибнула. Який чудак Усейн Болт що не бігає марафони...
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06.08.2021 09:30
+18
Спортсмены не работяги. Спортсмен приходит соревноваться в том, в чем он хочет. Это его честь. Когда ему говорят: давай тобой заткнем тут дырку, он может не захотеть, его дело, его честь. А когда спортсмену за отказ быть затычкой угрожают... это Беларусь.
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06.08.2021 09:35
+16
кацапа, ти зашкварилося) як можно уявляти, сидячі в лахті?)) ось і ти обісралося на банальних дрібницях)
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06.08.2021 09:35
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Ой, пробежала бы 400 метров, не упала бы с неё корона. Все равно в той дисциплине беларусы пришкандыбали последними. Потом бы еще и 100 метровку свою пробежала. Может даже бы и медаль взяла.

Можете кидать камнями, но так и во всех сферах жизни: люди строят из себя большую цацу и попроси их чота сделать, то пошлют на хрен или потом будут обижаться... проще нада быть
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06.08.2021 09:26 Відповісти
Точно! А ще б молот кинула, штовхнула ядро, та з жердиною стрибнула. Який чудак Усейн Болт що не бігає марафони...
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06.08.2021 09:30 Відповісти
Друже, ты путаешь теплое с мягким: тяжелую атлетику и легкую. Это как сравнивать футбол и хоккей. Какая в хрен разница пробежать 100 метров или 400? Это же бег, то же самое только дистанция длиннее, всего то аж на 300 (триста) метров, не на километр и не на два. Да и главное не победа, а участие.
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06.08.2021 09:49 Відповісти
Друже, ты путаешь теплое с мягким: тяжелую атлетику и легкую.


Далі можна не читати.
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06.08.2021 09:54 Відповісти
Ну молот хоть и к легкой относится, но посмотри на этих дядек, которые его толкают
МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 6968
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06.08.2021 09:57 Відповісти
Так що я там сплутав?
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06.08.2021 09:59 Відповісти
Бег на 100м и бег на 400м это бег. Бег и толкание ядра это теплое с мягким
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06.08.2021 10:01 Відповісти
І 42 кілометри також біг. І добовий біг, також біг. Смішно, коли людина не відрізняючи важку атлетику від легкої розповідає як мала поводитися у цьому випадку спортсменка. Ходи здоровий, хай щастить.
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06.08.2021 10:06 Відповісти
То есть 300 метров пробежать это так тяжело шо аж писец? Да уж охренительные люди эти спортсмены. Один он сравнивает штангу 100 кг и 200 кг. Ты вот 100 метров и 42 киллометра. А потом мне байки какие-то рассказываете

Зы. может я не правильно написал: "тяжелую атлетику и легкую", а должен был написать "молот и бег". Но там как коршуны на меня налетели, то писал на автомате и признаю свой косяк. С кем не бывает, даже с мэтрами Цензора
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06.08.2021 10:11 Відповісти
Воно настільки тупе, що не може зрозуміти простого сарказму. Аж гидко стало від такої сракоголовості лукашенківського попихача.
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06.08.2021 10:51 Відповісти
А при чом тут лукашенка? Спорт же вне политики
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06.08.2021 10:55 Відповісти
Ну да, то ли 100 кг. штангу поднимать, то ли 200 кг., одно и то же.
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06.08.2021 09:55 Відповісти
Сразу видно, что ты спортом никогда не занимался. Но эсперд куда там..
А назови-ка хоть одного известного легкоатлета, который бы совмещал 100 и 400 м.
Не назовёшь.
И попробуй пробежать 100-метровку после 400 метров.
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06.08.2021 10:01 Відповісти
Они прибежали последними эти беларусы. Там пешком можно было пробежать. Какая разница
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06.08.2021 10:02 Відповісти
Какая разница...
Ты реально тупой. Они годами готовятся, чтобы выйти на свой лучший результат.
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06.08.2021 10:08 Відповісти
Для дилетанта разницы, конечно, никакой.
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06.08.2021 10:22 Відповісти
Сам ты дилетант. Давай на примере Яны Клочковой. Она взяла золото в Сиднее на 200х метрах и на 400х метрах. Ей не западло было проплыть на 200 метров больше. А Титановской на 300 метров западло пробежать
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06.08.2021 10:36 Відповісти
Ти типовий совковий пдрс, якщо не розумієш своєю сракоголовою, що людина має права і не важливо подобається це ойухівшому диктатору та його холіям (тобі в тому числі), чи ні.
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06.08.2021 10:54 Відповісти
А ти типове хамло і рагуль, якщо зразу переходиш на образи і лайку. Я тобі навів конкретний приклад, але ж ні, ти починаєш нести якусь маячню, приплітаєш сюди бульбофюррера, про якого я, до речі, ні слова вище не писав
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06.08.2021 10:57 Відповісти
Я "попрошу" тебя заткнутся и залезть обратно в свою кацапскую клоаку. Иди коментируй на Лента.сРУ.
Будь проще.
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06.08.2021 09:32 Відповісти
Спортсмены не работяги. Спортсмен приходит соревноваться в том, в чем он хочет. Это его честь. Когда ему говорят: давай тобой заткнем тут дырку, он может не захотеть, его дело, его честь. А когда спортсмену за отказ быть затычкой угрожают... это Беларусь.
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06.08.2021 09:35 Відповісти
люди які спорт бачать раз на рік по тв, думають що то все одно яку дистанцію бігти, та у спорті де вирішють десяті долі секунд, все має значення.
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06.08.2021 10:37 Відповісти
Яна Клочкова взяла золото в Сиднее на 200 и 400 метрах. А тут на 300 метров больше пробежать западло.
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06.08.2021 11:02 Відповісти
ну ну, а ще вона взяла золото на дистанції 50 та 100 так ?
Є звісно унікуми як фелпс, та все ж, якщо у людини профільна 50, то поставивши її на 400 вона програє навіть посередньому плавцю який постійно виступає на цій дистанції.
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06.08.2021 11:14 Відповісти
кацапа, ти зашкварилося) як можно уявляти, сидячі в лахті?)) ось і ти обісралося на банальних дрібницях)
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06.08.2021 09:35 Відповісти
Піндоський тренер ніколи не віддав би такий наказ. Бо піндоси поважають гідність людини. Піндоський тренер хіба з великою повагою попросив би. І вибачився б за свою просьбу у випадку відмови.
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06.08.2021 09:40 Відповісти
Дебіле, спорт то тренування, підготовка і багаторічна виснажлива праця в чомусь конкретному. І, уяви собі, дебіле кацапський, що ніякий піндоський тренер ніяку піндоську спортсменку БЕЗ ЇЇ ВІДОМА І ЗГОДИ о так на змагання не поставив би. То тільки довбаний совок таке може собі дозволити.
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06.08.2021 09:40 Відповісти
Ідіоте, вона тренувалась на 200 м, а не 400. А це РІЗНІ дисципліни. То є раз. І основне, про те, що вона там заявлена вона дізналась ВИПАДКОВО. Совок, пілять, є совок. Не доходить?
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06.08.2021 09:53 Відповісти
Придурку, від дзеркала відійди.
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06.08.2021 10:10 Відповісти
Тыц😂🌷××÷
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06.08.2021 10:19 Відповісти
політична заказуха - це те, що тренери довбойоби і не змогли взяти спорсменів на цю дистанцію? ))) ти хоча б почитай чого тих спортсменів немає - бо РБ = Рашка
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06.08.2021 10:01 Відповісти
політична що заказуха ?
тобто її пендоси заявили на естафету(ну бо тренери не повідомили заздалегіть, що вона з профілем 100 і 200 буде бігти 400 ).
а потім певно янкі намагались вивезти швиденько в Білозасрашку дівчину яка публічно сказала "фе"
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06.08.2021 10:34 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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06.08.2021 10:36 Відповісти
Кацапи, МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 9361 https://censor.net/ru/user/490916, МОК висилає із Олімпіади тренерів, причетних до спроби вивезти в Білорусь Тимановську - Цензор.НЕТ 9361 https://censor.net/ru/user/481759, https://censor.net/ru/user/490636, у вас що, пердаки запалали? А ну на хрін!
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06.08.2021 09:36 Відповісти
Стівен Стрибай не кацап. Ти помилився
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06.08.2021 09:40 Відповісти
Бо мову знає чи вміє перекладачем користуватись? Але ж мислення тупе совково-кацапське! До речі, кацап то не національність, то порода людиноподібних створінь з дуже сильними моральними і психічними розладами.
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06.08.2021 09:43 Відповісти
Підлогу Маккартні знаєш? Ми всі маємо свої погляди, і комусь вони не подобаються.
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06.08.2021 09:46 Відповісти
"Трєнєри в штатском"
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06.08.2021 09:39 Відповісти
Думаю , що в Токіо залишаться і інші спортсмени із Біларусі 😏
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06.08.2021 09:44 Відповісти
поки що +1 (+одна)!..
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06.08.2021 11:09 Відповісти
Правильно! Стая Лукашенко жидеет.
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06.08.2021 09:46 Відповісти
Еще один..
В спам.
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06.08.2021 10:05 Відповісти
Разумеется это нонсенс: американские тренеры отправляют домой спортсменку отказавшуюся бежать эстафету, - то чего не может быть в принципе!
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06.08.2021 11:13 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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06.08.2021 10:36 Відповісти
та забанити режим вусатого фюрера на всіх міжнародрих рівнях до повної демократії в Білорусі
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06.08.2021 18:13 Відповісти
 
 