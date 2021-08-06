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"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос

Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією.

Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зеленський знав, що Чаус може бути важливим свідком у справі, пов'язаній з Порошенком і Бурбою. Як і личить диктатору, Зеленський організував викрадення свідка в іншій країні руками українських спецслужб, чим скоїв тяжкий кримінальний злочин. При цьому він завдав Україні великої шкоди на міжнародному рівні. Шкоди, відгомони якої ми ще почуємо, коли все розкриється. Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні. Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією. Але терористів Вагнера він ловити не готовий. От і робіть висновки", - розповів парламентар.

За словами нардепа, Чаус "як досвідчений, що гниє давно в системі", розумів, що єдина для нього можливість отримати гарантії - зустрітися з президентом.

"А президент заради особистої вигоди готовий на все, тому берегів не бачить. Тільки от після цього Чаус зафіксував найвищу посадову особу як організатора злочину. ... На сьогодні Зеленський повністю сфокусував свою увагу на тому, щоб позбутися потенційних конкурентів на майбутніх виборах. Цим він і його оточення зайняті більшу частину часу", - додав Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте також: Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Лукашенко Олександр (2653) Чаус Микола (327) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+11
вагнергейт, чаусгейт и десятки других преступлений зеленского..
самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
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06.08.2021 10:18
+6
Перш за все фразу "Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой" слід уточнити на "Зеленский думает(считает), что Чаус может быть важным свидетелем..."
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
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06.08.2021 10:25
+5
Оанський брехун казав що йому подобається Бульбофюрер.
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06.08.2021 10:11
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Оанський брехун казав що йому подобається Бульбофюрер.
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06.08.2021 10:11 Відповісти
Бацка гуманней зеленского. Он сразу убивает, а не возит в багажнике бедного Чавуса по 2 месяца
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06.08.2021 10:17 Відповісти
"Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос - Цензор.НЕТ 3852
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06.08.2021 10:24 Відповісти
Клоун он и в Африке клоун....
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08.08.2021 07:51 Відповісти
вагнергейт, чаусгейт и десятки других преступлений зеленского..
самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
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06.08.2021 10:18 Відповісти
На сегодняшний день Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Этим он и его окружение заняты большую часть времени.

спецефически отношусь ко всем этим леросам, как когда-то к найемам, но абсолютно не сомневаюсь, что кроме как рейтингами, воровством и устранением конкурентов они даже не пытаются заниматься от слова вообще.
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06.08.2021 10:18 Відповісти
Він же хвора людина!Нащо його цитувати?
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06.08.2021 11:14 Відповісти
Беня с Зелей костьми лягут что бы Петя не прошел.
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06.08.2021 10:19 Відповісти
треба, щоб лягли кістьми, тоді Петя пройде
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06.08.2021 10:21 Відповісти
І кому від цього краще стало?
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06.08.2021 10:47 Відповісти
Зеля дающий концерты в камере конечно интереснее . но и костями тоже годится
"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос - Цензор.НЕТ 2929
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06.08.2021 10:37 Відповісти
К следующим выборам наш мудрый нарид станет еще мудрее и выберет ОПЗЖ
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06.08.2021 11:41 Відповісти
Зеленський зараз - це Лукашенко 20 років тому. Але Зеленський дорогу Лукашенка пройде до фінішу набагато швидше і ганебніше.
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06.08.2021 10:19 Відповісти
викрадення корупційного судді 1 левела -це тяжкий злочин ? а мішок на голову Саакашвілі і чартер в одну сторону -це який був злочин ?Гонгадзе вбили то Пукач так захотів ,чи у них зіпсовані були стосунки ?
Ото ж бо
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06.08.2021 10:22 Відповісти
Да,за Чауса -це тяжкий злочин і зепацюк буде за це відповідати ,зесрань)
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06.08.2021 10:29 Відповісти
з мегрелом реадмісію навіть ніхто не оскаржив при чинній владі. А що, в тебе є свідки, що Кучма давав Пукачу вказівку вбивати, чи хоча би пресанути? Чи може, в тебе є свідки, як Порох (чи навіть Кононенко) давали вказівки Чаусу пресанути Корбана?

Пля, коли ж ви 73/43%зебіли, порозумнішаєте...
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06.08.2021 10:30 Відповісти
Зебілізм це діагноз, вони не порозумнішають ніколи.
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06.08.2021 10:56 Відповісти
Зеленский рептилоид, поработитель невинных чавусов. Ля-рюс не даст соврать.
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06.08.2021 10:23 Відповісти
зєлі би до тих виборів у кріслі утриматись.
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06.08.2021 10:24 Відповісти
Надо срочно организовывать импичмент.
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06.08.2021 11:15 Відповісти
це важко буде. а от коли люди почнуть отримувати квитанції з новими цінами на світло, газ, воду, опалення то не виключаю народного імпічменту.
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06.08.2021 11:30 Відповісти
Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах .-Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 . Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента" 24.06.21/ Сто лет назад врал кодлан где то Бланка. Сейчас врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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06.08.2021 10:24 Відповісти
Перш за все фразу "Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой" слід уточнити на "Зеленский думает(считает), что Чаус может быть важным свидетелем..."
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
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06.08.2021 10:25 Відповісти
І чомусь багато хто з тих, хто заявляють про те, що Зєля хоче отримати компромат на Пороха, не хочуть озвучувати можливу версію про те, що ОПа преЗедента хоче ізолювати Чауса, щоб замести сліди участі заступника Єрмака Смирнова у втечі Чауса з України в Молдову.
Про це писали журналісти Слідство.Інфо в 2020 році.
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06.08.2021 10:39 Відповісти
Які саме дії?
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06.08.2021 10:43 Відповісти
Ан Мур не стверджує, шо неправомірні дії були.
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06.08.2021 11:08 Відповісти
Не відповідає? Я спробую. От, наприклад, погортаю стрічку новин вниз, і натикаюсь на "https://censor.net/ru/news/3281139/zaderjany_13_chlenov_gruppy_kravsheyi_neft_iz_magistralnogo_nefteproduktoprovoda_lisichanskkremenchug - і заявляю, що це була банда Пороха. А при Зе, його доблесні органи - розкрили цей злочин.
Ну, от, приблизно так вважає пересічний 73/43%зебіл...
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06.08.2021 11:03 Відповісти
Буратіна як муха що потрапила в павутиння. Чим більше дриґається, тим більше заплутується.
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06.08.2021 10:33 Відповісти
"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос - Цензор.НЕТ 9952
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06.08.2021 10:45 Відповісти
По якому закону?
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06.08.2021 10:48 Відповісти
По Конституции Украины, дурень.
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08.08.2021 07:32 Відповісти
Міг би не представлятись. І так зрозуміло хто ти.
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08.08.2021 12:02 Відповісти
Чем больше говорит Лерос ,тем все больше его выпады похожи на какой то бред. Понятно что конкуренция и полит борьба на марше , но делать это таким способом-играть на руку сопернику.
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06.08.2021 10:43 Відповісти
Видеть во сне жабу или лягушку означает, что наяву вам придется столкнуться с человеком мерзким, неприятным во всех отношениях, но кроме того, от него можно ждать обмана, корыстных действий и предательства.
Убить, либо словить лягушку или жабу во сне - к достижению в своих делах, повышению статуса, однако окружающие будут вас за это осуждать.
P.S
Или у каждого свои методы ошкурить лягушку , которая решила своей глупой жабой мир поучать, забыв, что глупость (+ вкл.,ментальное толкование лягушки) никогда чужой ум, знание и интеллект ни поучить , ни проучить и т.д и т.п неспособно.
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06.08.2021 10:44 Відповісти
Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Зєля з шоблою - довічні в'язні. Дострокові на цю осінь
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06.08.2021 10:50 Відповісти
Юля ? )) Она же воровка и дура. - Вспомни как она каралевскую в подруги брала. Думаешь это ошибка ?
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06.08.2021 10:54 Відповісти
Так, Натаха Юлю кинула, коли її закрили. Юля - дура і воровка. Вкрала у Фірташа 11 млрд кубів газу і все в бюджет, дурепа!
Нам розумний прем'єр треба, щоб крав собі на кишеню.
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06.08.2021 11:03 Відповісти
Да хватит уже нафталин собирать ! Ни одного умного слова. Дела тоже под большим сомнением. Дружба с уродами. Что еще нужно,чтобы понять,что это полное дерьмо ?
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06.08.2021 11:07 Відповісти
Про "нафталін" можеш Байдену сказати. Або Рейгану. Або Тетчер, яка сказала про Юлю, що такі, як вона, народжуються раз на 300 років.
Ну а про "дружбу з уродамі" звертайсь відразу до Ісуса Христа. Бо це він Іуду з Каріоту привів. І не забудся Його теж "повним дерьмом" назвати
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06.08.2021 11:28 Відповісти
Ты сравниваешь палец с генеталиями...Названные лидеры США,Англии - это устоявшаяся веками демократия.Они даже по сути не могут шагу сделать иначе.А ты сравниваешь с совками да еще как гангстеров с 90-х.Про Иуду тоже неудачно. Там был еще павлуша лазаренко с миллионами украденными. Не нужно нас за дураков держать,если скажешь что она не была в деле.
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06.08.2021 11:34 Відповісти
То що ж ця "устоявшаяся вєкамі дємократія" Юлю не садить, як Лазаренка? Але навпаки, аплодує їй стоячи, як на Молитовному Сніданку у Обами?
_____
Щось мало вам, тролям, платять. Смикаєте з нафталіну побиті шашелем "лабутени" і ніякого креативу
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06.08.2021 11:51 Відповісти
Зачем грубить ? В США даже преступников отпускают,если те сдают других. Видимо она является неким балансом в противовес открыто пророссийским. Но то,что она не лидер и не умница - давно всем понятно. Иначе бы не занимала свою позорную нишу. Народ не обдуришь.
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06.08.2021 11:57 Відповісти
Що за маячня? У 2010му Юля перемогла у Янека відсотків на 15 по оцінкам фахівців. Янек домалював собі декілька мільонів голосів. Тобто у Юлі тоді було майже 60%. І після того у владі не була. Яка це "позорная ніша"? На двух наступних перегонах відбулась подібна картина
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06.08.2021 12:48 Відповісти
Короче,ты разумные доводы не понимаешь...Если ты из ее кубла на должность,то с кем я спорю ?
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06.08.2021 13:34 Відповісти
Навіть сліпому буде очевидно, що Зе намагається усіма правдами і неправдами залишитись у влади, йде по шляху Путіна, Лукашенко вибиваючи усіх конкурентів. Клоун, який чесно перемогти просто не здатен.
Такої нахабності не було ні в кого крім в овоча, а по темпам, то Зе перевершує і овоча. Просто лицемірна мразь.
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06.08.2021 10:51 Відповісти
Та ні, зовсім не схожий.
Просто - гівно гівном.
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06.08.2021 11:09 Відповісти
Для шмаркли Лукашенко положительный герой. Он с него берёт пример для достижения своих целей.
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06.08.2021 11:20 Відповісти
СМЕШНО!!!
Сравнивать тупого Клоуна-наркомана, который может даже не продержаться один срок на посту
с ДИКТАТОРОМ, который 30 лет "водил за нос" Европу с Расией Путина?!!
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06.08.2021 11:23 Відповісти
препздун Зеля - коварний, сцикливий, закомплексований, мстивий, брехливий ворог України
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06.08.2021 11:29 Відповісти
Комуняка Зе не просто похож на комуняку уголовника, луку, это пример для подрожания.
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06.08.2021 11:44 Відповісти
ЗЕк превращает Украину в сРашку - 2. а людей в бессловесную тварь. ЗЕк достоин виселицы за предательство страны.
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06.08.2021 15:07 Відповісти
Ненадранная (надеюсь, пока) азербайджанскими специалистами Тофиком и Рафиком шерстистая армянская жопа Жорика Курехяна, придумавшего себе типа благозвучное погоняло "Гео Лерос", - НАГЛО ВРЁТ!
Обоих мудаков я видел по телевизору - Лукашенко - рослый, статный, лысый мужлан с паскудными усами, с не звонким, но и не сиплым голосом, с кугуткувато-деревенскими говорком, похож на председателя колхоза. Зеленский же, напротив, плюгавый недомерок, с чубом, безусый, сиплоголосый, с витиевато-падлючей манерой речи, похож на сволочнойй вариант Наполеона. Даже не так, Зеленский похож на сволочь, отдающую Наполеоном в дальнем приближении.
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08.08.2021 09:26 Відповісти
 
 