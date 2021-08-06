"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос
Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією.
Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Зеленський знав, що Чаус може бути важливим свідком у справі, пов'язаній з Порошенком і Бурбою. Як і личить диктатору, Зеленський організував викрадення свідка в іншій країні руками українських спецслужб, чим скоїв тяжкий кримінальний злочин. При цьому він завдав Україні великої шкоди на міжнародному рівні. Шкоди, відгомони якої ми ще почуємо, коли все розкриється. Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні. Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією. Але терористів Вагнера він ловити не готовий. От і робіть висновки", - розповів парламентар.
За словами нардепа, Чаус "як досвідчений, що гниє давно в системі", розумів, що єдина для нього можливість отримати гарантії - зустрітися з президентом.
"А президент заради особистої вигоди готовий на все, тому берегів не бачить. Тільки от після цього Чаус зафіксував найвищу посадову особу як організатора злочину. ... На сьогодні Зеленський повністю сфокусував свою увагу на тому, щоб позбутися потенційних конкурентів на майбутніх виборах. Цим він і його оточення зайняті більшу частину часу", - додав Лерос.
Повний текст інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
самое забавное в том, что зеленский реально настолько тупой - что не осознает свои действия и "думает" что "прокатит"..
Правда при этом оно жутко ссытся...
А когда оно ссытся - то его тянет принять "муку" и снимать видосики и давать интервью.. во время которых оно выбалтывает все что может))
спецефически отношусь ко всем этим леросам, как когда-то к найемам, но абсолютно не сомневаюсь, что кроме как рейтингами, воровством и устранением конкурентов они даже не пытаются заниматься от слова вообще.
Ото ж бо
Пля, коли ж ви 73/43%зебіли, порозумнішаєте...
Бо ми вже стільки раз переконувались, що спроби прив'язати Пороха і його оточення до неправомірних дій і подій (які, справді, траплялись часто в період каденції Порошенка) закінчувались глибокими пердями в калюжу. І чомусь мені здається, що і на цей раз прив'язка Пороха (з оточенням) до злочинів з Чаусом - також фуфло.
Про це писали журналісти Слідство.Інфо в 2020 році.
Ну, от, приблизно так вважає пересічний 73/43%зебіл...
Убить, либо словить лягушку или жабу во сне - к достижению в своих делах, повышению статуса, однако окружающие будут вас за это осуждать.
P.S
Или у каждого свои методы ошкурить лягушку , которая решила своей глупой жабой мир поучать, забыв, что глупость (+ вкл.,ментальное толкование лягушки) никогда чужой ум, знание и интеллект ни поучить , ни проучить и т.д и т.п неспособно.
Нам розумний прем'єр треба, щоб крав собі на кишеню.
Ну а про "дружбу з уродамі" звертайсь відразу до Ісуса Христа. Бо це він Іуду з Каріоту привів. І не забудся Його теж "повним дерьмом" назвати
_____
Щось мало вам, тролям, платять. Смикаєте з нафталіну побиті шашелем "лабутени" і ніякого креативу
Такої нахабності не було ні в кого крім в овоча, а по темпам, то Зе перевершує і овоча. Просто лицемірна мразь.
Просто - гівно гівном.
Сравнивать тупого Клоуна-наркомана, который может даже не продержаться один срок на посту
с ДИКТАТОРОМ, который 30 лет "водил за нос" Европу с Расией Путина?!!
Обоих мудаков я видел по телевизору - Лукашенко - рослый, статный, лысый мужлан с паскудными усами, с не звонким, но и не сиплым голосом, с кугуткувато-деревенскими говорком, похож на председателя колхоза. Зеленский же, напротив, плюгавый недомерок, с чубом, безусый, сиплоголосый, с витиевато-падлючей манерой речи, похож на сволочнойй вариант Наполеона. Даже не так, Зеленский похож на сволочь, отдающую Наполеоном в дальнем приближении.