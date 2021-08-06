"Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос

Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією.

Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зеленський знав, що Чаус може бути важливим свідком у справі, пов'язаній з Порошенком і Бурбою. Як і личить диктатору, Зеленський організував викрадення свідка в іншій країні руками українських спецслужб, чим скоїв тяжкий кримінальний злочин. При цьому він завдав Україні великої шкоди на міжнародному рівні. Шкоди, відгомони якої ми ще почуємо, коли все розкриється. Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні. Коли питання стосується особистого інтересу Зеленського, то держава стає його приватною армією. Але терористів Вагнера він ловити не готовий. От і робіть висновки", - розповів парламентар.

За словами нардепа, Чаус "як досвідчений, що гниє давно в системі", розумів, що єдина для нього можливість отримати гарантії - зустрітися з президентом.

"А президент заради особистої вигоди готовий на все, тому берегів не бачить. Тільки от після цього Чаус зафіксував найвищу посадову особу як організатора злочину. ... На сьогодні Зеленський повністю сфокусував свою увагу на тому, щоб позбутися потенційних конкурентів на майбутніх виборах. Цим він і його оточення зайняті більшу частину часу", - додав Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте тут.

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