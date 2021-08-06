Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо
6 серпня всі спортсмени української збірної пройшли до півфіналу Олімпійських ігор 2020 у Токіо в трьох видах веслування на каное та байдарках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Бронзова призерка Олімпіади 2020 року в одиночному веслуванні на каное (дистанція 200 метрів) Людмила Лузан у парі з Анастасією Четвериковою пройшли в півфінал із першого місця у своєму запливі, свідчать дані на сайті Олімпіади.
Лузан після третього місця в одиночному каное говорила, що 500 метрів – її коронна дистанція. Вона сподівається на золото в цьому запливі.
Також у півфінал пройшли Павло Алтухов і Юрій Вандюк, які беруть участь у запливі на 1000 метрів у одиночному каное, і українська команда в байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів (Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх).
Півфінали в цих дистанціях відбудуться 7 серпня.
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Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу.
«Ммм-у!..» - вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев побежали по дорожке.
Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нём по грудь, и теперь казалось - большая белая утка плывёт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову.
Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на освещённую лунным светом долину, затопленную туманом.
Красиво было так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему всё это?
А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла.
«Расскажу - не поверят!» - подумал Ёжик, и стал смотреть ещё внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту."
Ежик в тумане.
Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной https://zn.ua/SPORT/ukraintsy-na-olimpiade-v-tokio-raspisanie-i-rezultaty-dnja-6-avhusta Олимпиаде , а после соревнований эмоционально раскритиковала НОК Украины за отсутствие личного тренера на турнире.
"Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер. Было бы все по другому, потому что он знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе. Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера.
Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку - на трибуне ни души из Украины. Я разминаюсь одна, совершенно одна. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я - одна", - сказала Килипко.
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Ця новина тільки з'явилась , можливо ще не встигли опублікувати .
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