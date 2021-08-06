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Новини Олімпіада-2020
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Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо

Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо

6 серпня всі спортсмени української збірної пройшли до півфіналу Олімпійських ігор 2020 у Токіо в трьох видах веслування на каное та байдарках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Бронзова призерка Олімпіади 2020 року в одиночному веслуванні на каное (дистанція 200 метрів) Людмила Лузан у парі з Анастасією Четвериковою пройшли в півфінал із першого місця у своєму запливі, свідчать дані на сайті Олімпіади.

Лузан після третього місця в одиночному каное говорила, що 500 метрів – її коронна дистанція. Вона сподівається на золото в цьому запливі.

Також дивіться: Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Також у півфінал пройшли Павло Алтухов і Юрій Вандюк, які беруть участь у запливі на 1000 метрів у одиночному каное, і українська команда в байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів (Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх).

Півфінали в цих дистанціях відбудуться 7 серпня.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1614)


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Топ коментарі
+3
ВІТАЄМО ! бажаємо успіху !!!
Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 2950

.
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06.08.2021 11:07
+2
Дякуємо наші Сонечки, бережи вас Бог!
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06.08.2021 10:50
+1
Украинцы как гусары-себя показывают не на словах а в гребле.
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06.08.2021 10:33
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Украинцы как гусары-себя показывают не на словах а в гребле.
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06.08.2021 10:33 Відповісти
Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках.
Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу.
«Ммм-у!..» - вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев побежали по дорожке.
Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нём по грудь, и теперь казалось - большая белая утка плывёт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову.
Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на освещённую лунным светом долину, затопленную туманом.
Красиво было так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему всё это?
А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла.
«Расскажу - не поверят!» - подумал Ёжик, и стал смотреть ещё внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту."
Ежик в тумане.
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06.08.2021 10:36 Відповісти
Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 245
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06.08.2021 10:44 Відповісти
Дякуємо наші Сонечки, бережи вас Бог!
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06.08.2021 10:50 Відповісти
Афины - 8 золотых медалей, Пекин - 7, Лондон - 6. Все думали что в Рио был временный провал.
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06.08.2021 10:57 Відповісти
Украинская олимпийка разрыдалась и раскритиковала НОК после выступления на Олимпиаде в Токио
Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной https://zn.ua/SPORT/ukraintsy-na-olimpiade-v-tokio-raspisanie-i-rezultaty-dnja-6-avhusta Олимпиаде , а после соревнований эмоционально раскритиковала НОК Украины за отсутствие личного тренера на турнире.
"Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер. Было бы все по другому, потому что он знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе. Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера.
Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку - на трибуне ни души из Украины. Я разминаюсь одна, совершенно одна. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я - одна", - сказала Килипко.

Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 3838 .
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06.08.2021 11:00 Відповісти
А Цензор каждый день рассказывает про белорусскую бегунью, которая отказалась бежать эстафету за свою страну.
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06.08.2021 11:02 Відповісти
Та все правильно він розказує . І про це треба розказувати , і про білоруських спортсменів і про наших .

Ця новина тільки з'явилась , можливо ще не встигли опублікувати .
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06.08.2021 11:08 Відповісти
Рыжикова жаловалась, но у нее хоть тренер есть. А это вообще жесть.
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06.08.2021 11:05 Відповісти
ВІТАЄМО ! бажаємо успіху !!!
Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 2950

.
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06.08.2021 11:07 Відповісти
Молодці !!!
Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 4837
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06.08.2021 12:40 Відповісти
 
 