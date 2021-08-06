Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо

6 серпня всі спортсмени української збірної пройшли до півфіналу Олімпійських ігор 2020 у Токіо в трьох видах веслування на каное та байдарках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Бронзова призерка Олімпіади 2020 року в одиночному веслуванні на каное (дистанція 200 метрів) Людмила Лузан у парі з Анастасією Четвериковою пройшли в півфінал із першого місця у своєму запливі, свідчать дані на сайті Олімпіади.



Лузан після третього місця в одиночному каное говорила, що 500 метрів – її коронна дистанція. Вона сподівається на золото в цьому запливі.

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Також у півфінал пройшли Павло Алтухов і Юрій Вандюк, які беруть участь у запливі на 1000 метрів у одиночному каное, і українська команда в байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів (Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх).



Півфінали в цих дистанціях відбудуться 7 серпня.