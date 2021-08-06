США продовжать підтримку суверенітету України перед лицем агресії Росії, що триває, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед лицем агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба уряду США за підсумками зустрічі держсекретаря з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар і його українські колеги також обговорили можливості поглиблення співробітництва між Україною та США під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, округ Колумбія, 30 серпня", - зазначено в повідомленні.

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