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Новини Агресія Росії проти України
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США продовжать підтримку суверенітету України перед лицем агресії Росії, що триває, - Блінкен

США продовжать підтримку суверенітету України перед лицем агресії Росії, що триває, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед лицем агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба уряду США за підсумками зустрічі держсекретаря з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар і його українські колеги також обговорили можливості поглиблення співробітництва між Україною та США під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, округ Колумбія, 30 серпня", - зазначено в повідомленні.

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Держдепартамент США (1619) росія (65002) США (22634) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1371) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Штаты - наши настоящие союзники и они помогают, даже не взирая на то, что быдло поставило у руля страны ЗЕленую чуму. Они помогают Украине, а не зебанутым идиотам..
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06.08.2021 10:47
+5
Не зважаючи що на табуретку зебіли посадовили зрадника.
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06.08.2021 10:51
+2
Перед Нелохом стоїть складна задача:"рибку з'їсти і на куй не сісти".
З США дружити і отримувати грошову і військову допомогу, ********* не образити і Беню не віддати американській Феміді.
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06.08.2021 11:02
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06.08.2021 10:45 Відповісти
Не пойму я этого Зеленского...То он в США едет просить о помощи.То кинахов на должностя садит...Что это за борьба такая ? Если заведомо подонок,олигарх и преступник - это чтобы было с кем бороться ? Мало нам врагов вокруг ?
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06.08.2021 10:45 Відповісти
Эээ...нет мой друг позвольте с вами не согласится. вот мой дед в 17 году имел свою маслобойню а пришли матросы и отобрали её. А как запустить? вот тут то и вспомнили про нас Шлагбаум и предложили должность управляющего..я так понял мы соотечественники?
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06.08.2021 12:00 Відповісти
Сомнительный выход из положения. Это лишние обязательства и путанница.Которая повлечет потерю времени.А Украине нужно спешить. - Совсем плохо стало.
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06.08.2021 12:06 Відповісти
Зеленский едет в США посетить Даллас. Это так романтично.
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06.08.2021 13:28 Відповісти
Штаты - наши настоящие союзники и они помогают, даже не взирая на то, что быдло поставило у руля страны ЗЕленую чуму. Они помогают Украине, а не зебанутым идиотам..
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06.08.2021 10:47 Відповісти
Не зважаючи що на табуретку зебіли посадовили зрадника.
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06.08.2021 10:51 Відповісти
Перед Нелохом стоїть складна задача:"рибку з'їсти і на куй не сісти".
З США дружити і отримувати грошову і військову допомогу, ********* не образити і Беню не віддати американській Феміді.
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06.08.2021 11:02 Відповісти
Американські колеги могли профінансувати створення ракетного щита для захисту України, зокрема виробництво ОТРК "Сапсан"
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06.08.2021 11:18 Відповісти
А д'єрьмак беню обіцяв здати? Чи на цього гімнюка там уваги не звернули, як на рашистсьго агента козиря?!)
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06.08.2021 11:39 Відповісти
США продолжат поддержку СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ !
Понял, Зеленский - не президента, не власти, а СУВЕРЕНИТЕТА !
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06.08.2021 12:48 Відповісти
И в скобках добавили - "несмотря ни на что" (чмо с платочком рядом с госмужем Блинкеном), и "кого" (испуганный дурачок на месте Президента Украины)
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06.08.2021 13:07 Відповісти
 
 