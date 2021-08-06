Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун, - Лерос

Восени влада готує новий локдаун як страховку на випадок масових протестів.

Нардеп Гео Лерос в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що у вересні-жовтні в ОП "буде напружена осінь".

"І саме тому нам готують новий локдаун як страховку на випадок масових протестів. По-перше, Зеленський збирається подати воду до Криму. Тобто не жителям Криму, а Чорноморському флоту РФ, на секундочку! По-друге, він має намір імплементувати формулу Штайнмаєра, що також проти інтересів України.

Для всього цього йому потрібен повний контроль над вулицею і парламентом. Непередбачуваний міністр МВС вже замінений на 100% свого, а в парламенті досі, знову ж таки, непередбачуваний Разумков зі своїми амбіціями. Знаючи вже его Зеленського, він намагатиметься Разумкова знімати - але це на закуску", - підкреслив парламентарій.

"Це одна з умов вирішення ситуації на Сході країни, яку прийняв Зеленський. Формула Штайнмаєра і вода в Крим", - додав Лерос

За словами нардепа, завдяки піару на РНБО у Зеленського додалося самовпевненості.

"А в його партнерів і опонентів - з'явився страх, що він тепер може робити все що завгодно і як завгодно з повним відчуттям вседозволеності", - підсумував Лерос.

Інтерв'ю з нардепом Гео Леросом читайте тут.

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