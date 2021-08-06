У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос

Були моменти, коли ті чи інші депутати виступали проти Офісу Президента, але їм вдвічі скоротили зарплати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп Гео Лерос.

"І коли вони переконалися в тому, що їх критика Офісу абсолютно ні до чого не призводить - нуль реакції, більшість цих хлопців вирішили: а сенс боротися? Я недавно спілкувався з колегою зі "Слуги народу . Запитав його: слухай, ти вважаєш це нормально? - Відповідь така: "Гео, я тобі абсолютно щиро скажу, я зі своєю критикою нічого не здатен змінити. Тому я просто хочу звідси вийти, хоч якось набивши кишені". Все", - розповів він.

За словами Лероса, багатьох це влаштовує: "Вони не беруть на себе жодної відповідальності; хочуть закінчити каденцію з якоюсь грошової подушкою".

"Розуміють, що навряд чи пройдуть в наступний парламент, тому що президент буде збирати суперлояльних. Таких як Тищенко, як Подоляк, які з усіх боків облизують монарха. Йому це підходить", - додав нардеп.

Повне інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.

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