У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос
Були моменти, коли ті чи інші депутати виступали проти Офісу Президента, але їм вдвічі скоротили зарплати.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп Гео Лерос.
"І коли вони переконалися в тому, що їх критика Офісу абсолютно ні до чого не призводить - нуль реакції, більшість цих хлопців вирішили: а сенс боротися? Я недавно спілкувався з колегою зі "Слуги народу . Запитав його: слухай, ти вважаєш це нормально? - Відповідь така: "Гео, я тобі абсолютно щиро скажу, я зі своєю критикою нічого не здатен змінити. Тому я просто хочу звідси вийти, хоч якось набивши кишені". Все", - розповів він.
За словами Лероса, багатьох це влаштовує: "Вони не беруть на себе жодної відповідальності; хочуть закінчити каденцію з якоюсь грошової подушкою".
"Розуміють, що навряд чи пройдуть в наступний парламент, тому що президент буде збирати суперлояльних. Таких як Тищенко, як Подоляк, які з усіх боків облизують монарха. Йому це підходить", - додав нардеп.
Повне інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На самом деле нет, её время безвозвратно ушло. "Мудрий нарід" очарован новыми популистами, старые уже не в ходу. В паре "Юля против клоуна" у неё нет шансов - соревноваться, кто из них больший актер с комиком для неё бессмысленно, а ничего нового она стране предложить не может.
а вперде зима и обвал гривны ...