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У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос

У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків

Були моменти, коли ті чи інші депутати виступали проти Офісу Президента, але їм вдвічі скоротили зарплати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп Гео Лерос.

"І коли вони переконалися в тому, що їх критика Офісу абсолютно ні до чого не призводить - нуль реакції, більшість цих хлопців вирішили: а сенс боротися? Я недавно спілкувався з колегою зі "Слуги народу . Запитав його: слухай, ти вважаєш це нормально? - Відповідь така: "Гео, я тобі абсолютно щиро скажу, я зі своєю критикою нічого не здатен змінити. Тому я просто хочу звідси вийти, хоч якось набивши кишені". Все", - розповів він.

За словами Лероса, багатьох це влаштовує: "Вони не беруть на себе жодної відповідальності; хочуть закінчити каденцію з якоюсь грошової подушкою".

"Розуміють, що навряд чи пройдуть в наступний парламент, тому що президент буде збирати суперлояльних. Таких як Тищенко, як Подоляк, які з усіх боків облизують монарха. Йому це підходить", - додав нардеп.

Повне інтерв'ю з нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.

Також читайте: "Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос

ВР (14949) Слуга народу (2811) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+17
следующий "парламент" Зеленский будет собирать в камере у параши!!!
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06.08.2021 12:25
+6
У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос - Цензор.НЕТ 7965
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06.08.2021 12:31
+4
Вам самому не смішно таке писати?
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06.08.2021 12:44
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следующий "парламент" Зеленский будет собирать в камере у параши!!!
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06.08.2021 12:25 Відповісти
Следующего ОПГ калозебенских Украина не допустит , иначеот от государства ничего не останется - Малороссия ГУЛАГ
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06.08.2021 13:10 Відповісти
РАЗВЕ ЧТО НА КЛАДБИЩЕ ВОВА БУДЕТ СОБИРАТЬ ДРУГАНОВ НА СВОЕМ КВАДРАТЕ С МОГИЛКАМИ.....
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06.08.2021 13:34 Відповісти
А ви гадаєте, до 2024 року від України багато залишиться? Цього покидька з його шоблою «нових лиц» вже зараз потрібно гнати. І бажано, щоб вони прихопили із собою 73% казкових ідіотів.
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06.08.2021 13:52 Відповісти
Лерос -Обиженная Политическая Проститутка -не даёт тебе мобилизовать Президент Зеленский за которого проголосовали 74% Избирателей =а ты кто такой который прошол в раду на плечах Президента Зеленского чтобы гадить на Граждан героического Народа и Президента Украины -просто дерьмо и заткнись от тебя воняет Порошенком. Народом Избранный Президент Зеленский честный и трудолюбивый человек с большим сердцем который любит граждан Украины а не бабло-сало ка все Предыдущие Президенты, которые построили Олигархическую Ветвь власти и все их помощники стали олигархами = которую Олигархическую Ветвь власть надо как гнилой зуб вырывать с корнем с семьёй и родственниками а украденные активы вернуть Народу Украины каждому Гражданину по 5000000 Миллиону долларов -а у парашы будите сидеть все те кто разграбил Народное Украинское Богачество,, которое продолжают грабить поколениями. Смерть Председателям и Изменикам Украинского Государства-Смерть Краха борам и тварям смерть. Слава Украине! Героям Слава на Века!
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06.08.2021 14:49 Відповісти
русский, ты в жизни тоже самоудовлетворением грешишь?
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06.08.2021 16:56 Відповісти
И шо теперь всем делать?😂🌷×××
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06.08.2021 12:28 Відповісти
Лерос до микрофона дорвался? ну, нужен пиар.. хоть и черный но пиар! это всем уже давно понятно как и вбросы антипрививочников - ну озвучил то, что и так все знают и у каждого есть свое мнение... и шо?
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06.08.2021 12:27 Відповісти
Интерестно кто оплачивает этот пиар?
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06.08.2021 12:58 Відповісти
Даже противники Зеленского уже готовятся к его второму сроку. Печально.
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06.08.2021 12:28 Відповісти
Тоді точно в Україні заборонять мультфільм https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html «Король Віслюк» .
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06.08.2021 12:31 Відповісти
Побачите, реально будуть боротися бойко, Юлія і Зеленський
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06.08.2021 12:42 Відповісти
Вам самому не смішно таке писати?
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06.08.2021 12:44 Відповісти
Навесні 2019го Юля теж лідірувала в рейтингах. Але "бешкетливі ручки" в ЦВК відсунули її на третє місце на виборах. Так буде і зараз
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06.08.2021 13:41 Відповісти
Да-да-да, Юля далжна была пабедить!

На самом деле нет, её время безвозвратно ушло. "Мудрий нарід" очарован новыми популистами, старые уже не в ходу. В паре "Юля против клоуна" у неё нет шансов - соревноваться, кто из них больший актер с комиком для неё бессмысленно, а ничего нового она стране предложить не может.
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06.08.2021 13:49 Відповісти
Мнение коцапского ублюдка очень важно.Надувай щеки дальше😂🌷×××
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06.08.2021 12:47 Відповісти
Вовсю готовится сценарий "Зеленский против Бойко во втором туре". И да, печально, но даже я в этой паре проголосую за клоуна.
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06.08.2021 13:44 Відповісти
У наступний парламент Зеленський збиратиме суперлояльних, які з усіх боків "облизують монарха", - Лерос - Цензор.НЕТ 7965
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06.08.2021 12:31 Відповісти
Собрать то он соберет,а вот выберут ли их -это бабка надвое сказала!
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06.08.2021 12:40 Відповісти
А він кому тепер лиже?
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06.08.2021 12:42 Відповісти
навіть зебілам https://censor.net/ua/user/490636 та https://censor.net/ua/user/489801 стало в горлі припущення, що Клован може вдруге очолити Банкову.
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06.08.2021 12:42 Відповісти
Вірастюк буде першим.
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06.08.2021 12:45 Відповісти
ню ню, разве только выборы смухлевать,
а вперде зима и обвал гривны ...
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06.08.2021 13:01 Відповісти
боты подоляка как один завыли "я конечно не люблю зеленского, но лерос перегибает"
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06.08.2021 13:06 Відповісти
забагато стало на цензорі лєроса...мабуть всі в тємі і в долі...так подавайте вже рєчьовки скабєєвої - вони з лєросом з однієї стелі беруться...
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06.08.2021 13:28 Відповісти
Сегодня в Украине день Курехяна?
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06.08.2021 13:32 Відповісти
Який "наступний парламент"? У Зєлі на довічному будуть такі рольові ігри?
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06.08.2021 13:36 Відповісти
 
 