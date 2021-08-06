Сьогодні, 6 серпня, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим вчора в Харківській області сімом членам харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чілі" Величко. Під будівлею суду зранку відбувається акція на підтримку затриманих.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національного корпусу. Були затримані сім активістів руху. Сьогодні о 12:00 в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим.

Від самого ранку активісти "Національного корпусу" зібралися під будівлею суду на акцію в підтримку затриманих.

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"CБУ провела обшуки у 15 людей. Кілька осіб затримали, хоча жодних аргументованих підстав для цього немає.

Хлопці, у яких відбулися обшуки, – вeтерани poсійсько-укрaїнської вiйни, грoмадські aктивісти, прeдставники Aзoвського pуху та футбольні фaнати, які у 2014 зупинили сeпаратистів та зіpвали cтворення "Харківської Нaродної Рeспубліки". Один із затриманих – Сергій Величко (Чілі), один із лідeрів харківського навколофутбольного руху, автор відомого в усьому світі гaсла "Путiн – хуйлo", вeтеран "Aзову", aктивний грoмадський діяч та вoлонтер. Замість того, щоб борoтись із п'ятою кoлоною, Зeленський та його оточення переслідують пaтріотів та вeтеранів, які на ділі довели свою відданість Укрaїні. Без сумніву, ця справа є пoлітично сфабрикованою", - заявили організатори акції.

"СБУ затримала 7-х ветеранів війни. Їм інкримінують створення злочинного угруповання та ще ряд епізодів. В хлопців вилучено кошти, які вони зібрали на лікування пораненого побратима – добровольця Артема Мошенського, який лікується в Ізраїлі. Захист вважає інкриміновані обвинувачення безпідставними", - зазначають організатори акції.

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Зазначимо, що під будівлею суду чергують посилені загони правоохоронців.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ