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"Свободу патріотам!": Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим "азовцям". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 серпня, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим вчора в Харківській області сімом членам харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чілі" Величко. Під будівлею суду зранку відбувається акція на підтримку затриманих.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національного корпусу. Були затримані сім активістів руху. Сьогодні о 12:00 в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим.

Від самого ранку активісти "Національного корпусу" зібралися під будівлею суду на акцію в підтримку затриманих.

Також читайте: Зеленський боїться протестів. У Нацкорпусі назвали причину обшуків у членів Азовського руху в Харкові

"CБУ провела обшуки у 15 людей. Кілька осіб затримали, хоча жодних аргументованих підстав для цього немає.

Хлопці, у яких відбулися обшуки, – вeтерани poсійсько-укрaїнської вiйни, грoмадські aктивісти, прeдставники Aзoвського pуху та футбольні фaнати, які у 2014 зупинили сeпаратистів та зіpвали cтворення "Харківської Нaродної Рeспубліки". Один із затриманих – Сергій Величко (Чілі), один із лідeрів харківського навколофутбольного руху, автор відомого в усьому світі гaсла "Путiн – хуйлo", вeтеран "Aзову", aктивний грoмадський діяч та вoлонтер. Замість того, щоб борoтись із п'ятою кoлоною, Зeленський та його оточення переслідують пaтріотів та вeтеранів, які на ділі довели свою відданість Укрaїні. Без сумніву, ця справа є пoлітично сфабрикованою", - заявили організатори акції.

"СБУ затримала 7-х ветеранів війни. Їм інкримінують створення злочинного угруповання та ще ряд епізодів. В хлопців вилучено кошти, які вони зібрали на лікування пораненого побратима – добровольця Артема Мошенського, який лікується в Ізраїлі. Захист вважає інкриміновані обвинувачення безпідставними", - зазначають організатори акції.

Також читайте: СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини

Зазначимо, що під будівлею суду чергують посилені загони правоохоронців.

Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 01
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 02
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 03
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 04
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 05
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 06
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 07
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 08
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 09
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 10
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 11
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 12
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 13
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 14
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 15
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 16
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 17
Свободу патріотам!: Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим азовцям 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

затримання (4338) Зеленський Володимир (23727) СБУ (12790) суд (11663) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+40
Ой, а шо трапилось? І нашо пікетувати?
Порошенка нема. Улюблена бубочка вже президент - все як ви хотіли.
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06.08.2021 11:36
+35
а где были нацпружины когда по делу шеремета патриотов закрывали?
когда зе страну просирал где были?
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06.08.2021 11:38
+32
С плюшевыми свинками бегали , подтанцовывали ОПГ КалоЗебенских ! А когда боевого генерала посадили ни за , что , так же помалкивали
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06.08.2021 11:44
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Та то ти на свою мамцю дивишся.
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06.08.2021 17:35 Відповісти
Тебе вже трахали ще раз трахним
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06.08.2021 17:51 Відповісти
Свої сексуальні марення тримай при собі.
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06.08.2021 19:05 Відповісти
В тебе півня забули спитати що нам робити, ти тільки й вмієш задок підставляти, чмошник.
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06.08.2021 19:32 Відповісти
Блазень соєвий, почитай хоча б те, що писав Бутусов, а вже потім патякай.
Чи Бутусов працює на Зелю?

До речі, я щиро зневажаю зеленського, втім, як й вашого баригу.
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06.08.2021 17:28 Відповісти
А ти читати вмієш а думати не маєш чим баран
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06.08.2021 17:51 Відповісти
Боже, яке ж ти вбоге...
У тебе по 2-3 помилки у кожному реченні.
І ти ще щось базікаєш за розумові здібності інших...
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06.08.2021 19:07 Відповісти
В мене можливо є помилки, але в тебе вавки в голові мудак дебільний.
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06.08.2021 19:29 Відповісти
"Азовці" теж худоба, поховали руки за спину, коли до них приїхав Порошенко, який підняв армію, -- нехай тепер свого зеленого верховного в дупу цілують.
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06.08.2021 15:25 Відповісти
Худоба саме ваш смердючий барига. "Азовці" правильно зробили тоді. Треба було ще у пику йому дати.
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06.08.2021 16:47 Відповісти
Сосун ты это про себя и зеленое стадо.Переводчик смени ,чмырь кацарылый.
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06.08.2021 13:03 Відповісти
Дебільні порохоботи усіх, хто проти їх сраного бариги, одразу записують у зелені. Мені щиро похер на зеленського, я його ніколи не підтримував, втім, як й вашого смердючого баригу.
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06.08.2021 13:32 Відповісти
Неужели себя недоразвитый избирал?
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06.08.2021 13:40 Відповісти
Я голосую за правих, а не бариг та блазнів.
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06.08.2021 13:56 Відповісти
Где эти правые? Продались ,твои тягнибоки.
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06.08.2021 14:28 Відповісти
До чого тут Тягнибок? Типу він єдиний політик з правих.
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06.08.2021 14:35 Відповісти
То за кого ви? За анархію чи за бандитизм.
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06.08.2021 15:29 Відповісти
А-а, мабуть Хмара за Білецького, за цього підросійського сектанта "Белой расьі" !? Оце просувають клоуна -- але вже не смішного, а страшного, і явно небезпечного.
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06.08.2021 15:35 Відповісти
Небезпечного для кого? Для вашої барижої отари? Так я готовий усе віддати, щоб вас не було в моїй країні.
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06.08.2021 16:48 Відповісти
Я до кацапів ставлюся, як до худоби, але до порохоботів у мене ще гірше ставлення. Ви навіть на худобу не тягнете, звичайні хробаки, яких треба чавити.
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06.08.2021 16:50 Відповісти
А ти на що тягнеш? баран.
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06.08.2021 16:57 Відповісти
Це тебе барана трахають.
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06.08.2021 17:21 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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06.08.2021 17:29 Відповісти
А хіба невидно на форумі хто тут жалюгідний.
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06.08.2021 17:30 Відповісти
ублюдок ты уже заманал своими гомосячьими замашками . потвора дырявая
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06.08.2021 19:45 Відповісти
СТО ПРОЦЕНТІВ ВІРНО, ПІДБАРИЖНИКИ СЦИКЛИВІ.
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06.08.2021 14:20 Відповісти
Теперь эти продажные патриоты будут на зоне розовых свинок трахать
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06.08.2021 13:00 Відповісти
Все за планом.
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06.08.2021 13:06 Відповісти
Солидарен с большинством комментов выше. Плевать на этих нацжен. Сами выбрали эту владу, сами пусть с ней и разбираются. Если Майдан и будет, то не из-за них.
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06.08.2021 13:06 Відповісти
Поки прохоботи, зебіли, нацики сруться - риги потихеньку рейтинги набирають
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06.08.2021 13:13 Відповісти
Це так, ти правий, але я щиро не можу збагнути, як можна найти спільну мову з порохоботами. Вони ж геть впороті, не визнають нікого, окрім свого смердючого бариги.
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06.08.2021 13:35 Відповісти
Сам ти смердючий, як і твій білецький, проросійський білий расист.
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06.08.2021 15:39 Відповісти
Угу, такий "проросійський", що вбиває кацапів останні 7 років.

А що робить барига та його діти?
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06.08.2021 17:14 Відповісти
Емм, а інвалід війни Яна Зінкевич у твоїй системі координат хто буде? Вона і права, і депутат від ЄС...
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06.08.2021 19:56 Відповісти
Зара полк "Азов" з Маріупаля прибрати - два дні і місто під триколором, без жодного пострілу. Місцева влада - одні риги, єдине стримання це полк який наші поважають в місті а сєпарня тупо вякнуть боїться.
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06.08.2021 13:16 Відповісти
А где клоун со своим РНБ? боеых генералов сажает которые защищали Мариуполь
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06.08.2021 13:33 Відповісти
Яких саме? Тих, хто має нести відповідальність за тотальну корупцію в ЗСУ?
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06.08.2021 13:36 Відповісти
За велике крадивництво клоуна закатают в асфальт
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06.08.2021 14:06 Відповісти
ВІРНО ,ЯКБИ БУВ БОЙОВИМ ГЕНЕРАЛОМ ЙОГО НІЯКА ПОЛІЦІЯ НЕ АРЕШТУВАЛАБ, ВІН БИ ВІДСТРІЛЮВАВСЯ НА ДОПОМОГУ ПРИЙШЛИ БОЙОВІ ПОБРАТИМИ, А ВІН ЯК ТЕЛЯ ПІШОВ НА ЗАБІЙ, ПІД ГАВКІТ ПІДБАРИЖНИКІВ.
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06.08.2021 14:26 Відповісти
Є таке і це лякає
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06.08.2021 14:07 Відповісти
Після звільнення Авакова, підтримки корпусним не буде. Будуть розганяти як корпус, так і інші організації..
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06.08.2021 13:46 Відповісти
Говорять, що боїться любих протестних акцій, аж всирається. Чи це організації, чи пенсіонери, чи газові протести. Його коробить. Ще дуже злопам"ятний. Зара всим активним організаціям буде прес, правим, лівим і т.д. - вулиці він почисте любо ціною.
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06.08.2021 14:14 Відповісти
Їх треба було розігнати ще 5 років тому, це приватна армія п'ятої колони.
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06.08.2021 15:43 Відповісти
Як то дивно обирають у НК кого захищати, а кого "зрадити"...вибірково, безліч прикладів. Але ж треба на щось і жити, звісно...
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06.08.2021 14:11 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3281283/slushayi_uban_esli_ne_budesh_v_kontse_mesyatsa_babki_platit_ya_tebya_pohoronyu_nahyi_sbu_opublikovala
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06.08.2021 16:46 Відповісти
Тупое мусорское бандформирование, "патриоты" по вызову. Напомнило дело "Торнадо".
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06.08.2021 18:05 Відповісти
Не знаю кому вірити: Національному корпусу чи СБУ? Обом не вірю. Але аудіо з погрозами виклали. Якщо рекетом займалися, то в буцигарню. Ну, а потім при хорошій поведінці (хоча би півроку після вироку) та каяття тим, хто воював, можна амністію призначити. От такий компроміс я бачу.
Ну, чи угода зі слідством
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06.08.2021 19:53 Відповісти
анекдот средины 80-х если кто не в курсах тогда напомню- воровали все поголовно в магази-
нах исчезло мясо и боль-мень нормальная колбаса на кухнях через одну слушали вражьи го-
лоса по приёмникам vef не боясь "баночек" в афган гребли всех кто не захавался....
клиент заказав обед в столовой вызвал заведующюю и потребовал книгу жалоб - это же ужас
суп прокис в котлетах один хлеб мяса нет компот пахнет селёдкой- я эту систему поломаю!!!
заведущая в ожидании записи в жалобную книгу шопотом на ушко - если хотите поломать сис
тему начинайте не с нашей столовой...... понимаете чертибываспобрали!!!!!!уже в то время!!!!!
нормальные люди понимали что крушить нужно не столовки............
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06.08.2021 20:47 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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06.08.2021 21:21 Відповісти
нацжены! Вы патриотами станете только тогда, когда исправите СВОИ ошибки : снесете зебила и извинитесь перед Порохом!
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07.08.2021 01:18 Відповісти
А нахера перед однотуровым то извиняться? За то что он кума путяна из говна поднял? Или за то что имея всю полноту власти в пост-революционное время, и время войны - ничерта не сделал ни с чем, по факту. Лишь армию немного поднял, дабы она защищала его капитал?
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07.08.2021 02:03 Відповісти
Правильные претензии, что мало сделал. Мы всегда хотим больше.
А то, что реально сделал - незачет.
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07.08.2021 11:43 Відповісти
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