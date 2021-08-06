"Свободу патріотам!": Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим "азовцям". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 серпня, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим вчора в Харківській області сімом членам харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чілі" Величко. Під будівлею суду зранку відбувається акція на підтримку затриманих.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національного корпусу. Були затримані сім активістів руху. Сьогодні о 12:00 в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу затриманим.
Від самого ранку активісти "Національного корпусу" зібралися під будівлею суду на акцію в підтримку затриманих.
"CБУ провела обшуки у 15 людей. Кілька осіб затримали, хоча жодних аргументованих підстав для цього немає.
Хлопці, у яких відбулися обшуки, – вeтерани poсійсько-укрaїнської вiйни, грoмадські aктивісти, прeдставники Aзoвського pуху та футбольні фaнати, які у 2014 зупинили сeпаратистів та зіpвали cтворення "Харківської Нaродної Рeспубліки". Один із затриманих – Сергій Величко (Чілі), один із лідeрів харківського навколофутбольного руху, автор відомого в усьому світі гaсла "Путiн – хуйлo", вeтеран "Aзову", aктивний грoмадський діяч та вoлонтер. Замість того, щоб борoтись із п'ятою кoлоною, Зeленський та його оточення переслідують пaтріотів та вeтеранів, які на ділі довели свою відданість Укрaїні. Без сумніву, ця справа є пoлітично сфабрикованою", - заявили організатори акції.
"СБУ затримала 7-х ветеранів війни. Їм інкримінують створення злочинного угруповання та ще ряд епізодів. В хлопців вилучено кошти, які вони зібрали на лікування пораненого побратима – добровольця Артема Мошенського, який лікується в Ізраїлі. Захист вважає інкриміновані обвинувачення безпідставними", - зазначають організатори акції.
Зазначимо, що під будівлею суду чергують посилені загони правоохоронців.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Чи Бутусов працює на Зелю?
До речі, я щиро зневажаю зеленського, втім, як й вашого баригу.
У тебе по 2-3 помилки у кожному реченні.
І ти ще щось базікаєш за розумові здібності інших...
А що робить барига та його діти?
Ну, чи угода зі слідством
нах исчезло мясо и боль-мень нормальная колбаса на кухнях через одну слушали вражьи го-
лоса по приёмникам vef не боясь "баночек" в афган гребли всех кто не захавался....
клиент заказав обед в столовой вызвал заведующюю и потребовал книгу жалоб - это же ужас
суп прокис в котлетах один хлеб мяса нет компот пахнет селёдкой- я эту систему поломаю!!!
заведущая в ожидании записи в жалобную книгу шопотом на ушко - если хотите поломать сис
тему начинайте не с нашей столовой...... понимаете чертибываспобрали!!!!!!уже в то время!!!!!
нормальные люди понимали что крушить нужно не столовки............
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищення енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
16) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
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А то, что реально сделал - незачет.