Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на свободу, - Закревська

Підозрювані у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького можуть вийти на свободу вже завтра.

Про це повідомила у фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра на волю вийдуть Мисливий і Новотний. Завтра спливає запобіжний двом обвинуваченим у справі викрадення Ігоря Луценка, Юрія Вербицького, вбивства Вербицького - Мисливого і Навотному.

21.07.2021 Білоцерківський суд безпідставно ініціював зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд. Тепер, коли справа до них повернулась (не могла не повернутись, бо підсудність вже визначено і спори про підсудність не допускаються), дві третини колегіі у відпустці. З відпустки нікого не відізвали. Повторний перерозподіл не провели. В мене немає цензурних слів. Це спрановані дії зі звільнення головних підозрюваних. У вбивстві в тому числі. Нагадую до затримання Мисливий переховувся під чужим прізвищем з фальшивим паспортом", - додала Закревська.

Прокурор Офісу Генпрокурора Юлія Малашич в коментарі для Цензор.НЕТ розповіла, що ще не отримала офіційної відповіді на на свій лист про ініціювання додаткового авторозподілу,, через відсутність бічних суддів.

"Положенням про систему електронного документообігу передбачено, у виняткових випадках здійснення додаткового авторозподілу, для заміни суддів, зокрема, якщо вони у відпустці, якщо є необхідність вирішення питань або дотримання термінів у кримінальній справі", - прокоментувала Малашич.

Цензор.НЕТ також звернувся до Білоцерківського районного суду з питанням, чому не було додаткового авторозподілу в справі. У канцелярії з кримінальних справ відповіли: "Я розумію про яку справу, телефонрм не можу, пишіть офіційний письмовий запит".

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

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