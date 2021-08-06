США рішуче підтримують Кримську платформу і тісно співпрацюватимуть із урядом України для її підтримки, - Квін

Треба зробити більше, щоб залучити Росію до відповідальності за її незаконну окупацію Криму, тому США рішуче підтримують Кримську платформу, і будуть тісно співпрацювати з урядом України для її підтримки, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"На жаль, агресія Росії проти України простягається за межами Криму. Як ми всі знаємо, на Донбасі війська, керовані Росією, продовжують вбивати українців на їхній власній території, і Росія прагне використовувати її незаконну окупацію Криму, щоб виправдати обмеження доступу до Чорного моря і Азовського морів. Але ми знаємо, що треба зробити більше, щоб залучити Росію до відповідальності, і тому Сполучені Штати рішуче підтримують Кримську платформу, і ми будемо тісно співпрацювати з урядом України для її підтримки", - сказала Квін на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона підкреслила, що США вважають незаконну окупацію Криму Росією злочином, який не можна ігнорувати і який не можна забути.

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Квін додала, що широко поширені репресії і порушення прав людини в Криму мають і далі викриватися і активно запроваджувати заходи до них, а ті, хто скоїв ці злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжать говорити про порушення Росії в Криму.

"Ми продовжимо використовувати наші санкції, пов'язані з Україною, які ми запровадили в минулому проти осіб, які вчиняють порушення прав людини в Криму. І ми продовжимо виступати за звільнення кримських політичних в'язнів. Ми продовжимо закликати до справедливості для жертв насильницьких зникнень і ми будемо висвітлювати порушення проти кримськотатарської спільноти, коли б і де б ми не чули про них", - зазначила Квін.