Держагентство розвитку туризму надасть "знак безпеки" для готелів України, персонал яких повністю вакциновано

Державне агентство розвитку туризму рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу проти COVІD-19 найближчим часом. Готелям, чий персонал повністю вакциновано, буде надано "знак безпеки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Інтерфакс-Україна повідомила глава Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

"Для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати до ДАРТ інформацію (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми передаватимемо МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі", - повідомила Олеськів.

Глава ДАРТ зазначила, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм буде надано підтвердження у вигляді наклейки "Знак безпеки", а дані про це буде внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.

"Список таких готелів буде оприлюднено на офіційному сайті ДАРТ", - повідомила Олеськів.

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