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Держагентство розвитку туризму надасть "знак безпеки" для готелів України, персонал яких повністю вакциновано

Держагентство розвитку туризму надасть

Державне агентство розвитку туризму рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу проти COVІD-19 найближчим часом. Готелям, чий персонал повністю вакциновано, буде надано "знак безпеки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Інтерфакс-Україна повідомила глава Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

"Для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати до ДАРТ інформацію (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми передаватимемо МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі", - повідомила Олеськів.

Глава ДАРТ зазначила, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм буде надано підтвердження у вигляді наклейки "Знак безпеки", а дані про це буде внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.

"Список таких готелів буде оприлюднено на офіційному сайті ДАРТ", - повідомила Олеськів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у Львівському аеропорту

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Олеськів Мар’яна (17) Держагентство розвитку туризму (46)


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Я так понимаю, что сотрудников этих отелей, которые пожелали не вакцЫнироваться - просто уволили?
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06.08.2021 11:53 Відповісти
А в чем безопасность то..?? Вакцинированный персонал является точно таким же переносчиком вируса как и не вакцинированный..
И если утверждение о том что вакцинированные легче переносят болезнь верно...то вероятность того что больной вакцинированеый припрется на работу выше..
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06.08.2021 11:57 Відповісти
им этого не понять. у них пелена перед глазами... даже бесполезно, что-то доказывать или объяснять.
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06.08.2021 14:09 Відповісти
Мені дуже сподобався Чортків, в якому я побував нещодавно вперше. Спершу, боявся подорожувати в чуже місто, але заздалегідь забронював апартаменти https://oneday.city/ дуже комфортабельні і не дорогі! Із задоволенням погуляв по старовинних вуличках і відвідав древній замок.
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09.06.2022 16:18 Відповісти
 
 