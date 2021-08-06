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Завтра у Києві стартують навчальні збори резервістів тероборони: киян просять не лякатися гучних звуків

Завтра у Києві стартують навчальні збори резервістів тероборони: киян просять не лякатися гучних звуків

Навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони Києва заплановано в Києві із 7 по 13 серпня.

Про це повідомляється на сайті Шевченківської районної адміністрації Києва в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України. Військовозобов'язані і резервісти під час зборів відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

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"Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями, - попереджають в райадміністрації.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:

  • навчальне місце № 1 — виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК "Міністерський");
  • навчальне місце № 2 — підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
  • навчальне місце № 3 — охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
  • навчальне місце № 4 — охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
  • навчальне місце № 5 — розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);
  • навчальне місце № 6 — розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).

Автор: 

Київ (19431) оборона (4774) збір (332) військові навчання (2775) резервісти (71) тероборона (384)


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Головне, шоб бубачька не обісрався!)
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06.08.2021 11:55 Відповісти
Этот может
Завтра в Киеве стартуют учебные сборы резервистов теробороны: киевлян просят не пугаться громких звуков - Цензор.НЕТ 125
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06.08.2021 11:59 Відповісти
Судячи по його одягу, це його основний стан.
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06.08.2021 12:18 Відповісти
вы ещё план учений у пушилина и прочих кремлёвских дыбилов утвердите...
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06.08.2021 12:11 Відповісти
А от кого столицу оборонять будут?
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06.08.2021 12:18 Відповісти
Главное, чтобы говноралиссимус одел бронированные подгузники.
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06.08.2021 12:19 Відповісти
а им правда оружие дадут ?
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06.08.2021 13:02 Відповісти
М-да. Комменты один тупее другого. Тролятина.
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06.08.2021 13:43 Відповісти
Я правильно прочитал: "поддержание правопорядка", "охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти"? Может быть, на украинском что-то другое написано? Если все правильно, тогда готовьтесь, Зеленский планирует стать путиным.
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06.08.2021 16:41 Відповісти
 
 