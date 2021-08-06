Завтра у Києві стартують навчальні збори резервістів тероборони: киян просять не лякатися гучних звуків
Навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони Києва заплановано в Києві із 7 по 13 серпня.
Про це повідомляється на сайті Шевченківської районної адміністрації Києва в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України. Військовозобов'язані і резервісти під час зборів відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.
"Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями, - попереджають в райадміністрації.
Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:
- навчальне місце № 1 — виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК "Міністерський");
- навчальне місце № 2 — підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 3 — охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 — охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 5 — розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 6 — розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль