Завтра у Києві стартують навчальні збори резервістів тероборони: киян просять не лякатися гучних звуків

Навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони Києва заплановано в Києві із 7 по 13 серпня.

Про це повідомляється на сайті Шевченківської районної адміністрації Києва в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України. Військовозобов'язані і резервісти під час зборів відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

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"Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями, - попереджають в райадміністрації.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях: