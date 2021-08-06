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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні, що займаються лікуванням пацієнтів із COVID-19, мають працювати за європейськими стандартами забезпечення киснем, - Ляшко

Лікарні, що займаються лікуванням пацієнтів із COVID-19, мають працювати за європейськими стандартами забезпечення киснем, - Ляшко

Лікарні, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, мусять працювати за європейськими підходами щодо забезпечення киснем.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Централізовані мережі кисню у лікарнях повинні бути підведеними до кожного ліжкомісця та видавати спроможність у 6 літрів на хвилину. Це дозволить забезпечити потребу всіх пацієнтів, які можуть потребувати великих об’ємів кисневої терапії (інколи у реанімаціях хворі потребують потоку до 60 л/хв, що у 6 разів перевищує максимальну потужність портативних концентраторів).

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Модернізація систем киснепостачання у 257 лікарнях першої хвилі, які задіяні у лікуванні хворих з коронавірусом є пріоритетом у діяльності МОЗ спільно із місцевою владою та закладами охорони здоров’я", - зазначив Ляшко.

карантин (18172) МОЗ (5391) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну.. Тогда и получать европейские зарплаты..Всё должно быть, как в Европе, а не выборочно
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06.08.2021 12:02 Відповісти
И желательно ,что бы мед.персонал и работал тогда как в европейских больницах.Сейчас зарплаты уже не маленькие,но работают они как будто им вообще ничего не платят.
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06.08.2021 12:09 Відповісти
Больницы, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, должны работать по европейским стандартам обеспечения кислородом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6910
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06.08.2021 12:03 Відповісти
Отличная новость! Полностью поддерживаю!!!! Только вот не могу найти в прочитанном что он, как министр, сделал для того что бы так было....
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06.08.2021 12:04 Відповісти
приоритет на вчера или только на завтра ?
что вы делали 1,5 (полтора) !!!! года ?

кислород на асхвальт ререрабатывали ?

ВОРЫ !!!!!!!!!!!!
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06.08.2021 12:06 Відповісти
"надо шоб было" не равно "я сделал". Но зебилы хавают...
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06.08.2021 12:12 Відповісти
И снова развод. Он должен говорить не "должны работать", а "будут работать". Мало ли что там кому должен.
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06.08.2021 12:32 Відповісти
 
 