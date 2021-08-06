Лікарні, що займаються лікуванням пацієнтів із COVID-19, мають працювати за європейськими стандартами забезпечення киснем, - Ляшко

Лікарні, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, мусять працювати за європейськими підходами щодо забезпечення киснем.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Централізовані мережі кисню у лікарнях повинні бути підведеними до кожного ліжкомісця та видавати спроможність у 6 літрів на хвилину. Це дозволить забезпечити потребу всіх пацієнтів, які можуть потребувати великих об’ємів кисневої терапії (інколи у реанімаціях хворі потребують потоку до 60 л/хв, що у 6 разів перевищує максимальну потужність портативних концентраторів).

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Модернізація систем киснепостачання у 257 лікарнях першої хвилі, які задіяні у лікуванні хворих з коронавірусом є пріоритетом у діяльності МОЗ спільно із місцевою владою та закладами охорони здоров’я", - зазначив Ляшко.