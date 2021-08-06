Лікарні, що займаються лікуванням пацієнтів із COVID-19, мають працювати за європейськими стандартами забезпечення киснем, - Ляшко
Лікарні, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, мусять працювати за європейськими підходами щодо забезпечення киснем.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Централізовані мережі кисню у лікарнях повинні бути підведеними до кожного ліжкомісця та видавати спроможність у 6 літрів на хвилину. Це дозволить забезпечити потребу всіх пацієнтів, які можуть потребувати великих об’ємів кисневої терапії (інколи у реанімаціях хворі потребують потоку до 60 л/хв, що у 6 разів перевищує максимальну потужність портативних концентраторів).
Модернізація систем киснепостачання у 257 лікарнях першої хвилі, які задіяні у лікуванні хворих з коронавірусом є пріоритетом у діяльності МОЗ спільно із місцевою владою та закладами охорони здоров’я", - зазначив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
что вы делали 1,5 (полтора) !!!! года ?
кислород на асхвальт ререрабатывали ?
ВОРЫ !!!!!!!!!!!!