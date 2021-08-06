Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським"

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтан:" А тут бил фонтан? "На що одесит йому відповідає: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказав Шойгу журналістам.

"Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", - додав міністр оборони РФ.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде російською територією.

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