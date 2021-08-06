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Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським"
Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про окупований Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтан:" А тут бил фонтан? "На що одесит йому відповідає: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказав Шойгу журналістам.
"Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", - додав міністр оборони РФ.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде російською територією.
Топ коментарі
+35 Гыг с Вами
показати весь коментар06.08.2021 12:21
+29 Antonio Stradivari #489888
показати весь коментар06.08.2021 12:21
+28 Igor Budnik #285429
показати весь коментар06.08.2021 12:20
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ведь это же - тундра !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12375728@egNews сайте военного ведомства.
«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», - уточнил он.
По словам министра, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300-500 тыс. человек.
Как передает https://www.kommersant.ru/doc/4929493 «Коммерсантъ» , Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», - отметил министр.
Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь, например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.
А как искренне в ГУЛАГ ехали!..
Но идею создания в тундре 5 городов, "совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности" целиком и полностью поддерживаю: в одном будут лепить петухов, во втором медведЕй, в третьем танки/ракеты и тд - из одного "совершенно конкретного" материала, навозушки скрепного, или же родной говени, если поэтичнее выразиться
- Изя, по-моему, россияне должны всё же что-то менять в своей жизни.
- И что именно? Сесть на телевизор и смотреть на диван?
В переводе с тувинского, "гу" это олень, а "шой" это член
"Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение. Выселить их в Германию, куда они так хотели", - говорит Иржи Ситлер, дипломат.
Это чешские немцы, поддержавшие Гитлера и Рейх. У некоторых на спинах - свастика. В таком виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя.
В 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без права на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репараций.
А при Пороху - навпаки, закручували.
нечего сами сделать не умеют
Я 50 років живу в Одесі, і ніколи цього анекдоту не чув!
Чого тільки крадій не вигадає, аби не визнавати, що він крадій!
Мало бурятов с армяшками, еще тывинцы задрыпаные в патриоты Кацапстана влезли...
24 октября 2017 года на совещании министров обороны стран - членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%90%D0%9D АСЕАН на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B Филиппинах Шойгу сообщил, что за время российской военной операции в Сирии от боевиков ИГИЛ было освобождено 503 тысячи 223 квадратных километра сирийской территории, при том что в реальности территория Сирии почти в три раза меньше. Как следует из письма заместителя начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Виктора Познихира в ответ на запрос главы военной кафедры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E МГИМО https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Ивана Марущака , «точные измерения Министерства обороны России показали, что площадь территории Сирийской Арабской Республики намного больше и составляет 529 708 квадратных километров», причём с https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 учётом рельефа местности , то есть «площади гор и ущелий, параметров речного дна».
Во именно руководители Украины приходят и уходят , а росийских выносят вперед ногами пока не истлеют и не покроються трупными пятнами . Дикари из средневековья и рабы .
З себе тут метрополію не корчіть. Не ваше собаче діло коментувати Українське керівництво.