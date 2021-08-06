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Ексчиновників Одеського морського порту підозрюють у розтраті 1,8 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Ексчиновників Одеського морського порту підозрюють у розтраті 1,8 млн грн, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора чотирьом колишнім посадовим особам державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" повідомлено про підозру у розтраті майна держпідприємства та службовому підробленні (ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, керівники держпідприємства у період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ДП "Одеський морський торговельний порт". Вони не відобразили послуги із ескортування суден-газовозів буксирами портофлоту на суму 1,8 млн грн, заподіявши шкоду держпідприємству на цю суму.

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На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Автор: 

корупція (4681) Одеса (5438) порт (2039) Офіс Генпрокурора (3245)


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Когда прочитаешь про "подозрение" ,прям на душе легче становиться .... Вот же ,борются ! И так решительно и бесповоротно ! Одно ,лишь, порождает сомнения ....не слышно ,чтобы кто-то из "подозреваемых" вернул украденное и попал в казенный дом.
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06.08.2021 12:37 Відповісти
 
 