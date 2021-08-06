Без запуску прозорої і чесної ВРП відповідальності за корупцію не буде, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє про необхідність перезапуску Вищої ради правосуддя як запоруки судових вироків корупціонерам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ситник заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

"Без формування і запуску справді прозорої, чесної ВРП, яка належним чином оцінюватиме роботу суддів, а не виходитиме з того, який суб'єкт проходить у справі,.. не буде результату у вигляді належної судової репресії за вчинення корупційних злочинів", - зазначив директор НАБУ.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП.

Також читайте: ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко