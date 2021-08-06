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Без запуску прозорої і чесної ВРП відповідальності за корупцію не буде, - Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє про необхідність перезапуску Вищої ради правосуддя як запоруки судових вироків корупціонерам.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ситник заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.
"Без формування і запуску справді прозорої, чесної ВРП, яка належним чином оцінюватиме роботу суддів, а не виходитиме з того, який суб'єкт проходить у справі,.. не буде результату у вигляді належної судової репресії за вчинення корупційних злочинів", - зазначив директор НАБУ.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП.
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Рома Маестро
показати весь коментар06.08.2021 12:33 Відповісти Мені подобається 0
Микола Шафран
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Sleid
показати весь коментар06.08.2021 13:25 Відповісти Мені подобається 0
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