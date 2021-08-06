Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки вона продовжує дестабілізувати Україну й захоплювати її територію, - посол Великої Британії Сіммонс

Повернення до нормальних відносин із РФ неможливе, поки вона продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує платити високу ціну за свою сміливість, за те, що зважилася скористатися своїм суверенним правом повернутися обличчям до Заходу. Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - сказала Сіммонс на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві у п'ятницю.

Вона запевнила, що Велика Британія намагатиметься посилювати рішучість міжнародного співтовариства та докладати зусиль, щоб питання Криму постійно залишалося у фокусі.

"Велика Британія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією. Наразі необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувалося в Криму з того часу", - зазначила посол.

Сіммонс наголосила, що незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки.

"Міжнародне співтовариство має продовжувати протистояти цим викликам. Ми маємо показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку. Нам треба переконатися, що Росія несе відповідальність за найгірші порушення прав людини та знищення довкілля на півострові. Права жителів Криму мають бути захищені", - сказала вона.

Дипломат наголосила, що необхідно завжди нагадувати світові, що Крим - це Україна і завжди буде Україна.

"Саме тому Велика Британія вітає активні зусилля України за ініціативою міжнародна Кримська платформа", - додала Сіммонс.

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