УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8213 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 190 13

Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки вона продовжує дестабілізувати Україну й захоплювати її територію, - посол Великої Британії Сіммонс

Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки вона продовжує дестабілізувати Україну й захоплювати її територію, - посол Великої Британії Сіммонс

Повернення до нормальних відносин із РФ неможливе, поки вона продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує платити високу ціну за свою сміливість, за те, що зважилася скористатися своїм суверенним правом повернутися обличчям до Заходу. Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - сказала Сіммонс на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи в Києві у п'ятницю.

Вона запевнила, що Велика Британія намагатиметься посилювати рішучість міжнародного співтовариства та докладати зусиль, щоб питання Криму постійно залишалося у фокусі.

"Велика Британія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією. Наразі необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувалося в Криму з того часу", - зазначила посол.

Сіммонс наголосила, що незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки.

"Міжнародне співтовариство має продовжувати протистояти цим викликам. Ми маємо показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку. Нам треба переконатися, що Росія несе відповідальність за найгірші порушення прав людини та знищення довкілля на півострові. Права жителів Криму мають бути захищені", - сказала вона.

Дипломат наголосила, що необхідно завжди нагадувати світові, що Крим - це Україна і завжди буде Україна.

"Саме тому Велика Британія вітає активні зусилля України за ініціативою міжнародна Кримська платформа", - додала Сіммонс.

Також читайте: Шойгу відповів на слова Зеленського про окупований Крим одеським анекдотом: "Він завжди був, є і буде російським"

Велика Британія (5563) Крим (14135) росія (65002) Сіммонс Мелінда (114) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
ну не переписувати ж їм знову історію під хана Менгу
показати весь коментар
06.08.2021 12:56
+2
Мета Росії,це анексія України і асиміляція українців !! Іншого Росія ніколи не сприйме !!!)))
показати весь коментар
06.08.2021 12:44
+1
А знаете ли вы что кацапия снова вышла на второе место по поставкам нефти в США? Санкции говорите? Противостояние? Вот нас разводят…
показати весь коментар
06.08.2021 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А знаете ли вы что кацапия снова вышла на второе место по поставкам нефти в США? Санкции говорите? Противостояние? Вот нас разводят…
показати весь коментар
06.08.2021 12:43 Відповісти
а вас !? ЕС сыпется и вам писта !!!!
показати весь коментар
06.08.2021 12:49 Відповісти
Тобі з Зажопінська відніше !!!)))
показати весь коментар
06.08.2021 13:12 Відповісти
Мета Росії,це анексія України і асиміляція українців !! Іншого Росія ніколи не сприйме !!!)))
показати весь коментар
06.08.2021 12:44 Відповісти
Понад 350 років намагаються поділити та асимілювати !!!)))
показати весь коментар
06.08.2021 13:10 Відповісти
ну не переписувати ж їм знову історію під хана Менгу
показати весь коментар
06.08.2021 12:56 Відповісти
схоже, що хтось знову затіває отету от...
ото пердаки підгорять на московії!
показати весь коментар
06.08.2021 12:54 Відповісти
Нова аварія в Газпромі.
Вибух на об'єкті з підготовки газоконденсату до транспортування.
А нещодавно, у липні, був вибух на газопроводі "Уренгой - Центр-2".
Показово, що "раптом" Газпром став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність:
"С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе "Средняя Азия - Центр-2", в июле - "Уренгой - Центр-2"."

Показовим є заголовок одного з пропагандистських ресурсів:
"Газпром столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири".
Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті - перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через "Північний потік-1", "Північний потік-2" і "Турецький потік". Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс, як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проєктам, бо буде холодно взимку.

Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них просто забава. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55547/vibuhi-na-obyektah-gazpromu-rukotvorni-kreml-zalyakuye-evropu
показати весь коментар
06.08.2021 13:05 Відповісти
Если бы эту простую истину поняла шмаркля !
показати весь коментар
06.08.2021 15:26 Відповісти
Коротко, чітко і по суті.
Для порівняння: як Бубочка вчора цілий день ішов по телевізору та ніс якусь дічь.
показати весь коментар
06.08.2021 15:36 Відповісти
 
 