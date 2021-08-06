Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України" Про лікарські засоби "щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності.
Закон, що його підписав Глава держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.
Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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А тут раз - облом - нема як в аптеку зайти.
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
но так как в 14 летних нет паспорта....то и ..ну или свидетельство о рождении предъявлять если уже более 14 но менее 16... (вроде так?)
думаю адекватный провизор и сам бы знал кому, сколько и какого лекарства категорически нельзя продавать... ну а не чистоплотный...найдет способ заработать и по фиг для чего и сколько упаковок ребенок покупает
Потом появились авиамодельные движки на метаноле.
Но потом с метанолом что сделали? Правильно - запретили.
А потом удивляются, что общество тупеет.
Молодцы чиновники.