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Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років

Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України" Про лікарські засоби "щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що  документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності.

Закон, що його підписав Глава держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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діти (5053) заборона (1449) Зеленський Володимир (23727) ліки (1314)


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Топ коментарі
+8
Похоже, зельцман по своему опыту судит. Ах! Если бы раньше, лет на 25 запретили! Он бы сейчас был адекватным, и работал бы постановщиком танцев в клубе "Крыворожсталь", или шо там у них.)))
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06.08.2021 13:07
+7
В Росии - мощный взрыв на одном из заводов "Газпрома"
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет - Цензор.НЕТ 3269
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06.08.2021 12:56
+5
Зашёл в аптеку, глянул цены. Решил, что дешевле сдохнуть, пошёл домой! По пути заглянул в ритуальные услуги, глянул цены... Попёрся обратно в аптеку! (с)
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06.08.2021 13:35
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А тем, у кого нет родителей, - умирать?
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06.08.2021 12:55 Відповісти
вони що, самі живуть такі, купують собі продукти, ходять на роботу?
А тут раз - облом - нема як в аптеку зайти.
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06.08.2021 14:05 Відповісти
Ребенок до 14 лет если не имеет родителей то имеет опекунов,
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06.08.2021 18:00 Відповісти
і після 14 теж
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06.08.2021 21:36 Відповісти
клоун молодец ...
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06.08.2021 12:55 Відповісти
В Росии - мощный взрыв на одном из заводов "Газпрома"
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет - Цензор.НЕТ 3269
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06.08.2021 12:56 Відповісти
Вот такое же может случиться и с сев.потоком-2. Не, я не на что не намекаю...)
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06.08.2021 13:11 Відповісти
с пострадавшими как всегда на россии непонятки. их как всегда "нет"...
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06.08.2021 13:16 Відповісти
И нас тоже нет!)))
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06.08.2021 13:26 Відповісти
Нужно говорить не пострадавших нет, а люди не пострадали. Людей на россии осталось как пальцев на одной руке.
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06.08.2021 16:47 Відповісти
А кто разберет сколько покупателю лет? У меня внуку скоро исполниться 14 ,а ростом он уже под 2 метра....
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06.08.2021 12:56 Відповісти
там требовать будут документы (если возникли какие-то сомнения)
но так как в 14 летних нет паспорта....то и ..ну или свидетельство о рождении предъявлять если уже более 14 но менее 16... (вроде так?)
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06.08.2021 13:10 Відповісти
ID-карта з 14 років
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06.08.2021 14:05 Відповісти
Ребенок может получить паспорт с 14 до 16
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06.08.2021 17:59 Відповісти
Похоже, зельцман по своему опыту судит. Ах! Если бы раньше, лет на 25 запретили! Он бы сейчас был адекватным, и работал бы постановщиком танцев в клубе "Крыворожсталь", или шо там у них.)))
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06.08.2021 13:07 Відповісти
Просто у сои сегодня траур, шеф ни с кого шапку не сбил, за нос никого не покрутил и не раскрыл очередной зрады. Вот они и ср@т нам всех ветках.
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06.08.2021 18:57 Відповісти
много спорного...
думаю адекватный провизор и сам бы знал кому, сколько и какого лекарства категорически нельзя продавать... ну а не чистоплотный...найдет способ заработать и по фиг для чего и сколько упаковок ребенок покупает
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06.08.2021 13:13 Відповісти
эх... а мы в детстве бегали аскорбинки в аптеке покупали - не то что современная молодежь....... а в отдел соки-воды за соком черной рябины... на свадьбах денег как сыпанут - так полные карманы мелочи были - как не неделя так свадьба!
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06.08.2021 13:19 Відповісти
А мы не только оскорбинкой, мы ещё и гематогенным закидывались!)
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06.08.2021 13:28 Відповісти
Сорри, это был гематоген. И это было в Донецке. Туда меня привезли русские родители из рассеи. Эвакуировали, можно сейчас сказать. А зельцман, похоже, ни аскорбинки, ни гематогену так и не нюхав. Ну так, це ж не кокс!)
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06.08.2021 13:44 Відповісти
А еще поливитамины в картонных цилиндрических упаковках... Там сладкая оболочка, но аскорбинка внутри просто термоядерная...
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06.08.2021 14:38 Відповісти
Наши папы-дедушки в аптеках покупали диэтиловый эфир - как авиамодельное топливо. Потом его запретили. И впринципе, целая отрасль увлечений техникой - в жопу, остались только истинные фанаты.

Потом появились авиамодельные движки на метаноле.
Но потом с метанолом что сделали? Правильно - запретили.

А потом удивляются, что общество тупеет.

Молодцы чиновники.
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06.08.2021 18:11 Відповісти
я думаю что в этом вопросе и без закона было все понятно !!!
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06.08.2021 13:25 Відповісти
Зашёл в аптеку, глянул цены. Решил, что дешевле сдохнуть, пошёл домой! По пути заглянул в ритуальные услуги, глянул цены... Попёрся обратно в аптеку! (с)
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06.08.2021 13:35 Відповісти
Зайдите в ликеро-водочный, сразу все наладится!
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06.08.2021 13:53 Відповісти
наивно год назад я думал - что хуже некуда уже.
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06.08.2021 14:38 Відповісти
Не, надо трусцой и прямо на стадион.
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06.08.2021 14:40 Відповісти
... і дозволив проводити на дітях медичні експерименти.
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06.08.2021 15:46 Відповісти
все! Тепер це реально зменшить кількість закладок! А для чого це? Що діти купували в аптеці із забороненого? Чи якщо буде бажання купити упаковку дротаверіна то з двору пацики старші не кплять.
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06.08.2021 16:41 Відповісти
Тупой, бредовый и бессмысленный закон.
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06.08.2021 16:49 Відповісти
Теперь внук не сможет купить бабушке таблеточки. Бабульке самой ковылять
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06.08.2021 18:05 Відповісти
Слова "запретить" и "повысить налоги/тарифы/цены" стали ключевыми в нашей ******** стране.
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06.08.2021 19:55 Відповісти
Забыл: ещё один ключевой момент: "надо продать всё чужое (землю, недра и т.д.) и забрать барыш себе".
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06.08.2021 19:58 Відповісти
Забув про пса, також продати, комуналка епт
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06.08.2021 20:30 Відповісти
ну и правельно зачем детям лекарства ведь они не болеют
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06.08.2021 22:15 Відповісти
пора бы уже и лекарства запретить тоже
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06.08.2021 22:16 Відповісти
 
 