Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль

Кожна друга вантажівка на українських дорогах їде перевантаженою, що руйнує дорожнє покриття.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту на Черкащину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато доріг сьогодні будується, ми робимо WIM-комплекси для зважування в дорозі. До речі, перші майже 30, які працюють, показують, що кожний другий вантажний атомобіль їде з перевантаженням, з порушеннями. Є нараховані штрафи, статистика", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перевантажені автомобілі руйнують дороги, зокрема нещодавно збудовані.

Крім того, Шмигаль зауважив, що для збереження доріг необхідно максимально переводити вантажні перевезення на залізничні та річкові. Також додав, що серед пріоритетів для збереження доріг є подальший ваговий контроль, а також будівництво за допомогою концесії автобанів, які заберуть на себе основний потік вантажівок

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