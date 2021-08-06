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Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль

Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль

Кожна друга вантажівка на українських дорогах їде перевантаженою, що руйнує дорожнє покриття.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту на Черкащину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато доріг сьогодні будується, ми робимо WIM-комплекси для зважування в дорозі. До речі, перші майже 30, які працюють, показують, що кожний другий вантажний атомобіль їде з перевантаженням, з порушеннями. Є нараховані штрафи, статистика", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перевантажені автомобілі руйнують дороги, зокрема нещодавно збудовані.

Крім того, Шмигаль зауважив, що для збереження доріг необхідно максимально переводити вантажні перевезення на залізничні та річкові. Також додав, що серед пріоритетів для збереження доріг є подальший ваговий контроль, а також будівництво за допомогою концесії автобанів, які заберуть на себе основний потік вантажівок

Також читайте: Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва почнуть курсувати цього року, - Шмигаль

дороги (3057) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+8
заасфальтировали - это не построили
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06.08.2021 13:11
+6
"Есть начисленные штрафы, статистика"

Что значит штрафы-статистика? Не знаю - правда или нет, но писали, что в Германии, если оказывается, что фура с перегрузом - ей не просто штраф впаивают, но и запрещают дальнейшее движение с перегрузом - приходится вызывать другую фуру и перегружать часть товара на нее.
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06.08.2021 13:13
+5
так влупи захмарні штрафи цим засранцям! і тим хто наймає цих засранців!
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06.08.2021 13:18
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Та ні, думаю, що, скоріше, це натяк на те, якщо найближчою весною зі снігом зійде і асфальт із нових доріг - то це, типу, фури винуваті, а не спіонерині гроші на матеріалах та технолгіях.
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06.08.2021 13:14 Відповісти
Подводит к тому что по весне окажется что дорог опять нет, даже тех, которые построили пол года назад...
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06.08.2021 13:09 Відповісти
заасфальтировали - это не построили
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06.08.2021 13:11 Відповісти
нахрена вы тогда вбросили все бабки в ачфальт если его все равно разобьют. наведите сначала порядок с перегрузом. зеля же грозился в видосике всех найти, или он просто под коксом был
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06.08.2021 13:10 Відповісти
на дорогах с таким качеством покрытия как у нас нужно ездить вообще без груза
- жаль дыбилы - водители этого не понимают
- езжайте в неметчину - там и гоняйте..
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06.08.2021 13:12 Відповісти
У нас нагрузка на ось меньше чем в Европе а дорог все равно нет...
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06.08.2021 13:19 Відповісти
у нас законы дебильные. нагрузка на ось без учёта пятна контакта шин.
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06.08.2021 13:26 Відповісти
"Есть начисленные штрафы, статистика"

Что значит штрафы-статистика? Не знаю - правда или нет, но писали, что в Германии, если оказывается, что фура с перегрузом - ей не просто штраф впаивают, но и запрещают дальнейшее движение с перегрузом - приходится вызывать другую фуру и перегружать часть товара на нее.
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06.08.2021 13:13 Відповісти
Так у всіх нормальних країнах так. Плюс штраф отримує як водій фури, так і компанія, тому ні водій ні компанія не зацікавлені в перевантаженні.
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06.08.2021 15:47 Відповісти
Как и всё в нашей действительности ! Чего же водилам не нарушать законы , если это делают все и везде !
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06.08.2021 13:13 Відповісти
так влупи захмарні штрафи цим засранцям! і тим хто наймає цих засранців!
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06.08.2021 13:18 Відповісти
про качество дорог написать ничего не хочешь?
У нас на днепропетровщине к примеру выехать лишний раз подумаешь - и про подвеску и про колеса..
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06.08.2021 13:20 Відповісти
хочу. ти знаєш, проблема не тільки в перевантаженні вантажівок, а і у якості ремонту доріг.
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06.08.2021 13:26 Відповісти
вот именно..
но у нас народ привык своих чмырить
воровская власть на распилах дорог крикнет - Ату их, ату! и весь Цензор начинает пинать бедных водил ногами..
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06.08.2021 13:30 Відповісти
в мого знайомого газель з будкою, довжина будки 4.3 метра, на рамі лежить металевий швелер, в якому заховані 4 метановських балона, якщо це все порахувати, то він має право возити нею аж 450-500 кілограм, бо вона йде під категорію В. а тягає нею 2.5-4.0 тони. і він працює на себе. а засранцями водіїв назвав півшостий нарколига криворожський. так, що вирішуй сам.
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06.08.2021 13:41 Відповісти
эээ
ты мня не понял наверное
вот все обсуждают перегрузы, НО это дикость вообще то..
на нормально сделанной дороге по принятым стандартам цивилизованных стран, перегруза вообще быть не может...
Дорога это не мост понимаешь ли - под ней земная твердь вообще то, и при хорошей утрамбовке и покрытии с ней ничего не должно случится априори..
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06.08.2021 13:47 Відповісти
Та видно ти мене не зрозумів, крадуть гроші на будівництві доріг іде порушення будівництва, а до того ще про "твердь"- найбільш перевантажену фуру спіймали- по моєму щось 180 чи 187 тон, таку вагу вже ніхто не витримає.
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06.08.2021 13:55 Відповісти
абсолютно вірно. тільки начальники будівництва не бєздарі, а роблять те що їм скажуть. а в принципі ці розмови ні про що. за кордоном також їздять з перевантаженнями, але там і штрафи гарні за це. і вони не розуміють як це красти на роботі.
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06.08.2021 14:05 Відповісти
последнее слово будет таки за мной..

Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3190
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06.08.2021 14:20 Відповісти
підтримав!
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06.08.2021 14:22 Відповісти
У меня всего один вопрос))) А откуда эти "чужие"(власть) вылезли?) Как давно они были своими, которых нельзя чморить?)))
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06.08.2021 20:38 Відповісти
Дальнобои, переглужающие свои авто для нас не свои. Как не свои для нас контрабандисты, домушники и тд.
Но ездящие с переглузом для других водителей хуже остальных - ибо они разрушают дороги. Потому не набивайтесь к нам в "свои". Вы - вредители, а не свои.
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06.08.2021 16:16 Відповісти
а може строить нужно нормально? или если зафигачить приличные бетонки, то тогда исчезнут откаты с ежегодного ремонта асфальтоукладчиков? сволочи вы последние. вил понастроили, а виноваты водилы фур с зарплатой 12-15 тыс.грн.
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06.08.2021 13:19 Відповісти
именно..
и даже не бетонки - нормальный асфальт тоже пойдет с хорошей утрамбовкой основы и в несколько слоев, такие технологии как в норм.странах ..
Сам наблюдал как те дороги там делают - танками можно ездить блн..
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06.08.2021 13:24 Відповісти
а то ничё, шо асфальт на жаре плавится, и колея с наплывами от простых бетономешалок (без нарощенных бортов) остаётся?
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06.08.2021 13:30 Відповісти
Бетонные дороги в 15 раз крепче асфальтных и их надо строить. В США бетонных дорог море, когда в Украине будут одни бетонные дороги и тротуары тоже бетонные лучше, чем асфальт попрысканный и в ямах и ходить плохо. Все надо делать, как в США из бетона! Дома даже небоскребы из железобетона. А асфальтные дороги - это пару лет и им хана и денег было выкинуто океан. Лучше бы их на пенсии отдали ибо это голодомор - выжить пенсионерам на 2000 грн. Пусть каждая громада из своего бюджета строит бетонный завод в области и строит бетонные дороги!
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06.08.2021 13:27 Відповісти
Засранцы фуры грузят? Хотели-бы решили проблему очень быстро.А на весах 500гр.и погнали дальше.На автоматических весах,едем на черепашке и пох.Пока незделают цену 1км-1л дт перегруз будет хоть повсырайтесь.
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06.08.2021 13:38 Відповісти
та ці фури навіть їдуть через міста, руйнуючи дороги, замість того, щоб їхати по об'їзним.
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06.08.2021 13:58 Відповісти
В прошлом году перед Коблево построили автоматический весовой контроль, на датчиках в покрытии дороги, с фотофиксацией, ну без взяточников инспекторов. Вбухали МНОГО миллионов. Так весной этого года, срочно провели ремонт ста метров асфальтового покрытия именно этого участка (положили 1 см толщиной ) и закатали датчики, что бы не работали.
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06.08.2021 14:13 Відповісти
Потому что надо штрафовать собственника грузовика и грузоотправителя.
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06.08.2021 15:19 Відповісти
Тут проблема в коррупции, которая никуда не делась...вот выше пример привели...
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06.08.2021 16:21 Відповісти
На всіх трасах стоять вагові *********, але кожна друга фура з перегрузом? Мабудь щось не так з цим з зважуванням чи з фтрафами. Така думка не приходила до тупої макитри цього маланця? Він побачив вихід у платних дорогах, тобто готуйте гроші громадяни на наступне велике будівництво.
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06.08.2021 16:38 Відповісти
У нас підприємець попав щось на 12тис. за перевантаж. зараз слідкує за цим.
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06.08.2021 16:41 Відповісти
Как интересно! Чмигалю разрешили рот открыть из ОПы?
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06.08.2021 18:46 Відповісти
а контролировать ну никак....
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08.08.2021 09:35 Відповісти
 
 