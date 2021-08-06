Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль
Кожна друга вантажівка на українських дорогах їде перевантаженою, що руйнує дорожнє покриття.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту на Черкащину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Багато доріг сьогодні будується, ми робимо WIM-комплекси для зважування в дорозі. До речі, перші майже 30, які працюють, показують, що кожний другий вантажний атомобіль їде з перевантаженням, з порушеннями. Є нараховані штрафи, статистика", - сказав Шмигаль.
Він додав, що перевантажені автомобілі руйнують дороги, зокрема нещодавно збудовані.
Крім того, Шмигаль зауважив, що для збереження доріг необхідно максимально переводити вантажні перевезення на залізничні та річкові. Також додав, що серед пріоритетів для збереження доріг є подальший ваговий контроль, а також будівництво за допомогою концесії автобанів, які заберуть на себе основний потік вантажівок
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- жаль дыбилы - водители этого не понимают
- езжайте в неметчину - там и гоняйте..
Что значит штрафы-статистика? Не знаю - правда или нет, но писали, что в Германии, если оказывается, что фура с перегрузом - ей не просто штраф впаивают, но и запрещают дальнейшее движение с перегрузом - приходится вызывать другую фуру и перегружать часть товара на нее.
У нас на днепропетровщине к примеру выехать лишний раз подумаешь - и про подвеску и про колеса..
но у нас народ привык своих чмырить
воровская власть на распилах дорог крикнет - Ату их, ату! и весь Цензор начинает пинать бедных водил ногами..
ты мня не понял наверное
вот все обсуждают перегрузы, НО это дикость вообще то..
на нормально сделанной дороге по принятым стандартам цивилизованных стран, перегруза вообще быть не может...
Дорога это не мост понимаешь ли - под ней земная твердь вообще то, и при хорошей утрамбовке и покрытии с ней ничего не должно случится априори..
Но ездящие с переглузом для других водителей хуже остальных - ибо они разрушают дороги. Потому не набивайтесь к нам в "свои". Вы - вредители, а не свои.
и даже не бетонки - нормальный асфальт тоже пойдет с хорошей утрамбовкой основы и в несколько слоев, такие технологии как в норм.странах ..
Сам наблюдал как те дороги там делают - танками можно ездить блн..