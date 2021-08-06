За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, зафіксовано 164 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 164 хворі на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"164 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом із початку пандемії в Києві 5242 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 219927", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 90 жінок, віком від 18 до 82 років, 63 чоловіки, віком від 22 до 77 років. А також 7 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус. А також 27 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 125 людей. Загалом коронавірус подолали 210033 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 57, у Дарницькому – 26 та в Святошинському районі – 25 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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