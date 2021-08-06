Справу про побиття танцюриста Гончаренка буде передано до суду після завершення судово-медичної експертизи, - ДБР

Справу про побиття танцюриста шоу-балету Наді Дорофєєвої - Євгенія Гончаренка буде передано слідчими ДБР до суду після завершення судово-медичної експертизи.

Про це повідомила Цензор.НЕТ представниця ДБР Ольга Чиканова.

На сьогодні проведено всі необхідні оперативно-слідчі дії, допитано свідків кримінального злочину, вилучено та проаналізовано відеозаписи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків, призначено експертизи.

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Підозрюваний у побитті співробітник УДО звільнений з посади і за рішенням суду перебуває під вартою. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1.ст.121 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.

Як відомо, 1 серпня співробітник охорони Управління державної охорони України, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник завдав сильного удару в обличчя, заподіявши тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Наступного дня слідчі територіального управління ДБР Києва повідомили йому про підозру.

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Чиканова зазначила, що така поведінка співробітників правоохоронних органів є неприпустимою. Людина, наділена повноваженнями, не має права застосовувати силу проти цивільного населення. ДБР жорстко реагуватиме на подібні прояви.

Лише за цей рік ДБР повідомило про підозру 93 співробітникам правоохоронних органів за насильство щодо громадян, 57 справ - направлено до суду.

Слідчі ДБР перевіряють інформацію про причетність співробітника УДО до інших протиправних злочинів.