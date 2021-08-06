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Справу про побиття танцюриста Гончаренка буде передано до суду після завершення судово-медичної експертизи, - ДБР

Справу про побиття танцюриста Гончаренка буде передано до суду після завершення судово-медичної експертизи, - ДБР

Справу про побиття танцюриста шоу-балету Наді Дорофєєвої - Євгенія Гончаренка буде передано слідчими ДБР до суду після завершення судово-медичної експертизи.

Про це повідомила Цензор.НЕТ представниця ДБР Ольга Чиканова.

На сьогодні проведено всі необхідні оперативно-слідчі дії, допитано свідків кримінального злочину, вилучено та проаналізовано відеозаписи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків, призначено експертизи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО

Підозрюваний у побитті співробітник УДО звільнений з посади і за рішенням суду перебуває під вартою. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1.ст.121 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.

Як відомо, 1 серпня співробітник охорони Управління державної охорони України, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник завдав сильного удару в обличчя, заподіявши тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Наступного дня слідчі територіального управління ДБР Києва повідомили йому про підозру.

Також читайте: Співробітника УДО, який побив танцюриста, відправили в СІЗО

Чиканова зазначила, що така поведінка співробітників правоохоронних органів є неприпустимою. Людина, наділена повноваженнями, не має права застосовувати силу проти цивільного населення. ДБР жорстко реагуватиме на подібні прояви.

Лише за цей рік ДБР повідомило про підозру 93 співробітникам правоохоронних органів за насильство щодо громадян, 57 справ - направлено до суду.

Слідчі ДБР перевіряють інформацію про причетність співробітника УДО до інших протиправних злочинів.

Автор: 

побиття (930) суд (11663) УДО (108) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+4
Смотря как и куда ударить. Обученный боец с одного удара тебя на тот свет отправит, так что я бы на твоем месте не зубоскалился.
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06.08.2021 14:16
+3
А ты спец по танцам? Вердикт выносишь плохой , хороший. Оно канечна языком молотить , не мешки ворочать. Тем более танцор в реанимации , в коме. Только о больных-калеках шутить как то не принято. А на того кто шутит смотрят как на падаль , или гниль , что одно и то же.
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06.08.2021 14:05
+3
Шутить над калеками-больными признак падали. С чем тебя и поздравляю.
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06.08.2021 14:23
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Осуждая этого придурка из УГО, который лучше бы тренировался на кокочленцах, всё-таки хотелось бы видеть пролетарскую ненависть и карающий меч революции в отношении полковников и генералов, в том числе и бывших, из наших недоправоохранительных органов, там проблем значительно больше
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06.08.2021 13:32 Відповісти
А ты спец по танцам? Вердикт выносишь плохой , хороший. Оно канечна языком молотить , не мешки ворочать. Тем более танцор в реанимации , в коме. Только о больных-калеках шутить как то не принято. А на того кто шутит смотрят как на падаль , или гниль , что одно и то же.
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06.08.2021 14:05 Відповісти
Смотря как и куда ударить. Обученный боец с одного удара тебя на тот свет отправит, так что я бы на твоем месте не зубоскалился.
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06.08.2021 14:16 Відповісти
тебе весело, болван?
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06.08.2021 14:17 Відповісти
Шутить над калеками-больными признак падали. С чем тебя и поздравляю.
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06.08.2021 14:23 Відповісти
В лучшем случае танцора подлатают и тихонько выпишут. Если меньше повезет, будет мотать срок за то что его голова вероломно накинулась на кулак "праваахаронца".
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06.08.2021 14:44 Відповісти
У наших правопохоронців і суддів такі випадки не виключення.
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06.08.2021 15:18 Відповісти
 
 