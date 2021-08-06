Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт, - Кулеба
Загальна кількість учасників ініціативи "Кримська платформа" зросла до 33, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть", - написав Кулеба у Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
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