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Новини Олімпіада-2020
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Українець Горуна гарантував собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Українець Горуна гарантував собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Український каратист Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) вийшов до півфіналу турніру на Олімпіаді-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У першому поєдинку Горуна зустрічався з Кеном Нісимурою з Японії і здобув перемогу - 2:1.

У другій сутичці українець з мінімальною перевагою здолав Томаса Скотта (США) - 2:1.

У третій сутичці з угорцем Габором Харспатакі була зафіксована нічия - 0:0.

У заключному поєдинку Горуна з рахунком 1:4 поступився супернику з Єгипту Абделазізу Абдаллі і посів друге місце у своїй групі.

Таким чином, українець гарантував собі вихід до півфіналу і щонайменше бронзову медаль.

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Українець Горуна гарантував собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020 01

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Украинец Горуна гарантировал себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7698

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06.08.2021 13:44 Відповісти
 
 