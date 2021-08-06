Українець Горуна гарантував собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Український каратист Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) вийшов до півфіналу турніру на Олімпіаді-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У першому поєдинку Горуна зустрічався з Кеном Нісимурою з Японії і здобув перемогу - 2:1.

У другій сутичці українець з мінімальною перевагою здолав Томаса Скотта (США) - 2:1.

У третій сутичці з угорцем Габором Харспатакі була зафіксована нічия - 0:0.

У заключному поєдинку Горуна з рахунком 1:4 поступився супернику з Єгипту Абделазізу Абдаллі і посів друге місце у своїй групі.

Таким чином, українець гарантував собі вихід до півфіналу і щонайменше бронзову медаль.

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