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Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж

Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж

Покладання спеціальних обов’язків щодо компенсації тарифу на електроенергію для населення на обленерго порушує законодавство та може погіршити загальний стан енергетичної системи України.

.Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (EBA).

"Прийняття постанови не вирішить проблем на ринку електричної енергії, а навпаки, лише погіршить загальний стан енергетичної системи України", - зазначають в Асоціації. 

За даними ЕВА, в проєкті постанови алгоритмів повернення коштів ОСР не передбачено повернення компенсованих за тариф коштів, що суперечить українському законодавству.

В ЕВА заявили, що через це обленерго не зможуть достатньо інвестувати в модернізацію та оновлення електромереж, які зношені на 70% по країні.

"Прогнозні кошти, що матимуть сплатити оператори системи розподілу в рамках пропонованого механізму PSO, складають значну частину інвестиційних програм компаній та нівелюють всі результати RAB-регулювання. Наслідками цього стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому", - підкреслили в ЕВА.

На думку експертів, проблема зношеності електромереж залишиться на старому рівні, що суперечить стратегії країни з модернізації енергетичної інфраструктури, яка декларується урядом, а також інтеграції України з європейською енергосистемою.

Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%

інвестиції (2053) енергетика (2582)


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Топ коментарі
+9
пускай европейцы запускают СП-2 и не отвлекаются...
из за их советов и этой чертовой зеленой энергетики уже заглушили почти все АЭС и платим в 4-жды дороже ..
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06.08.2021 13:38
+6
иди смотри Сватов - для тебя Цензор слишком сложный ресурс дыбил..
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06.08.2021 13:41
+5
Наша відповідь Європі.
Европейцы призывают Кабмин не принимать необдуманных решений относительно остановки инвестиций в электросети - Цензор.НЕТ 967
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06.08.2021 13:42
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Эффективным менеджерам Зе команды плевать на законы. Они наворуют, а по арбитражам потом будут штрафы выплачивать следующие власти из нашего бюджета
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06.08.2021 13:38 Відповісти
Зєйлупінці є зєйлупінці. Але і в них рот відкривається від подиву, як Рижий та інші енергоолігархи граблять населення на десятки мільярдів щорічно. І головне ж падли підривають цим рейтинги влади.
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06.08.2021 13:57 Відповісти
что я не заметил, чтобы у кого-то рот от удивления бы открылся, что на субсидии Коломойскому и Ко официально только по отчетам годовым уходит в разы больше чем на Зеленый тариф, как атомные станции прикрыли на ремонт как раз под шумок когда Коломойский свой уголь из свиноросии барыжил, и не замечаю удивления по поводу раскрытых схем вроде Золотой ключик под присмотром Геруса, где просто тупо в карман уходят ежедневно миллионы.

Зато часто наблюдаю визжание зедебилов по поводу Ахметова и зеленого тарифа после заказных новостей о сказках на зеленый тариф.
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06.08.2021 14:15 Відповісти
Евгопейцы пошли вы и на..подонки...
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06.08.2021 14:46 Відповісти
чемодан, вокзал, свинороссия если что не нравится. Поняла меня хорошо, мразь ватная?
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06.08.2021 14:47 Відповісти
ой какое жэ воно дебельное той Вовк обрезанный вали сам в свой Сраюль пейсатая шобла...
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06.08.2021 17:11 Відповісти
пускай европейцы запускают СП-2 и не отвлекаются...
из за их советов и этой чертовой зеленой энергетики уже заглушили почти все АЭС и платим в 4-жды дороже ..
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06.08.2021 13:38 Відповісти
Больше слушай сказки Геруса, зедебил
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06.08.2021 13:40 Відповісти
иди смотри Сватов - для тебя Цензор слишком сложный ресурс дыбил..
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06.08.2021 13:41 Відповісти
это мне говорит идиот, верящий, что платил бы в 4 раза меньше без зеленого тарифа)))) Вали рахит с бабушками на лавочке общайся - это твой уровень)))
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06.08.2021 13:54 Відповісти
Стратєг Вовк ганяй зайців.
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06.08.2021 13:59 Відповісти
сосай зедебил. В следующий раз сразу напрямую за Коломойского голосуй)))
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06.08.2021 14:10 Відповісти
Не неси пургу , зебилко. АЭС в Украине заглушены клоунами, чтобы импортировать электричество из рашки + Ахметка зарабатывает в разы больше на своих ТЭЦ.
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06.08.2021 14:08 Відповісти
Не только - зедебилы еще пропустили новости про свинорусский уголь от Коломойского, которым заместили государственный уголь как раз под прикрытие АЭС якобы на ремонт в разгар отопительного сезона.
Но это и понятно - псам не положено гавкать на хозяина.
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06.08.2021 14:42 Відповісти
И Ахметова как раз таки прокинули с углем в угоду угля Коломойского. Напоминаю, ДТЭК этой зимой грозился даже перестать закупать уголь для своих ТЭЦ из-за несправедливых условий на рынке, что простыми словами - Ахметов обиделся на Коломойского)))
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06.08.2021 14:44 Відповісти
Поверніть всі обленерго у держвласність, "світло" було і тоді, просто раніше воно коштувало копійки і всякі уроди не купували палаци в лондонах.
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06.08.2021 13:41 Відповісти
Сейчас кто угодно может назваться ЕС .Хамелеоны это любят. Но я знаю,что это богодельня ахмета.Которая как грабила так и грабит. За отмазки авторитетов приходится платить. Но это того стоит.И денег у рыжего вдостоль для этого.
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06.08.2021 13:42 Відповісти
Хорошая абревиатура очередной ассоциации, говорящая такая, сколько у нас их развелось, этих проплаченных игспердов и докторов околовсяческих наук. Нет рыночной цены в 4 грн, просто нет. А есть себестоимость и ох..евшие бенефициары этого пира во время небольшой чумы, которым на очередной дворец в загнивающей Европе не хватает. Да и цены не должны скакать ежегодными повышениями на всё подряд и примеры европейских цен тут совершенно ни к чему, это к вопросу о не пересмотрах аж с 2017-го. Ремонтируйте уже с повышенных тарифов и не компосируйте народу мозги
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06.08.2021 13:42 Відповісти
Наша відповідь Європі.
Европейцы призывают Кабмин не принимать необдуманных решений относительно остановки инвестиций в электросети - Цензор.НЕТ 967
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06.08.2021 13:42 Відповісти
в сраку тебя зедебил будут в европейский арбитражах трахать - пойдешь к Путину на отсос просить прощения, когда за неуплату долгов под санкциями сидеть будешь))))
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06.08.2021 13:56 Відповісти
Та не пісяй передчасно. Україна з 2014 року так і не віддала мокшам 3 млрд баксів позичених Януковичем. І скільки рішень судів було на користь орків. І гроші ще не скоро побачать.
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06.08.2021 14:03 Відповісти
Европейские инвесторы и Зеленый тариф который был изменен под транш МВФ - это не мокша))) И по долгу Яныка вообще-то проходит апелляционный суд, до решения которого никто никому ничего не должен отдавать. И если Украина суд проиграет - будет отдавать, никуда не денется. Точнее ты будешь отдавать из бюджета, и я)))
Тебе короче тоже к бабушкам на лавочку))))
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06.08.2021 14:08 Відповісти
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06.08.2021 14:04 Відповісти
Европейцы призывают Кабмин не принимать необдуманных решений относительно остановки инвестиций в электросети - Цензор.НЕТ 6852Европейцы призывают Кабмин не принимать необдуманных решений относительно остановки инвестиций в электросети - Цензор.НЕТ 7978Европейцы призывают Кабмин не принимать необдуманных решений относительно остановки инвестиций в электросети - Цензор.НЕТ 8010
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06.08.2021 13:57 Відповісти
тут все прекрасно Европейская Бизнес Ассоциация, полный букет жаргона базарных наперсточников.
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06.08.2021 14:02 Відповісти
Есть простой и эффективный способ удержать цены сегодня -это атомная энергетика , которой должно быть много , а если все повесить на угольные или газовые тэц и возобновляемые , то рост будет неизбежен, не важно ремонтировать сети или нет !
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06.08.2021 14:13 Відповісти
Оборудование наших АЭС не позволяет проводить качественную балансировку. ВИЭ завышены только до 2030 года, и Украина этим не пользуется.
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06.08.2021 14:19 Відповісти
Да, и эффективного способа удержать цены - не существует.
Выход только один - у населения должны быть европейские зарплаты.
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06.08.2021 14:24 Відповісти
Все члены Европейской Бизнес Ассоциации (***) платят европейские зарплаты своим сотрудникам?
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06.08.2021 14:19 Відповісти
а ты платишь за услуги европейские цены?
Так не бывает, чтобы электросети были как в Европе, чтобы зарплаты сотрудников энергорынка были как в Европе, а за электроэнергию ты платишь при этом в разы дешевле чем в Европе. математика у тебя не сойдется в плюс.
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06.08.2021 14:22 Відповісти
Ким працюєш? Сосунець ахметкин?
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06.08.2021 14:38 Відповісти
основателем и владельцем фирмы работаю. Еще какие глупые вопросы будут? Давай сразу весь список)))
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06.08.2021 14:39 Відповісти
Ще один олігарх на цензорі ахметкі дупу лиже. Основатель, ***.
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06.08.2021 14:41 Відповісти
Не завидуй курва коломойская. Плати за свет исправно, а то отключат)))
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06.08.2021 14:46 Відповісти
Ну ти ж платиш, я так розумію гривнів по 20 за квт?
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06.08.2021 14:48 Відповісти
да нет, мне платят 0,19 евро за кВт)))
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06.08.2021 14:51 Відповісти
Ну так живи й радій, чого розхникався. Тим більш це не довго. Приймуть закон якийсь і будеш зі своїх панелей сарайчики будувати
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06.08.2021 14:55 Відповісти
Ноешь тут только ты и тебе подобные нищеброды зедебилы))) Закон уже принят - он гарантированно действует до 2030 года, договора подписаны, и не могут быть изменены без согласия сторон.
Более того зедебил, после 2030 года я панели снимать не собираюсь - если не продлят ЗТ пускай даже с минимальными ставками, буду все равно экономить, а излишки как люди в Германии делают после снижений - продавать соседям чуть дешевле рыночной цены. Только к тому времени ты будешь за 1 кВт платить как в ЕС - больше чем я сейчас по ЗТ получаю. так что не переживай за меня))))
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06.08.2021 15:00 Відповісти
Ну після 30 тобі нічого платити не будуть, а тариф платитимеш величезний. Тільки я щось не впевнений що до 30 тобі платитимуть. Закон під ахметку писався, а ти так тимчасово. Обмежать струм в 5 ампер, і все. Та мало чого придумати можно.
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06.08.2021 16:07 Відповісти
Лолка, кто тебе сказал что после 30 года платить не будут? Инфа 100%, в соседней палате пациенты рассказали?))))
Знаешь в чем прикол, если после 30 года всех кинут с ЗТ, чего не будет в силу европейских арбитражей, но допустим - тариф будет для меня и тебя одинаковым, только у меня на участке будет стоять 36 кВт которая уже успела мне заработать на тепловой насос и гелиостистему, все это будет мне экономить средства зимой значительные, а летом так вообще халява - еще и продавать по дешевке смогу излишки. А ты просто будешь платить и платить, потому что вместо того чтобы пользоваться сейчас возможностями, ты засрал себе мозг проплаченными Коломойским статьями.
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06.08.2021 16:16 Відповісти
Ну так сер Гей, якщо в тебе все так добре, чого ниєш. Купи ще панелей і радій. Що ти мене вмовляєш, що це так класно. Такий великий прибуток, а тобі все не так. Чи ти мене вмовляєш щоб і я купив? Так я тобі це залишаю. Я якось і на атомній побуду. І як ти будеш продавати сусідам коли тебе від мережі відімкнуть? Переноску кинеш?
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06.08.2021 16:27 Відповісти
Короче, ты неадекватен, потому с тобой только так:
- пруф в студию где я якобы ныл, иначе отправляешься в петушиный уголок за балабольство)))
- где я сказал хоть раз, что мне что-то не так? Пруф в студию петушок. Я как раз таки говорю что у меня все отлично)))
- с какого перепугу петушок, меня от сети отключат? Очередные твои ********* фантазии петушиные?)))

А так да, соседу кабель кину. И что дальше?)))
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06.08.2021 16:38 Відповісти
Ну так о том и речь. Тарифы в Украине должны соответствовать украинским зарплатам. А сейчас они уже значительно выше европейских.
Нет, нет, не нужно приводить стоимость квт в Германии. Приведите в пример стоимость квт как % от средней зарплаты в стране.
Ну про частоту и напряжение у нас в сети я лучше промолчу.
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06.08.2021 18:06 Відповісти
Нет, нужно рассуждать наоборот) Не тарифы должны соответствовать зарплатам, а украинские зарплаты должны соответствовать тарифам, и другим реалиям мирового рынка. Ты как ни крути - все завязано на мировой экономике. Оборудование для электросетей, сырье, твой мобильный телефон, кроссовки с джинсами - так или иначе зависят от рыночных цен на эти товары и сырье из которого они сделаны.
Потому "понижать" - это не выход, а тупик в лучшем случае если не падение в пропасть.
Выход - это "повышать" - нашу экономику, уровень производства, зарплаты, и чтобы это делать - убирать коррупцию и ворье.

Украинские зарплаты должны соответствовать мировым реалиям, а не весь мир подстраиваться под наши зарплаты.
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06.08.2021 21:56 Відповісти
знаешь, мне часто попадаются "клиенты", когда я им назначаю свои цены на оборудование и за свою работу по установке - они пучат глаза возмущенно, и рассказывают что это дорого и я их хочу поиметь - мол не украинские цены я предлагаю. Они считают, что я должен потратить время и свой труд за 200-300 долларов на двоих, устанавливая им тепловой насос который стоит 10 000 евро. И при этом конечно качественно поставить, под уровень, и наверное неплохо еще в задницу поцеловать на прощание.

А я не хочу потратить три дня своего труда, три дня на подготовку, чтобы поставить в Конча-Заспе оборудование дорогое людям, у которых домик охраны круче сем мой в котором я живу, и получить за это 100-150 долларов как вонючий раб, нищеброд.

Или ладно, хрен с ним Кончу Заспу. Поставишь кондиционер обычным людям за 500 гривен на двоих, потому что у них зарплата украинская? Не? Ну что ты, твой тариф же должен соответствовать их зарплате)
Правда тебе надо будет поставить таких 5 штук чтобы просто заплатить налог, а потом еще 30 в месяц чтобы заработать на среднюю киевскую зарплату.

Мне такие реалии украинские на хер не нужны.
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06.08.2021 22:07 Відповісти
Тебе то может и пох, но деньги по решениям арбитража будут твои из бюджета выплачивать, вместо того чтобы тебе дороги делать и больницы))) И будешь нищеброд ходить и рассказывать, как тебе пох)))
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06.08.2021 14:38 Відповісти
Та не плач, **** ахметська.
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06.08.2021 14:39 Відповісти
Мне то чего плакать, фантазер?))) Это вы тут ноете про тарифы а не я. Мне плевать - мне еще государство за свет доплачивает)))
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06.08.2021 14:45 Відповісти
Так тут якраз ниїш тільки ти, а людям добре що тарифи знизять. Розпродуй панелі поки вони щось коштують, магнат сонячний.
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06.08.2021 14:50 Відповісти
Кто тебе что снизит, лопух ты обдолбанный?)))) Во первых, если и примут такой закон - это переходной период а не на постоянно. Во вторых, когда у тебя пропадет свет - тебе скажут за ремонтом обращаться в горячую линию Президента а не в аварийную, а в третих - по арбитражам будешь платить ты.
И самое главное - моих солнечных панелей это не касается никаким боком. Мне как платили так и будут платить до 2030 года)))
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06.08.2021 14:54 Відповісти
У нас пропаде світло, а в тебе ні? В тебе й лінії свої? Ну точно олігарх. Яку напругу в мережу даєш, вольт 260? Скоро вам ті панелі подирявлять.
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06.08.2021 14:59 Відповісти
Скорее тебе голову продырявят чем мне панели))) Добро пожаловать ко мне в гости под камеры наблюдения и к двум алабаям)))) Ухаххаха))))

Без света у меня тоже нет, потому что станция сетевая. Но никто мне не мешает в любой момент поставить аккумы - инверторы я предусмотрительно поставил гибридные.
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06.08.2021 15:03 Відповісти
Більше акумуляторів купуй, зима довга.
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06.08.2021 15:08 Відповісти
Не волнуйся, аккумуляторов и генераторов на складе хватает, и мне повода переживать нет. Лучше ты волнуйся, что ты будешь делать когда у тебя зимой сгорит трансформатор, а поставщик тебе скажет - сорян, денег нет на ремонт, но вы держитесь - с претензиями пишите письма Зеленскому
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06.08.2021 15:54 Відповісти
Чого я за тебе хвилюватись маю. Тобі треба купуй.
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06.08.2021 15:59 Відповісти
Мне не надо - у меня сеть хорошая))) А если надо будет - я в любой момент привезу по оптовой цене, прям в тот же день когда надо будет. Я вот за тебя волнуюсь, я же о людях думаю)))
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06.08.2021 16:09 Відповісти
"Яку напругу в мережу даєш, вольт 260?" и давай ты сначала мат часть изучишь, а потом попробуешь со мной по техническим вопросам пообщаться, ок? Глупости пишешь
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Так ти тут ще й професор, мат часть вивчаєш. Так яка напруга? Ну й струм хотілось би. А гармоніки.
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06.08.2021 15:12 Відповісти
Сетевой инвертор полностью дублирует показания сети - что на входе, то и на выходе. Естественно в рамках рабочих диапазонов. Но к примеру на Виктронах они довольно широкие, плюс прошивкой можно расширить, так что с этим проблем нет в отличии от дешевых китайских инверторов.
Соответственно, если сеть галимая и на входе 160 вольт - столько у тебя и будет дома и выдаваться в сеть. Если с перекосами есть проблема и они мешают сливать в сеть - нужно ставить стабик под ЗТ, но не каждый способен работать в двунаправленом режиме. Если нужно напряжение норм просто для дома - на гибриднике переключаться в автономный режим (автоматически по настройке или вручную), но это уже чисто работа от солнца, аккумов, или генератора.
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06.08.2021 16:01 Відповісти
Якщо в мережі 240 вольт, то щоб струм пішов в мережу напругу треба підняти ще вище, і ніякий стаб й інша херня не допоможе. А якщо мережа погана то сильно треба підняти, є до 270 вольт піднімають. Диспетчери вже не знають куди цю енергію в сонячні дні дівати, вимикають все що можна. Скоро вас вимикати будуть. А населення не
хоче за ваші забаганки платити й правильно робить. Й розказувати про користь зеленої не треба, ми знаємо що це для людей велика біда й вред.
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06.08.2021 16:18 Відповісти
ухахахахааа)))) Дебил, ты где такой дурни набрался, олух?)))) Может ты просто пойдешь на хер и перестанешь людей смешить)))) Посмотри рабочие диапазоны любого сетевого инвертора и не позорься больше, баран)))
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06.08.2021 16:22 Відповісти
Ти дійсно придурок? Чи просто зараз за клоуна. Все ж таки думаю що ти дибіл, й тому спілкуватися більше не хочу.
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06.08.2021 16:30 Відповісти
Да да, на пососи, и расскажешь мне еще про 270 вольт))))
Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж - Цензор.НЕТ 4755
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06.08.2021 16:34 Відповісти
Короче, на тебе олух пососать, специально для тебя скрин сделал только что)))
Сейчас дождь, отдаю в сеть 1,6 кВт на момент скрина, по всем трем фазам напряжение меньше 240 вольт (гармники твоих тупых фантазий к сожалению не показывает).
Соси:
Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж - Цензор.НЕТ 1645
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06.08.2021 16:32 Відповісти
Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж - Цензор.НЕТ 1571
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06.08.2021 16:34 Відповісти
Глибоко занепокоєні занепокоєностю європейців щодо стану наших електромереж, але йдіть,панове в дупу. Краще зажадайте від керівництва України підняття наших зарплат і пенсій до рівня середньоєвропейських, (не плутайте із підняттям зарплат високопосадовим чинушам, бо неодмінно помилетесь і зробите висновок,що,унас рівень зарплат набагато вищий за європейський !).
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06.08.2021 15:21 Відповісти
Ага, ЕС почему у нас зарплаты низкие, почему мы до сих пор не в НАТО? ))))
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06.08.2021 16:11 Відповісти
Кризис в энергетике не имеет никакого отношения к нежеланию Зели оплачивать зелёную энергетику по тарифам принятым до него. Кризис в энергетике искусственный чобы заставить Украину покупать энергию в Московии. Кризис в зелёной энергетике тоже искусственный созданый Зелей, чтобы попиарится на том что он "не хочет" поднимать тарифы. Доля Зелёной энергетики слишком мала чтобы значительно повлиять на среднюю цену тарифа. Это вепрос 15 коп. за 1 квт.
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06.08.2021 15:48 Відповісти
зедебилы. а ну фас на Володьку))))
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06.08.2021 16:18 Відповісти
Украине грозит коллапс отопительного сезона 6 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3.html#comments Комментарии: 1

Пока Офис президента загаживает информационное пространство всяким бредом, мы не замечаем ключевую опасность для Украины.
Такое предупреждение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

А именно: «Газпром» ежемесячно снижает транзит газа через Украину, несмотря на контрактные обязательства. Плюс - минимизировал поставки газа в Европу.
Что это значит?
Первое: если транзит через Украину будет такой же минимальный, то нас ожидает коллапс отопительного сезона. Поскольку мы физически зимой не сможем выбрать из транзитной трубы необходимые объёмы, даже если и будем иметь возможность возместить их из ПХГ и мифическим европейским газом на границе.
Проще говоря, на Юго-Востоке и в Центре мы получим газовый коллапс, поскольку мы физически не можем доставить туда газ из ПХГ.
Зачем Москва это делаем - все прекрасно понимают. Чтобы ползли на коленях договариваться о закупках газа с соответствующими политическими условиями.
Второе: Москва создаёт искусственный дефицит газа в европейских ПХГ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82.html Рискованная игра «Газпрома» с полупустыми газохранилищами в Европе - Deutsche Welle
С одной стороны, это нагоняет рекордную цену.
С другой - заставляет Европу не мешать запустить «Северный поток-2». Ведь именно через него пойдут основные объёмы зимой.
Третье: дефицит российского газа закрывает тему с «европейским газом» для Украины.
Как работает схема? Украина брала и берет газ из транзитной трубы. А потом в Словакии из другой трубы тем же российским газом компенсировалась разница взятых объёмов.
И это называлось «Мы купили Европейский газ».
Стоит Москве создать дефицит газа в Словакии и Польше - и никакого «европейского газа» для замены просто физически не будет.
Вот те реальные вызовы, которые надо обсуждать. А не низкопробные интервью Зеленского или его бесполезный визит в Вашингтон…

Кстати, хорошая новость. И очень важная для страны.
По инициативе Елены Зеленской 23 августа в Киеве состоится саммит первых леди.
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06.08.2021 16:28 Відповісти
 
 