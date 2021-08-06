Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж

Покладання спеціальних обов’язків щодо компенсації тарифу на електроенергію для населення на обленерго порушує законодавство та може погіршити загальний стан енергетичної системи України.

.Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (EBA).

"Прийняття постанови не вирішить проблем на ринку електричної енергії, а навпаки, лише погіршить загальний стан енергетичної системи України", - зазначають в Асоціації.

За даними ЕВА, в проєкті постанови алгоритмів повернення коштів ОСР не передбачено повернення компенсованих за тариф коштів, що суперечить українському законодавству.

В ЕВА заявили, що через це обленерго не зможуть достатньо інвестувати в модернізацію та оновлення електромереж, які зношені на 70% по країні.

"Прогнозні кошти, що матимуть сплатити оператори системи розподілу в рамках пропонованого механізму PSO, складають значну частину інвестиційних програм компаній та нівелюють всі результати RAB-регулювання. Наслідками цього стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому", - підкреслили в ЕВА.

На думку експертів, проблема зношеності електромереж залишиться на старому рівні, що суперечить стратегії країни з модернізації енергетичної інфраструктури, яка декларується урядом, а також інтеграції України з європейською енергосистемою.

Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%