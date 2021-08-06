Європейці закликають Кабмін не приймати необдуманих рішень щодо зупинки інвестицій в електромереж
Покладання спеціальних обов’язків щодо компенсації тарифу на електроенергію для населення на обленерго порушує законодавство та може погіршити загальний стан енергетичної системи України.
.Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (EBA).
"Прийняття постанови не вирішить проблем на ринку електричної енергії, а навпаки, лише погіршить загальний стан енергетичної системи України", - зазначають в Асоціації.
За даними ЕВА, в проєкті постанови алгоритмів повернення коштів ОСР не передбачено повернення компенсованих за тариф коштів, що суперечить українському законодавству.
В ЕВА заявили, що через це обленерго не зможуть достатньо інвестувати в модернізацію та оновлення електромереж, які зношені на 70% по країні.
"Прогнозні кошти, що матимуть сплатити оператори системи розподілу в рамках пропонованого механізму PSO, складають значну частину інвестиційних програм компаній та нівелюють всі результати RAB-регулювання. Наслідками цього стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому", - підкреслили в ЕВА.
На думку експертів, проблема зношеності електромереж залишиться на старому рівні, що суперечить стратегії країни з модернізації енергетичної інфраструктури, яка декларується урядом, а також інтеграції України з європейською енергосистемою.
Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.
Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.
Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%
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Зато часто наблюдаю визжание зедебилов по поводу Ахметова и зеленого тарифа после заказных новостей о сказках на зеленый тариф.
из за их советов и этой чертовой зеленой энергетики уже заглушили почти все АЭС и платим в 4-жды дороже ..
Но это и понятно - псам не положено гавкать на хозяина.
Тебе короче тоже к бабушкам на лавочку))))
Выход только один - у населения должны быть европейские зарплаты.
Так не бывает, чтобы электросети были как в Европе, чтобы зарплаты сотрудников энергорынка были как в Европе, а за электроэнергию ты платишь при этом в разы дешевле чем в Европе. математика у тебя не сойдется в плюс.
Более того зедебил, после 2030 года я панели снимать не собираюсь - если не продлят ЗТ пускай даже с минимальными ставками, буду все равно экономить, а излишки как люди в Германии делают после снижений - продавать соседям чуть дешевле рыночной цены. Только к тому времени ты будешь за 1 кВт платить как в ЕС - больше чем я сейчас по ЗТ получаю. так что не переживай за меня))))
Знаешь в чем прикол, если после 30 года всех кинут с ЗТ, чего не будет в силу европейских арбитражей, но допустим - тариф будет для меня и тебя одинаковым, только у меня на участке будет стоять 36 кВт которая уже успела мне заработать на тепловой насос и гелиостистему, все это будет мне экономить средства зимой значительные, а летом так вообще халява - еще и продавать по дешевке смогу излишки. А ты просто будешь платить и платить, потому что вместо того чтобы пользоваться сейчас возможностями, ты засрал себе мозг проплаченными Коломойским статьями.
- пруф в студию где я якобы ныл, иначе отправляешься в петушиный уголок за балабольство)))
- где я сказал хоть раз, что мне что-то не так? Пруф в студию петушок. Я как раз таки говорю что у меня все отлично)))
- с какого перепугу петушок, меня от сети отключат? Очередные твои ********* фантазии петушиные?)))
А так да, соседу кабель кину. И что дальше?)))
Нет, нет, не нужно приводить стоимость квт в Германии. Приведите в пример стоимость квт как % от средней зарплаты в стране.
Ну про частоту и напряжение у нас в сети я лучше промолчу.
Потому "понижать" - это не выход, а тупик в лучшем случае если не падение в пропасть.
Выход - это "повышать" - нашу экономику, уровень производства, зарплаты, и чтобы это делать - убирать коррупцию и ворье.
Украинские зарплаты должны соответствовать мировым реалиям, а не весь мир подстраиваться под наши зарплаты.
А я не хочу потратить три дня своего труда, три дня на подготовку, чтобы поставить в Конча-Заспе оборудование дорогое людям, у которых домик охраны круче сем мой в котором я живу, и получить за это 100-150 долларов как вонючий раб, нищеброд.
Или ладно, хрен с ним Кончу Заспу. Поставишь кондиционер обычным людям за 500 гривен на двоих, потому что у них зарплата украинская? Не? Ну что ты, твой тариф же должен соответствовать их зарплате)
Правда тебе надо будет поставить таких 5 штук чтобы просто заплатить налог, а потом еще 30 в месяц чтобы заработать на среднюю киевскую зарплату.
Мне такие реалии украинские на хер не нужны.
И самое главное - моих солнечных панелей это не касается никаким боком. Мне как платили так и будут платить до 2030 года)))
Без света у меня тоже нет, потому что станция сетевая. Но никто мне не мешает в любой момент поставить аккумы - инверторы я предусмотрительно поставил гибридные.
Соответственно, если сеть галимая и на входе 160 вольт - столько у тебя и будет дома и выдаваться в сеть. Если с перекосами есть проблема и они мешают сливать в сеть - нужно ставить стабик под ЗТ, но не каждый способен работать в двунаправленом режиме. Если нужно напряжение норм просто для дома - на гибриднике переключаться в автономный режим (автоматически по настройке или вручную), но это уже чисто работа от солнца, аккумов, или генератора.
хоче за ваші забаганки платити й правильно робить. Й розказувати про користь зеленої не треба, ми знаємо що це для людей велика біда й вред.
Сейчас дождь, отдаю в сеть 1,6 кВт на момент скрина, по всем трем фазам напряжение меньше 240 вольт (гармники твоих тупых фантазий к сожалению не показывает).
Соси:
Пока Офис президента загаживает информационное пространство всяким бредом, мы не замечаем ключевую опасность для Украины.
Такое предупреждение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
А именно: «Газпром» ежемесячно снижает транзит газа через Украину, несмотря на контрактные обязательства. Плюс - минимизировал поставки газа в Европу.
Что это значит?
Первое: если транзит через Украину будет такой же минимальный, то нас ожидает коллапс отопительного сезона. Поскольку мы физически зимой не сможем выбрать из транзитной трубы необходимые объёмы, даже если и будем иметь возможность возместить их из ПХГ и мифическим европейским газом на границе.
Проще говоря, на Юго-Востоке и в Центре мы получим газовый коллапс, поскольку мы физически не можем доставить туда газ из ПХГ.
Зачем Москва это делаем - все прекрасно понимают. Чтобы ползли на коленях договариваться о закупках газа с соответствующими политическими условиями.
Второе: Москва создаёт искусственный дефицит газа в европейских ПХГ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82.html Рискованная игра «Газпрома» с полупустыми газохранилищами в Европе - Deutsche Welle
С одной стороны, это нагоняет рекордную цену.
С другой - заставляет Европу не мешать запустить «Северный поток-2». Ведь именно через него пойдут основные объёмы зимой.
Третье: дефицит российского газа закрывает тему с «европейским газом» для Украины.
Как работает схема? Украина брала и берет газ из транзитной трубы. А потом в Словакии из другой трубы тем же российским газом компенсировалась разница взятых объёмов.
И это называлось «Мы купили Европейский газ».
Стоит Москве создать дефицит газа в Словакии и Польше - и никакого «европейского газа» для замены просто физически не будет.
Вот те реальные вызовы, которые надо обсуждать. А не низкопробные интервью Зеленского или его бесполезный визит в Вашингтон…
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Кстати, хорошая новость. И очень важная для страны.
По инициативе Елены Зеленской 23 августа в Киеве состоится саммит первых леди.