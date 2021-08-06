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Новини
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Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки, рішення про його відставку не ухвалено, - глава Нацполіції Клименко

Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки, рішення про його відставку не ухвалено, - глава Нацполіції Клименко

Начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко продовжує виконувати обов'язки керівника, рішення про його відставку не ухвалювалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - зазначив він.

При цьому Клименко наголосив, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - керівника Київського главку ухвалює міністр, відповідно це питання перебуває в компетенції глави МВС.

Кореспондент видання повідомляє, що Крищенко не був присутній у п'ятницю на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, тоді як раніше робив це постійно.

Як вдалося дізнатися Цензор.НЕТ, Крищенко відсутній через те, що перебуває на масовій акції біля Шевченківського райсуду і виконує службові обов'язки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко вирішив покинути свій пост, і що він нібито написав заяву про звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поліції не підтверджують відставку Крищенка

Автор: 

Нацполіція (15141) Крищенко Андрій (344) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+4
Після смерті Володимира Рибака від рук катів-садистів близько до подвигу.
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06.08.2021 14:07
+3
а что ты о нем знаешь?
это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
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06.08.2021 13:57
+3
Ну ротація у зеленського дуже цікава. Прилаштовувати ригів-антимайданівців татарових на найважливіші посади.
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06.08.2021 14:09
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Папки с док-ми жрет????
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06.08.2021 13:48 Відповісти
а что ты о нем знаешь?
это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
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06.08.2021 13:57 Відповісти
Для тебя то что мусор сделал то что он ОБЯЗАН был сделать это подвиг????
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06.08.2021 13:59 Відповісти
в тех обстоятельствах да вообще то - поэтому я и назвал его ментом, а не мусором
вот как ты думаешь, если завтра Орда оккупирует Киев сколько будет ментов, а сколько муссоров?
Писали, что в лугандонии ментами остались только несколько.., но я знаю только одного - этого Крищенко
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06.08.2021 14:06 Відповісти
Я довольно много с ними пересекался что бы верить в ментов. В них, по ходу, только мусора и верят...
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06.08.2021 14:10 Відповісти
Так ты у себя в Чебоксарах ты встречался.
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06.08.2021 14:16 Відповісти
Тебе часто говорят что ты идиот?
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06.08.2021 14:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485622,ты перегрелся на солнце! посиди в спаме,остынь
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06.08.2021 15:14 Відповісти
Тут много ещё таких идиотов?
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06.08.2021 15:18 Відповісти
Після смерті Володимира Рибака від рук катів-садистів близько до подвигу.
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06.08.2021 14:07 Відповісти
Еще можно добавить, что Крищенко тогда боевики, захватывавшие милицейский участок, зверски избили, били железными прутами по голове, он долго после этого лечился.
Так что не каждый, кто был обязан это делать, не стал бы в тех условиях рисковать своей жизнью.
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06.08.2021 14:23 Відповісти
Это произошло в Горловке, которой правят рашисты на пару с сепарами.
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06.08.2021 20:35 Відповісти
А как же принцип ротации для руководителей регионального звена? Или опять будем заводить местечковых царьков, греющих кресло по 8-10 лет?
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06.08.2021 13:52 Відповісти
Ну ротація у зеленського дуже цікава. Прилаштовувати ригів-антимайданівців татарових на найважливіші посади.
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06.08.2021 14:09 Відповісти
что ты называешь ротация? то что Зеленский назначает "новые" лица, с запахом нафталина -типа Татарова или Кинаха?
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06.08.2021 15:17 Відповісти
 
 