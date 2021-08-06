Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки, рішення про його відставку не ухвалено, - глава Нацполіції Клименко

Начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко продовжує виконувати обов'язки керівника, рішення про його відставку не ухвалювалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - зазначив він.

При цьому Клименко наголосив, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - керівника Київського главку ухвалює міністр, відповідно це питання перебуває в компетенції глави МВС.

Кореспондент видання повідомляє, що Крищенко не був присутній у п'ятницю на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, тоді як раніше робив це постійно.

Як вдалося дізнатися Цензор.НЕТ, Крищенко відсутній через те, що перебуває на масовій акції біля Шевченківського райсуду і виконує службові обов'язки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко вирішив покинути свій пост, і що він нібито написав заяву про звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поліції не підтверджують відставку Крищенка