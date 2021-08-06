Крищенко продовжує виконувати свої обов'язки, рішення про його відставку не ухвалено, - глава Нацполіції Клименко
Начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко продовжує виконувати обов'язки керівника, рішення про його відставку не ухвалювалося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.
"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - зазначив він.
При цьому Клименко наголосив, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - керівника Київського главку ухвалює міністр, відповідно це питання перебуває в компетенції глави МВС.
Кореспондент видання повідомляє, що Крищенко не був присутній у п'ятницю на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, тоді як раніше робив це постійно.
Як вдалося дізнатися Цензор.НЕТ, Крищенко відсутній через те, що перебуває на масовій акції біля Шевченківського райсуду і виконує службові обов'язки.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко вирішив покинути свій пост, і що він нібито написав заяву про звільнення.
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это наверное единственный мент с Лугандонии который не испугался всяких там гиркиных и остался верен Украины защищая флаг и свой ментовский участок..
вот как ты думаешь, если завтра Орда оккупирует Киев сколько будет ментов, а сколько муссоров?
Писали, что в лугандонии ментами остались только несколько.., но я знаю только одного - этого Крищенко
Так что не каждый, кто был обязан это делать, не стал бы в тех условиях рисковать своей жизнью.