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Новини Коронавірус і карантин
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Керівники областей і громади мають організувати підвезення жителів сіл до центрів вакцинації, - Шмигаль

Керівники областей і громади мають організувати підвезення жителів сіл до центрів вакцинації, - Шмигаль

Обласна влада має працювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба уряду із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - сказав Шмигаль.

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Зазначається, що перед керівниками областей поставлено завдання протягом тижня побувати в обласних і районних центрах масової вакцинації.

"Багато людей у районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит глави області допоможе поінформувати населення і дасть додаткові ресурси для нарощування кількості щеплень", - сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а может легче передвижной пункт вакцинации организовать в такие населенные пункты ???
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06.08.2021 13:52 Відповісти
Шо, вже не знаєте куди дiвати китайський шмурдяк та iндуський фiзрозчин?
То може краще почнете працювати та закуповувати нормальну вакцину? Дивись народ й сам якось пiдтянеться на вакцинацiю.
Хоча шо це я - там же-ж вiдкатiв немає, де ж ви "хурчаватись" тодi будете?
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06.08.2021 13:54 Відповісти
захотів щепитися Пфайзером - переглянув карту де щеплюють бригади Комірнаті. Записався через хєлсі - прийшов (опускаю організаційні моменти щеплення) штрикнувся перший раз ... Щоправда про шо далі - нихто не зна - хтось каже зателефонують, хтось каже сам записувався.. бригада взагалі не в курсі...
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06.08.2021 14:08 Відповісти
Мій знайомий ходив в такий центр. Там море народу, Вавілон. Нахвалялись вакцинувати в аптеках та і забули про це.
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06.08.2021 13:54 Відповісти
Яка турбота раптом. ><
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06.08.2021 14:36 Відповісти
Задолбали. Как все технически скидываю на тергромады. Даже мусорня, помните, "полицейский громады". Вуаля, 50% финансирование на транспорт дай с местного бюджета. Обеспечь офисом... круто... потом начнется, дайте на ГСМ, ремонты... И тут, вуаля... организуйте подвоз. Пох...й что бюджеты у многих не просто не тянут элементарных вещей. Сей час начнутся нарады от ОГА с грозными призывами организовать вакцинацию, подвоз и прочую х...йню. **...ный совок.
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06.08.2021 14:52 Відповісти
как раз в совке гос.бабла хватало на все
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06.08.2021 15:09 Відповісти
При совке было крепостное право. Никто никого особо ни о чем не спрашивал. Был феодал, были холопы и приблеженые холопы к жопам феодалов.
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06.08.2021 15:11 Відповісти
 
 