Керівники областей і громади мають організувати підвезення жителів сіл до центрів вакцинації, - Шмигаль
Обласна влада має працювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба уряду із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - сказав Шмигаль.
Зазначається, що перед керівниками областей поставлено завдання протягом тижня побувати в обласних і районних центрах масової вакцинації.
"Багато людей у районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит глави області допоможе поінформувати населення і дасть додаткові ресурси для нарощування кількості щеплень", - сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба.
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То може краще почнете працювати та закуповувати нормальну вакцину? Дивись народ й сам якось пiдтянеться на вакцинацiю.
Хоча шо це я - там же-ж вiдкатiв немає, де ж ви "хурчаватись" тодi будете?