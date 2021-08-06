Керівники областей і громади мають організувати підвезення жителів сіл до центрів вакцинації, - Шмигаль

Обласна влада має працювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба уряду із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, зафіксовано 164 нові випадки, - Кличко

Зазначається, що перед керівниками областей поставлено завдання протягом тижня побувати в обласних і районних центрах масової вакцинації.

"Багато людей у районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит глави області допоможе поінформувати населення і дасть додаткові ресурси для нарощування кількості щеплень", - сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба.