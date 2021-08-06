УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини
1 275 8

Венедіктова про справу Чауса: "Будуть апеляції і від прокурорів САП, і від адвокатів"

Венедіктова про справу Чауса:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не відкидає, що прокуратура подасть апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт колишнього судді Миколи Чауса. Також вона вважає, що рішення суду оскаржить сторона захисту Чауса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса", - зазначила Венедіктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

Водночас Венедіктова додав, що суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

Генпрокурора зазначила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови: "Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос

Автор: 

апеляція (502) Чаус Микола (327) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не знаю кто похитил Чауса, но, как независимый прокурор, я точно знаю кто этого не делал!
показати весь коментар
06.08.2021 13:55 Відповісти
Хто, хто... Вже всім відомо хто, а вона корчить з себе пришелепкувату.
показати весь коментар
06.08.2021 13:59 Відповісти
Та придушили б в камері по тихому. 1.Суддя. 2.хабар в 150тис баксів. 3. Втік з країни. Вистачить?
показати весь коментар
06.08.2021 14:06 Відповісти
Венедиктовой делать нечего, чтобы оценивать уровень эмоциональности общества по отдельным уголовным делам или у нас появилась новая клоунесса в стиле трижды Пискуна?..
показати весь коментар
06.08.2021 13:57 Відповісти
Скоро на экранах-"Кто слил операцию по вагнеровцам?" Не пропустите.
показати весь коментар
06.08.2021 13:58 Відповісти
Про вагнергейт вже і забули. З кожнної праски Чаус, Чаус, Чаус...
показати весь коментар
06.08.2021 14:01 Відповісти
раздуплилась...
показати весь коментар
06.08.2021 14:00 Відповісти
Опять Чаус нужен власти, чтобы теперь от дела Шишова еще отвлекать. Как уже достала это фриковое дело с фриком, как он судьей смог стать, хотя если Зе президент т о все логично.
показати весь коментар
06.08.2021 14:14 Відповісти
 
 