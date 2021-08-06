Венедіктова про справу Чауса: "Будуть апеляції і від прокурорів САП, і від адвокатів"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не відкидає, що прокуратура подасть апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт колишнього судді Миколи Чауса. Також вона вважає, що рішення суду оскаржить сторона захисту Чауса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса", - зазначила Венедіктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

Водночас Венедіктова додав, що суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

Генпрокурора зазначила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови: "Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос