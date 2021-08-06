Венедіктова про можливий зв'язок загибелі Шишова зі справою Шеремета: Такі великі домисли робити передчасно. Жодну з двох основних версій ще не відкинуто

В рамках розслідування загибелі білоруса Віталія Шишова поки ще немає міжнародного співробітництва правоохоронців, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Безпосередньо щодо Шишова поки що міжнародного співробітництва немає. Як показує практика, для цього необхідний певний час", - сказала Венедіктова журналістам в п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання про співпрацю українських правоохоронців з іншими країнами в рамках розслідування цієї справи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У рамках співробітництва щодо конвенції справи перебувають у нас, тому якщо у нас будуть якісь питання, ми вже будемо питати сторони. На сьогоднішній момент про це передчасно говорити. Якщо буде необхідно, ми будемо в рамках конвенції співпрацювати", - додала вона .

За словами генпрокурора, версія вбивства "розглядається також дуже ретельно".

"Жодна з двох основних версій (самогубство і вбивство. - Ред.) ще не відкинута. Слідство працює ... нам зараз треба більше працювати і менше розголошувати інформації", - сказала вона.

Відповідаючи на питання про те, чи може бути ця справа пов'язана зі справою Шеремета і мати так званий білоруський слід, Венедіктова сказала: "На сьогодні такі великі домисли робити (передчасно), давайте рухатися step by step, щоб ми розуміли, яка версія буде пріоритетною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шишова може бути політизована: намагаємося якнайменше втягуватися в геополітику, - Венедіктова

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.