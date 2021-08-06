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Якщо Зеленський має намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то може піти з ганьбою: Біля стін Шевченківського райсуду Києва близько 3 тис. людей вийшли на захист харківського ветерана Величка, - Нацкорпус. ВIДЕО

Якщо Зеленський має намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то може піти з ганьбою: Біля стін Шевченківського райсуду Києва близько 3 тис. людей вийшли на захист харківського ветерана Величка, - Нацкорпус. ВIДЕО

У Києві близько 3 тисяч патріотів зібралися під стінами Шевченківського районного суду, де розпочалося засідання у справі харків'янина Сергія Величка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, співробітники СБУ прийшли з обшуками в будинки членів Азовського руху в Харкові. На затриманих ветеранів і патріотів завели кримінальні првадження. Учасники акції зазначають: справи сфабриковані і необґрунтовані ніякими доказами. Активісти вийшли під суд, щоб висловити підтримку Величко і всім патріотам, яких незаконно переслідують.

"Наша чисельність вже виглядає переконливо і демонструє, що ми готові. Пройшовши безліч випробувань, загартовані Майданом, війною, боротьбою з ворогом всередині країни, так просто здаватися не збираємося. І якщо у Зеленського є намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то у нього є всі шанси повторити долю більшості своїх попередників - піти з ганьбою", - повідомили в "Національному корпусі".

Сергій Величко (позивний Чилі) - харківський патріот, ветеран російсько-української війни, автор відомого у всьому світі гасла "Путін - х*йло".

В "Нацкорпусі" переконані: процес над ним пов'язаний з активною громадянською позицією: "Замість того, щоб дотиснути п'яту колону, Зеленський вдався до переслідувань ветеранів і патріотів, адже вони є тією силою, яка контролює владу і не дає змінити національні інтереси держави".

Також читайте: "Свободу патріотам!": Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим "азовцям". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ (19431) протест (2397) суд (11663) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+44
Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 3268
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06.08.2021 14:15
+34
Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 438
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06.08.2021 14:18
+30
На одной чаше весов - Патриот, на другой - четырежды уклонист !
Думаю, что даже четыре ортодоксальных уклониста не перевесят одного Патриота !!!
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06.08.2021 14:15
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Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 3268
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06.08.2021 14:15 Відповісти
Ситуація - ворожі канали - закрив
ситуація - вори в законі - вигнав
тарифи не піднімає в 10 разів як декотрі і не хизується перед іноземцями що підняв навіть більше ніж треба
не краде
Багато ще гарного
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06.08.2021 14:21 Відповісти
що це зараз було? Вам часом сонечко голівоньку не напекло ?
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06.08.2021 14:24 Відповісти
нічого не напекло, сьогодні прохолодно
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06.08.2021 14:27 Відповісти
Якщо зеленський не карде гроші, які крав Порошенко, то де вони, де ці гроші, га?
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06.08.2021 14:28 Відповісти
А вчера?
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06.08.2021 14:52 Відповісти
брехливого зебіла тут сношають всі, кому не лінь...
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06.08.2021 14:54 Відповісти
Тобто ти муд@к по природі?))
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06.08.2021 15:36 Відповісти
Якщо Зеленський має намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то може піти з ганьбою: Біля стін Шевченківського райсуду Києва близько 3 тис. людей вийшли на захист харківського ветерана Величка, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 5013
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06.08.2021 14:28 Відповісти
раніше таке на Петруся робили, а зараз він майже нікому не цікавий
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06.08.2021 15:58 Відповісти
Лікуйтесь. Хоча, сумніваюсь, що хронічний зебілізм виліковний.
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06.08.2021 16:07 Відповісти
цікаво, коли це він йому це в очі сказав і хто свідок?
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06.08.2021 15:51 Відповісти
Після "жму руку,обнімаю" поклав трубку і тихенько сказав - "Путін ху...ло"...
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06.08.2021 17:22 Відповісти
хіба шо так.
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06.08.2021 19:13 Відповісти
Ну - тарифи підіймає взагалі-то...так ворожі канали закрив не всі, щодо ворів у законі - "вигнал" - ви це серйозно?
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06.08.2021 14:28 Відповісти
Не-не, Зе не поднимает тарифы в 10 разів, здесь он прав. Поднимает в 11 разів... для начала.
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06.08.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/445843, знаючи про "договорняки" на "великомубудівництві".
знаючи про розкрадання ковідного фонду в догоду "великогобудівництва" з якого потім знов крали.
знаючи про "короновак", який виявляється не можна закуповувати без фірми-прокладки.
знаючи про перерозподіл впливів на митниці.
знаючи про те, що антимонопольний штампує рішення на догоду ахметова.
знаючи, про те, що прибуткові в останні роки державні підприємства, "раптово" стали не тільки не прибутковими, а збитковими.
знаючи про зростання статків його оточення, хоча б навіть з того, що вони не соромлячись показують офіційно.

знаючи це все, ви ще наважуєтесь патякати, що воно не краде?
ох, ***, яке ж ви кончене.
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06.08.2021 14:39 Відповісти
А чому ви зараз в прокуратурі ці факти не викладаете? Бо їх нема, і ви звичайне брехло
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06.08.2021 15:35 Відповісти
Можливо тому, що ВАЗеленський узурпував владу, і прокуратуру, як і сбу, гбр, очолюють 200% ватні зебіли.
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06.08.2021 16:09 Відповісти
може тому, що генеральний прокурор - стовідсотково прокурор того самого "некрадучого" зеленського?
може тому, що голова СБУ -стовідсотково голова того самого "некумівського" зеленського?
може тому, що голова МВС - стовідсотково голова "демократичного" зеленського?
може тому, що радник (а точніше куратор) ОП з правоохоронної діяльності - стовідсотково людина "новообличного" зеленського?

може тому, що всі гілки влади в країні очолюють люди з оточення зеленського або єрмака, може тому, що всі гілки влади, всупереч Конституції призначаються та підпорядковуються безпосередньо зеленському?
сечу з очей витріть, або, якщо ви все розумієте, припиніть заливати її в очі іншим.
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06.08.2021 16:11 Відповісти
поганому танцюристу все щось заважає
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06.08.2021 16:20 Відповісти
аргументовно.
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06.08.2021 16:25 Відповісти
Порох закрыл 87 ворожих каналов. Тебя это не радовало. Воров в законе гнали все президенты, кроме януковоща. Тебя и это не радовало. Тарифы при Порохе поднялись, когда война отняла у нас 25% ВВП за один год. Тебе это тоже никак не понятно.
Теперь "не краде" - ГДЕ, МЛЯТЬ, 35 МИЛЛИАРДОВ ИЗ АНТИКОВИДНОГО ФОНДА?! ПОЧЕМУ КИЛОМЕТР ДОРОГОИ ПРИ ЗЕЛЕ СТОИТ В РАЗЫ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРИ ПОРОХЕ?! Почему 100 миллиардов на объездную дорогу в Киеве вывели из-под тендера?! Баран ты пучеглазый, когда тебе уже моча зе-шоблы глаза промоет, ссут тебе уже третий год в твою тупую морду, а ты все не умнеешь.
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06.08.2021 14:43 Відповісти
Резковато . но правильно! Лайк!
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06.08.2021 15:16 Відповісти
Может хоть так дойдет?
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06.08.2021 16:26 Відповісти
Ага. Наприклад, вводить санкції проти мертвечука. А за день того літаки Медведчука перелітають з України у Австрію. По-дружньому попередив свого. А санкції чомусь на одну компанії із сотні, мабуть, на ту, якому мертвечуку не шкода, і він дозволив.
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06.08.2021 15:26 Відповісти
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06.08.2021 15:36 Відповісти
На одной чаше весов - Патриот, на другой - четырежды уклонист !
Думаю, что даже четыре ортодоксальных уклониста не перевесят одного Патриота !!!
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06.08.2021 14:15 Відповісти
смотря кто взвешивать будет . если тот кому " какая разница " то уклонист может и перевесить
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06.08.2021 14:21 Відповісти
ВСЕ уклонисты вместе взятые никогда не перевесят одного патриота.
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06.08.2021 14:44 Відповісти
Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 438
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06.08.2021 14:18 Відповісти
Лапоть, тебе зачекався Адмін.
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06.08.2021 14:22 Відповісти
Тебя Ахмет заждался, бегом исполнять супружеский долг
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06.08.2021 14:27 Відповісти
бидло напало на Україну
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06.08.2021 14:23 Відповісти
зараз тобі ватнік засраний будіт щастя!
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06.08.2021 14:24 Відповісти
ты как сюда прополз москалык ? перефразирую классику "Если ты случайно не заметил, в этих краях ты единственный москаль"
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06.08.2021 14:27 Відповісти
ВОНО і без цього вже обісралось по самі вуха. Куди ж більше?
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06.08.2021 14:21 Відповісти
Если бы клоун не просидел всю Революцию Достоинства в лиге смеха, то знал бы, что в случае начала Мвйдана, количество его противников мультиплицируется примерно в 100 раз.
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06.08.2021 14:22 Відповісти
"Намерен посягнуть"? Это означает, что он ещё не посягнул? Последние два года эти люди действий Явашвырока против ветеранов, волонтёров, офицеров, генералов - не видят?
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06.08.2021 14:23 Відповісти
Вони бачать лише те за що їм заплатили .......
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06.08.2021 14:42 Відповісти
Всё это конечно хорошо:поддержка своих побратимов ,разом і до кінця и всё такое ну а если там банальный криминал и рэкет .Ведь на какие средства существуют эти нацдружины ,откуда у них дорогие джипы и внедорожники ,откуда миллионы долларов на счетах , по нескольку квартир в столице и личный самолёт ,как у неофициально подозреваемого в убийстве шеремета и своих сослуживцев по азову в частности Ярослава Бабича(который по версии полиции самоудушился при занятии онанизмом.Кстати может быть Шишова тоже он самоудушил)экс-кгбешника боцмана -коротких
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06.08.2021 14:25 Відповісти
Нужны высказывания людей,которым можно доверять.Массовки людей успешно применяли регионалы в качестве титушек.Ситуация непонятная и абсурдная. Если это патриоты на самом деле - то это преступление власти. Требующее немедленного наказания всех органов. Если не так - то заявление президента о целях подобного действа. Нет доверия власти. Нет доверия прессе. Все смешалось.
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06.08.2021 14:26 Відповісти
Зелёные слуги путена с первых же дней захвата ими Украины прессуют патриотов, воинов - героев, волонтёров ... И защищают колорадскую кремлёвскую нечисть.... Безошибочный показатель - если арестовали, значит патриот.... Водители - убийцы, грабители, аферисты, казнокрады, коррупционеры, агенты кремля, предатели - диверсанты могут спать спокойно, власть их в обиду не даст....
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06.08.2021 14:27 Відповісти
Україно московитська війна триває майже тисячу років. І ще тисячу триватиме.
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06.08.2021 15:59 Відповісти
Ну... Щодо безпідставні та сфабриковані і затримані чисті на всі 100%, я б однозначно точно не стверджував.
Більшість членів НК занадто амбіційні та честолюбні і як наслідок, деякі з них, щоб підняти свій статус в очах оточуючих іноді мають тенденцію похизуватися певними своїми "подвигами" вже поза зоною БД, направленими на підтримку своєї організації...
Патріотизм це звісно чудово, але не думаю, що він може перекривати собою ганебність певних вчинків...
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06.08.2021 14:32 Відповісти
Чорт зна кому вірить!
Нацжонам і Порошенко не такий був!
Одні жони патріоти!
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06.08.2021 14:36 Відповісти
Зеленский борется с преступностью! И мы, ЗЕбилы, его полностью поддерживаем в этом святом деле!
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06.08.2021 14:37 Відповісти
На вас,хлопцы, одна надежда.
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06.08.2021 14:43 Відповісти
Доти, допоки ці тітушки (нема різниці, яка в них ідеологія; нехай і в цих - права) не будуть вступатись ЗА ВСІХ чесних патріотів (а не лише за своїх) - доти влада буде щемити всіх окремо.
Що цікаво: заодно вони би вступились за чесного суддю цього же Шевченківського райсуду Євгена Сидорова - але вони, видать, за нього навіть нічого не знають...
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06.08.2021 14:43 Відповісти
СУДДЮ, ЯКИЙ ЗОБОВ'ЯЗАВ ДБР ВІДКРИТИ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ У СПРАВІ "ВАГНЕРІВЦІВ", ПРИТЯГНУЛИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
22 липня ц.р. слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євген Сидоров, розглянувши скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, визнав незаконними дії ДБР і зобов'язав внести у ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 111 Державна зрада, що викладені у заяві Юрія Гудименка, Ігоря Лапіна та Андрія Тетерука.
Якщо коротко - то це йде мова про так звану "справу вагнерівців" і звинувачення на адресу Президента Зеленського у державній зраді.
І ось, пройшло лише два тижні від того рішення, а суддя Євген Сидоров отримав ПЕРШЕ у своїй 25 річній судовій практиці дисциплінарне стягнення! Раптом!
Тут треба пояснити, що наявність або відсутність подібних стягнень у особовій справі судді стає вирішальним у питанні його кар'єри. Саме через такі стягнення, система, вибудована колись паном Портновим, позбавляє неугодних суддів кар'єри та місця роботи!
До речі, про Портнова. Влітку 2020 року саме Євген Сидоров скасував рішення слідчих і не дав їм закрити кримінальну справу проти колишнього голови Адміністрації президента України часів В.Ф. Януковича - ПортноваА.В.!
Так-так, вам не здалося - суддя українського суду в 2020 році не побоявся й не дав слідчим зробити те, що вони майже завжди роблять, коли треба зам'яти якусь справу - вони її просто закривають.
Але, цього разу, вони не вгадали. Євген Сидоров виявився принциповою людиною та суддею але це й не дивно для мене, бо він колишній офіцер, суддя військового суду!
Коротенько про суть справи: один з прокурорів ГПУ (Олександр Божко) звернувся до правоохоронних органів через те, що А.Портнов відкрито йому погрожував за виконання ним службових обов'язків.
Таке зухвале рішення судді Сидорова обурило Портнова і він вирішив покарати Євгена за його принциповість та непокору, використовуючи для цього загальновідомих одіозних осіб.
Так, протягом короткого проміжку часу, на Євгена Сидорова у Вищу Раду Правосуддя було направлено близько 30 скарг; увага: від М.Бужанського та С.Демченко - депутата Верховної Ради та високопосадовця з офісу преЗЕдента, яких ЗМІ тісно пов'язує дружбою із паном Портновим!
Но й це ще не все!
Як виявилось, вказані особи, які жодного разу не були присутніми у судових засіданнях у справах, що розглядав суддя Сидоров Є.В. та не були у них стороною, "невідомими шляхами" отримали у своє розпорядження матеріали судових справ які можна було отримати лише від працівників аппарату суду, що є протизаконним!
За цим фактом, за ініціативою Євгена Сидорова, у Шевченківському суді було проведено службове розслідування, яке підтвердило факт виготовлення вказаних копій з автоматизованої системи документообігу суду, однак встановити, хто ж саме з працівників суду, всупереч своїх посадових обов'язків, передав невідомим особам дані документи не змогли. Не змогли це встановити і працівники ДП ІСС України, що адмініструють АСДС Шевченківського районного суду м. Києва, які мають таку технічну можливість, але чомусь не змогли....
Що стосується самих скарг, які пани депутати спрямували до ВРП то всі вони були написані як під копірку і відрізнялись лише невеличкими косметичними правками, що не заважало ВРП побачити в них єдину природу походження. Іншими словами - вони були однаковими як за формою так і за змістом.
Ці скарги, враховуючи статус скаржників та кількість поданих ними 30 скарг у такий короткий час, розглядались ледь не усім складом ВРП, і абсолютна більшість з них тоді, в 2020-му, не знайшла підстав для притягнення судді Є. Сидорова до відповідальності; тому скаржникам було відмовилено у відкритті провадженнь по 29 (!) скаргам - у зв'язку із тим, що їх визнали явно безпідставними та політично мотивованими.
І ось раптом, після винесення суддею Сидоровим рішення про зобов'язання ДБР відкрити провадження по справі про "державну зраду" у якій фигурує Президент В. Зеленський, дістають одну з цих явно замовних скарг і притягують суддю до дисциплінарної відповідальності! До цього у цієї скарги не було особливих перспектив, а тут так поспішають, що накладають стягнення коли він, Є.Сидоров, перебуває у відпустці!
Перше за всю службу судді дисциплінарне стягнення - "попередження".
Що буде далі, якщо ми дозволимо так розправлятись із неугодним? І я чудово розумію офіцера Євгена Сидорова, бо, нажаль, сам пройшов цей шлях - шлях людини та офіцера який не погоджується із вседозволеністю, самоправством і зухвалістю "сильних мира сього" та діє керуючись цінностями та внутрішніми переконаннями.
Якщо ми втрутимося, то владі буде важко розправитися з порядним суддею. Якщо ні - ми втратимо останні шанси на закон і справедливість. Якщо суспільство стане контролювати цю справу, то не дасть зламати суддю та порядну людину. Тим більше, що те саме суспільство постійно вимагає від судової системи ришучих змін і мріє про чесних суддів. То для цього потрібно щось робити. Саме не "розсосеться", шановні. Автор: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004111636825&__cft__[0]=AZVYXngaKVQ1fAOUXoo9tsVIUOwvMbb63smBgfHc_rGGK15F4LFKTBabcE7oZiOEWFhFhdJ6YwJQuGAwvyvh92uWodJHIYtHTbI6Ro7mYy1CBVYII1slw6EIfDtxOdD1Uf4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Ковальов , - і https://emiliozk.livejournal.com/3474122.html?view=6886090#t6886090 тут, в блозі emiliozk
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06.08.2021 14:48 Відповісти
До відома, у месазі "Влітку 2020 року саме Євген Сидоров скасував рішення слідчих і не дав їм закритти кримінальну справу проти...... колишнього голови Адміністрації президента України часів В.Ф. Януковича - Портнова А.В.!" (і т.д.) - тут йдеться про прокурора ГПУ Олександра Божка. Детальніше читайте у розслідуванні: "https://www.slidstvo.info/articles/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/ "Я ТЕБЕ В КЛІТЦІ ВОЗИТИМУ І ПОКАЗУВАТИМУ НАЧЕ МАВПУ": ЯК ПОРТНОВ ПОГРОЖУЄ ПРАВООХОРОНЦЯМ ".
Там і про наїзди на Горбатюка...
Але ше одна прикметна справа, епілог розслідування "Незадовго до публікації цієї статті "Слідство.Інфо" довідалося з власних джерел, що Генпрократура вирішила забрати розслідування щодо погроз Божку від Державного бюро розслідувань. Тепер це провадження веде Служба безпеки України". Судячи з усього, це розслідування злочинів Портнова в нетрях СБУ закрите, закінчилось нічим, попросту похерене. Інакше - давно вже було би на розгляді в суді по звинуваченню Портнова...
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06.08.2021 14:50 Відповісти
Что то у клоуна пошло не так
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06.08.2021 14:48 Відповісти
Ребята, что значит "намерен"? Серненко, Семенченко, Шевченко...Он вас уже сажает, а вы все не верите. Курочка по зернышку клюет.
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06.08.2021 14:55 Відповісти
Бла-бла-бла. Аваковские шлюхи, которые нападали в 19-м на Порошенко, стали ненужными, лишились крыши Борисыча и с ними теперь делают то же, что и со всеми шлюхами: помле того, как оттрахали - выбросили на помойку.
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06.08.2021 15:00 Відповісти
Мне кто-то может объяснить, у нас что, война уже закончена? Откуда взялись эти "ветераны", у которых молоко на губах не обсохло? За какие деньги их свезли автобусами в Киев, когда обычный человек вынужден работать, чтоб прокормить себя? Вернее, даже так: КТО дал деньги и с какой целью?
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06.08.2021 15:02 Відповісти
Москалику, а чи не родич ти того самого Романова?
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06.08.2021 16:12 Відповісти
А что, тебе за твои посты в поддержку аваковских шлюх платят из Питера? Не удивлен, учитывая прошлое Билецкого, где он призывал к союзу с рашкой.
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06.08.2021 19:57 Відповісти
Но я ж не Романов.
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06.08.2021 21:09 Відповісти
Ну, фамилия ж у тебя русская. По твоей логике все, у кого фамилия оканчивается на "ов", получают бабло из Питера. И, да, если что, мой предок действительно был из этой династии, граф, но на територии Украины стал жить еще во времена первых гетьманов.
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07.08.2021 16:26 Відповісти
В отичие от тебя я имею генетическую карту, которая показывает, что я на 85% западный славянин.. Петр 1 не был русским, как русским не был и Александр Невскмй - они происходят, скорее, из угро-финских племен, т.е. даже не славяне.
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07.08.2021 19:33 Відповісти
Мне было б интересно, если б, предположим, в 43-м какие-то чуваки пикетировали суд на том основании, что они ветераны и похрен, что "война идет". Почему ж вы парни не на фронте? Почему не пикетируете суд в Симферополе, где по беспределу закрывают патриотов Украины? Или там бабло не платят, как в Киеве?
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06.08.2021 15:05 Відповісти
Швидко до Пітера!
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06.08.2021 16:13 Відповісти
да, этот случай, когда начали приходить за вами..., а почему не выходили столько же, когда загребли 3-х ни в чем не повинных людей по делу Шеремета, потом Стерненко, потом начали выпускать тех, кто убивал патриотов..., это были звоночки, колокольчики, а сейчас колокола..., а нам вешают на уши чауса, который неизвестно от кого бегал и зачем...
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06.08.2021 15:11 Відповісти
Тогда ещё были такие наивные люди, что из-за статуса президента поверили, что детский врач-хирург и музыкант, участник АТО засучили рукава и пошли убивать Шеремета из-за оскорбления чести их арийских предков. Да и Стерненко стал резать всех руско-говорящих в Одессе. Эт потом уже все поняли какое это фуфло.
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06.08.2021 15:19 Відповісти
Я одного не можу зрозуміти - невже навіть настоящим ветеранам надана індульгенція на вчинення розбоїв, грабежів, рекет. Про що ви усі спорите. Дайте нормально працювати слідчим органам. Вам розказують, що доказів злочинів більше ніж треба, а ви одне - ПАТРІОТИ. Які вони нахер патріоти, якщо вони здирники. Це гірше, ніж середина 95 років минулого сторіччя, про що ******* говорити борцуни з несправедливістю. Майте совість по обидві сторони барикад. Золоті слова сказані в одному відомому фільмі - ЗЛОДІЙ МАЄ СИДІТИ У В'ЯЗНИЦІ.
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06.08.2021 21:37 Відповісти
около 3 тыс. людей вышли (с)

И никто фото не сделал этой толпы?
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06.08.2021 15:13 Відповісти
Якщо Зеленський має намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то може піти з ганьбою: Біля стін Шевченківського райсуду Києва близько 3 тис. людей вийшли на захист харківського ветерана Величка, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 5629
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який знищує патріотів, а з тебе, як з повії нахабно сміється!
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06.08.2021 15:31 Відповісти
Поки зебіли, порохоботи і нацики сруться, гівном поливають один одного, в ригів рейтинг росте як на дрожжах. Збс. Хітяру світову "Хутін пуйло" написав, воював - а зара на нари. Кремль і вата уже оруть аплодуючи стоя. Скабєєва вже в пляску з присядкою пішла. А царь зачищає потроху, дивится чи проконає. Якшо проконає, наступний Порох, в нього таккої силової підтримки як в нациків немає. Да влізли в бізнес ритуальний в Харкові в 2018му, да з бандюками трохи пободались, але чому зараз пакують? За порядок взялися? Та хер там, вулиці зачищає, бо протестів боїться аж труситься. Чи пороха, чи нациків, чи тарифних чи пенсійних. Його коробить. Шо за рекет в 2018 му , яким СБУ зайнялося? Це вже білорусію нагадує.
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06.08.2021 15:29 Відповісти
бородаті грєчкокоси...
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06.08.2021 17:59 Відповісти
Ганьба ЗРАДНИЦЬКІЙ ВЛАДІ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! УКРАЇНА понад іноверців!!!
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06.08.2021 20:16 Відповісти
трусятся от протестов осенью
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06.08.2021 22:32 Відповісти
А чем недовольны нацжены и Белый вождь? Ведь "лишь бы не Порох"---они добились, самое время наслаждаться победой! А они недовольны... Странно!
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07.08.2021 01:00 Відповісти
 
 