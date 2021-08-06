Якщо Зеленський має намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то може піти з ганьбою: Біля стін Шевченківського райсуду Києва близько 3 тис. людей вийшли на захист харківського ветерана Величка, - Нацкорпус. ВIДЕО

У Києві близько 3 тисяч патріотів зібралися під стінами Шевченківського районного суду, де розпочалося засідання у справі харків'янина Сергія Величка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, співробітники СБУ прийшли з обшуками в будинки членів Азовського руху в Харкові. На затриманих ветеранів і патріотів завели кримінальні првадження. Учасники акції зазначають: справи сфабриковані і необґрунтовані ніякими доказами. Активісти вийшли під суд, щоб висловити підтримку Величко і всім патріотам, яких незаконно переслідують.

"Наша чисельність вже виглядає переконливо і демонструє, що ми готові. Пройшовши безліч випробувань, загартовані Майданом, війною, боротьбою з ворогом всередині країни, так просто здаватися не збираємося. І якщо у Зеленського є намір зазіхнути на воїнів-патріотів, то у нього є всі шанси повторити долю більшості своїх попередників - піти з ганьбою", - повідомили в "Національному корпусі".

Сергій Величко (позивний Чилі) - харківський патріот, ветеран російсько-української війни, автор відомого у всьому світі гасла "Путін - х*йло".

В "Нацкорпусі" переконані: процес над ним пов'язаний з активною громадянською позицією: "Замість того, щоб дотиснути п'яту колону, Зеленський вдався до переслідувань ветеранів і патріотів, адже вони є тією силою, яка контролює владу і не дає змінити національні інтереси держави".

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