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Новини Агресія Росії проти України
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У СБУ та Нацполіції створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії, - Венедіктова

У СБУ та Нацполіції створять

"Департаменти війни" аналогічні тому, який працює в Офісі Генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції України для координації розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ.

Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Такі самі департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ та в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і за Іловайською трагедією", - сказала Венедіктова журналістам у п'ятницю в Києві.

Читайте також: Венедіктова про справу Чауса: "Будуть апеляції і від прокурорів САП, і від адвокатів"

Автор: 

Нацполіція (15141) росія (65002) СБУ (12790) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+14
Такой департамент уже был. Эта тупая курица всех поувольняла. Имитация бурной деятельности.
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06.08.2021 14:22
+12
А дело вангеровцов туда войдет?
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06.08.2021 14:22
+9
Департамєнт войни, дєпартамєнт міра, дєпартамєнт по делам Чауса, дєпартамєнт поддєржкі потєрпєвшего...
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06.08.2021 14:25
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Такой департамент уже был. Эта тупая курица всех поувольняла. Имитация бурной деятельности.
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06.08.2021 14:22 Відповісти
В пані сьогодні словесний пронос !!!)))
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06.08.2021 14:32 Відповісти
А дело вангеровцов туда войдет?
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06.08.2021 14:22 Відповісти
Департамєнт войни, дєпартамєнт міра, дєпартамєнт по делам Чауса, дєпартамєнт поддєржкі потєрпєвшего...
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06.08.2021 14:25 Відповісти
Зелени гельмінти розмножуються за геометричною прогресією !!!)))
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06.08.2021 14:33 Відповісти
Детки подрастают, а пристраивать некуда, приходится открывать всякие, новые департаменты.
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06.08.2021 21:22 Відповісти
И для этого Гюндуза Мамедова уволили?
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06.08.2021 14:25 Відповісти
Шёл 2021-й год, 8-й года войны , а "департаменты войны" ещё не созданы... Вопрос : а что делали с 2014-го? Кто-то видел на фронте сводные батальоны прокуроров, сбушников, особенно их "экономистов" и милиционеров?..
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06.08.2021 14:26 Відповісти
23 вересня 2019 року

Зеленський підписав Закон України про ліквідацію воєнної прокуратури.
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06.08.2021 21:58 Відповісти
так наркєт призедент міра ж!
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06.08.2021 14:26 Відповісти
Буде розслідувати що завгодно, тільки не Зеліну державну зраду.
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06.08.2021 14:36 Відповісти
і Міністерство Правди..
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06.08.2021 14:41 Відповісти
Новый департамент по дерибану бюджета.
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06.08.2021 15:12 Відповісти
Ще не всі блазні з 95-ква , прилаштовані біля корита
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06.08.2021 15:59 Відповісти
"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. Нет ничего хуже если в стране глупостью увлекается власть а особенно ген,прокурор.Одна линия может быть только от ЕДИНОГО "департамента " в стране,но если их много,то это одно и то же мракобесие ,что и при ловле "чавушеску украинского",то СБУ ,то НАБУ,то он там, а то там он.Мировая общественность с недоумением смотрит на движение глупости "зе" власти
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06.08.2021 17:20 Відповісти
Маю підозру, що головне це: "І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і за Іловайською трагедією"

Розкручують, щоб Порошенко притягти.
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06.08.2021 18:23 Відповісти
Іловайськ: смертельна авантюра. Аналіз передумов.

https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
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06.08.2021 22:09 Відповісти
Багато емоцій, припущень ... Нуль документів.
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07.08.2021 17:48 Відповісти
Если хочешь бороться с преступностью - борись. Не хочешь - создавай департаменты для замыливания глаз общественности и отличные должности для родственничков. Это уже было в 90-х прошлого века. Вспомним этих "беркутов", "рысей", "слонов", "бегемотов" и пр. шваль.
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06.08.2021 18:40 Відповісти
Під час війни - військова прокуратура, військова поліція, ТРИБУНАЛ!!!- а не байки сивої кобили із 100відсотковим " внеском" !!!- вивчай матчасть, а не нові матюги виписуй!!!
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06.08.2021 20:10 Відповісти
У нас агрессор оттяпал три области, а мы создаем кружки по изучению вопроса, как это удалось северо-восточным племенам.
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06.08.2021 21:34 Відповісти
видимость бурной деятельности
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06.08.2021 22:16 Відповісти
И ещё одна бюрократическая опухоль на бюджете государства ...
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06.08.2021 23:22 Відповісти
Будут ермака-Козыря, татарова и портнова и прочих агентов руSSни отмазывать?
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07.08.2021 02:53 Відповісти
Януковичів потрібно зупиняти поки вони маленькі
У СБУ та Нацполіції створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2594

Суддя, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, був покараний. На Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення. Вперше за 25 років служби.

Офіс Президента не зупиняється ні перед чим, аби притиснути, дістати, покарати, кожного, хто їм заважає. Або ви будете, як покірне телятко. Або терпіть покарання, кримінальні справи та погрози.

Коли Юрій Гудименко разом з Ігорем Лапіним та Андрієм Тетеруком подали заяву про державну зраду Зеленського у справі «вагнерівців» до ДБР, то бюро відмовилося її реєструвати. Ми пішли до суду й поскаржились на дії ДБР.

І ось, 22 липня, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров розглянув нашу скаргу й визнав, що ДБР діяло незаконно. І справу за державну зраду проти Зеленського відкривати треба.

Через два тижні суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Цього разу Офіс Президента використав Андрія Портнова та наближених до нього нардепів Бужанського та Демченка. Саме вони протягом сорока днів бомбардували скаргами Вищу раду правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.

Сам Євгеній Сидоров вже повідомив, що із накладеним дисциплінарним стягненням не погоджується, лишається вірним присязі та готує апеляцію. Те, як посіпаки Зеленського і Єрмака сьогодні «заганяють» суддю, говорить про нього більше, ніж двадцять п'ять років беззашкварної роботи в професії.

Ми будемо стежити за ходом цієї справи і будемо вимагати від ДБР відкриття справи про держзраду. Бо ми маємо справу з бандитами. Звичайними бандитами, хоч і одягненими в елітні костюми. І вони дуже бояться, коли їх злочини починають розслідувати. А тим більше, коли про них починають говорити всі.

Зрештою, термін Зе збігає. І «хеппі енду» точно не буде.
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07.08.2021 06:27 Відповісти
зачем отменили военную прокуратуру? ответ прост- держать под своим контролем
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07.08.2021 07:16 Відповісти
 
 