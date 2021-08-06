У СБУ та Нацполіції створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії, - Венедіктова
"Департаменти війни" аналогічні тому, який працює в Офісі Генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції України для координації розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ.
Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Такі самі департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ та в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і за Іловайською трагедією", - сказала Венедіктова журналістам у п'ятницю в Києві.
Топ коментарі
+14 Garry Grant
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+9 Николай Николаевич #334532
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Зеленський підписав Закон України про ліквідацію воєнної прокуратури.
Розкручують, щоб Порошенко притягти.
https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
Суддя, який змусив ДБР відкрити справу проти Зеленського за держзраду, був покараний. На Євгенія Сидорова наклали дисциплінарне стягнення. Вперше за 25 років служби.
Офіс Президента не зупиняється ні перед чим, аби притиснути, дістати, покарати, кожного, хто їм заважає. Або ви будете, як покірне телятко. Або терпіть покарання, кримінальні справи та погрози.
Коли Юрій Гудименко разом з Ігорем Лапіним та Андрієм Тетеруком подали заяву про державну зраду Зеленського у справі «вагнерівців» до ДБР, то бюро відмовилося її реєструвати. Ми пішли до суду й поскаржились на дії ДБР.
І ось, 22 липня, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров розглянув нашу скаргу й визнав, що ДБР діяло незаконно. І справу за державну зраду проти Зеленського відкривати треба.
Через два тижні суддя отримує дисциплінарне стягнення.
Цього разу Офіс Президента використав Андрія Портнова та наближених до нього нардепів Бужанського та Демченка. Саме вони протягом сорока днів бомбардували скаргами Вищу раду правосуддя. З тридцяти надісланих скарг, 29 були відхилені як безпідставні та політично вмотивовані. І лише у відповідь на останню тридцяту скаргу Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення.
Сам Євгеній Сидоров вже повідомив, що із накладеним дисциплінарним стягненням не погоджується, лишається вірним присязі та готує апеляцію. Те, як посіпаки Зеленського і Єрмака сьогодні «заганяють» суддю, говорить про нього більше, ніж двадцять п'ять років беззашкварної роботи в професії.
Ми будемо стежити за ходом цієї справи і будемо вимагати від ДБР відкриття справи про держзраду. Бо ми маємо справу з бандитами. Звичайними бандитами, хоч і одягненими в елітні костюми. І вони дуже бояться, коли їх злочини починають розслідувати. А тим більше, коли про них починають говорити всі.
Зрештою, термін Зе збігає. І «хеппі енду» точно не буде.