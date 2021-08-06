За результатами третьої експертизи буде новий поштовх для розслідування Іловайської трагедії, - Венедіктова
За результатами очікуваної в серпні третьої експертизи в рамках розслідування справи щодо Іловайської трагедії будуть допитані всі, на кого вкаже ця експертиза.
Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила журналістам в п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Розслідування триває. Те, що можна озвучити: було проведено понад 900 допитів, було проаналізовано понад 1600 документів, вже було проведено дві експертизи ... Дуже б хотілося, що б третя експертиза була завершена в серпні ... За результатами третьої експертизи, я думаю, буде новий поштовх для нашого розслідування", - сказала Венедіктова.
При цьому вона підкреслила, що слідство продовжує рухатися в тому ж напрямку, який був визначений за результатами першої експертизи, яка вказала, що вторгнення російської федерації є основною причиною трагедії.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи варто очікувати повідомлення підозр вищим високопоставленим особам держави на той час, генпрокурор сказала: "Розуміємо очікування суспільства, але правоохоронна система працює відповідно до тих фактів і документів, які є. Можна очікувати допиту всіх осіб, на які нам вкаже третя експертиза, а про підозри - ми не працюємо на замовлення".
Також Венедіктова повідомила, що розсекречувати інформацію, що було анонсовано раніше, буде Генштаб, а ініціює це питання СБУ.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014-го за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.
В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
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в авторитете.
1. Дело было возможно, хотя бы теоретически повесить на Порошенко.
2. Дело было невозможно, хотя бы теоретически привязать к теперешним ворам и предателям.
І семи років не сплило!
Красиво об этом сказали тогда Немцов и псковский депутат Лев Шлосберг...,мы обосрались по полной в Украине,а гибель Псковской дивизии ВДВ,это позор навсегда...,Льва Шлосберга тоггда жестоко избили за ПРАВДУ...,но он выжил...
та нет - опять Порошенко насрал вам в штаны!
Шо - і Шойгу теж? І навіть Ху#ло?