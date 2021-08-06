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За результатами третьої експертизи буде новий поштовх для розслідування Іловайської трагедії, - Венедіктова

За результатами третьої експертизи буде новий поштовх для розслідування Іловайської трагедії, - Венедіктова

За результатами очікуваної в серпні третьої експертизи в рамках розслідування справи щодо Іловайської трагедії будуть допитані всі, на кого вкаже ця експертиза.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила журналістам в п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розслідування триває. Те, що можна озвучити: було проведено понад 900 допитів, було проаналізовано понад 1600 документів, вже було проведено дві експертизи ... Дуже б хотілося, що б третя експертиза була завершена в серпні ... За результатами третьої експертизи, я думаю, буде новий поштовх для нашого розслідування", - сказала Венедіктова.

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При цьому вона підкреслила, що слідство продовжує рухатися в тому ж напрямку, який був визначений за результатами першої експертизи, яка вказала, що вторгнення російської федерації є основною причиною трагедії.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи варто очікувати повідомлення підозр вищим високопоставленим особам держави на той час, генпрокурор сказала: "Розуміємо очікування суспільства, але правоохоронна система працює відповідно до тих фактів і документів, які є. Можна очікувати допиту всіх осіб, на які нам вкаже третя експертиза, а про підозри - ми не працюємо на замовлення".

Також Венедіктова повідомила, що розсекречувати інформацію, що було анонсовано раніше, буде Генштаб, а ініціює це питання СБУ.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014-го за  наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Іловайськ (269) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+15
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5440
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06.08.2021 14:27
+11
Ти тут мізки не засерай, а розслідуй вагнергейт.
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06.08.2021 14:28
+10
Кто эксперт? Коломойский? Или сразу Путин?
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06.08.2021 14:26
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"толчек" - це в туалеті?..
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06.08.2021 14:26 Відповісти
какаяразница!
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06.08.2021 14:28 Відповісти
...це до питання, як молоді 40 мінус вивчають росмову в інтернетрях
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06.08.2021 14:32 Відповісти
экспертиза чего походка Порошенко якобы в Иловайске..Вова Зеленский таки больной подонок мразь и дегенерат по НЕМУ ПСИХИАТРИЯ ПЛАЧЕТ ВКУПЕ С НАРКОЛОГАМИ...его мозг надо током лечить или вообще лоботомию делать...
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06.08.2021 14:44 Відповісти
Кто эксперт? Коломойский? Или сразу Путин?
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06.08.2021 14:26 Відповісти
Діспєчєр Карлос.
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06.08.2021 14:28 Відповісти
Не "новий толчьок" а "очєрєдной".
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06.08.2021 14:27 Відповісти
Толчок в сортирі, коли на це вже пішло.
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06.08.2021 14:30 Відповісти
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5440
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06.08.2021 14:27 Відповісти
Демагогией занимается.
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06.08.2021 14:28 Відповісти
Ти тут мізки не засерай, а розслідуй вагнергейт.
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06.08.2021 14:28 Відповісти
А был ли мальчик?
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06.08.2021 15:47 Відповісти
Так Матиос же кукарекал, что дело расследовано и вопрос за политиками?.. Ясно-понятно, очередной многолетний кейс Гонгадзе за деньги лохов-налогоплатильщиков
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06.08.2021 14:28 Відповісти
Судя по тому как дуются,толчок малопродуктивный.А судьи непонятно за кого.Может и за врага. Зеля очень непереборчив в избранниках. Это настораживает и снижает авторитет.
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06.08.2021 14:30 Відповісти
а вави буде новий толчек!

По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7987
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06.08.2021 14:30 Відповісти
твое лицо, когда поняд, что ты не патриций, а просто сидишь в туалете Древнего Рима!
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06.08.2021 14:39 Відповісти
Що таке толчек???
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06.08.2021 14:31 Відповісти
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9795
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06.08.2021 14:34 Відповісти
Венедиктова: может быть политизировано/ Будут апелляции/ о возможной связи/ создадут/ будет новый толчок/ "Блаженными" назывались пророки и чудотворцы. Блаженные нередко бывали безумными или умственно отсталыми. В России блаженные пользовались уважением. Считалось, что Василий Блаженный мог ходить по воде по примеру Господа. Многие утверждали, что видели, как тот прогуливается по Москва-реке .В РФ Венедиктова была бы
в авторитете.
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06.08.2021 14:37 Відповісти
Для активной "работы" прокуратуры должно быть ДВА главных критерия:
1. Дело было возможно, хотя бы теоретически повесить на Порошенко.
2. Дело было невозможно, хотя бы теоретически привязать к теперешним ворам и предателям.
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06.08.2021 14:38 Відповісти
то есть Каламуйский, Корбан, Хомчак и Семенченко/Гришин опять останутся не наказанными?!..
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06.08.2021 14:40 Відповісти
накажут и еще разных говнокомандующих , спьяну посылающих солдат на погибель
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06.08.2021 15:18 Відповісти
а ты чей фермер будешь?.. вижу в тебе вывих мозгов..
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06.08.2021 15:21 Відповісти
Блискавична швидкість розслідуваня!

І семи років не сплило!
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06.08.2021 14:41 Відповісти
Шо она несёт? Какая эспертиза? Для у становления факта чего? Что там вообще они расследуют уже годы? Дурь какая-то
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06.08.2021 14:42 Відповісти
По результатам третьей экспертизы будет новый толчек для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3203
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06.08.2021 14:42 Відповісти
**** БЛ...!
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06.08.2021 17:38 Відповісти
Вони ненавиділи свою (не свою) державу і себе, тому й голосували за капітуляцію, хаос, знищену економіку і свою ганьбу.
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06.08.2021 16:57 Відповісти
Будут допрошены все причастные-и путлер,*****,тоже будет допрошен?!***** зелёная все никак не придумает как шефу с Банковой подлизнуть.фу-противно!
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06.08.2021 14:45 Відповісти
После Йолвайска Путлер срочно засекретил потери РАБссии в том бою...видать Порошенко дал просраться Мавзолейному быдлу нехило...
Красиво об этом сказали тогда Немцов и псковский депутат Лев Шлосберг...,мы обосрались по полной в Украине,а гибель Псковской дивизии ВДВ,это позор навсегда...,Льва Шлосберга тоггда жестоко избили за ПРАВДУ...,но он выжил...
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06.08.2021 14:47 Відповісти
Даже если сегодня вы поедете в деревню Выбуты Псковской области на местное клабище вас не пустят даже с РАБссинским паспортом...кладбище закрыто для посещений...,а их там лежит тьма...раз такая секретность...
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06.08.2021 14:55 Відповісти
и кто там будет фигурировать? обсосы мокшанские? может обсос гиркин-стрелков? И что вы там нарасследуете? попали в окружение из-за входа мокшанских войск? может осбстрелы с территории моржовии расследуете? ну или что то типа того?
та нет - опять Порошенко насрал вам в штаны!
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06.08.2021 14:56 Відповісти
Крыса Гиркин хоть и гнида позорная но сказал честно когда был у Максима Калашникова в Ютьюбе...:мы на Донбассе обосрались...
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06.08.2021 14:59 Відповісти
виновные в гибели солдат должны понести ответственность, говнокомандующие мрази
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06.08.2021 15:15 Відповісти
Як завжди меле шо попало...
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06.08.2021 16:18 Відповісти
Всі підозрювані будуть допитані???
Шо - і Шойгу теж? І навіть Ху#ло?
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06.08.2021 17:35 Відповісти
Це потрібно було давно зробити
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06.08.2021 18:53 Відповісти
 
 