За результатами третьої експертизи буде новий поштовх для розслідування Іловайської трагедії, - Венедіктова

За результатами очікуваної в серпні третьої експертизи в рамках розслідування справи щодо Іловайської трагедії будуть допитані всі, на кого вкаже ця експертиза.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила журналістам в п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розслідування триває. Те, що можна озвучити: було проведено понад 900 допитів, було проаналізовано понад 1600 документів, вже було проведено дві експертизи ... Дуже б хотілося, що б третя експертиза була завершена в серпні ... За результатами третьої експертизи, я думаю, буде новий поштовх для нашого розслідування", - сказала Венедіктова.

Також читайте: У СБУ та Нацполіції створять "департаменти війни" для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії, - Венедіктова

При цьому вона підкреслила, що слідство продовжує рухатися в тому ж напрямку, який був визначений за результатами першої експертизи, яка вказала, що вторгнення російської федерації є основною причиною трагедії.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи варто очікувати повідомлення підозр вищим високопоставленим особам держави на той час, генпрокурор сказала: "Розуміємо очікування суспільства, але правоохоронна система працює відповідно до тих фактів і документів, які є. Можна очікувати допиту всіх осіб, на які нам вкаже третя експертиза, а про підозри - ми не працюємо на замовлення".

Також Венедіктова повідомила, що розсекречувати інформацію, що було анонсовано раніше, буде Генштаб, а ініціює це питання СБУ.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014-го за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.