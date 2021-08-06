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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що необхідність ухвалення цього документа зумовлена тим, що випадки неконтрольованого видобування корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України. Водночас для провадження цієї діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами. Самовільний видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди довкіллю, пришвидшує руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. Відновлення потребує чималих зусиль.

Крім того, в ОП додали, що передбачена раніше відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення була малоефективною

"Тому закон, що його підписав Президент, визначає таку діяльність як кримінальне правопорушення та посилює відповідальність за неї", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

Відтепер порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років.

Якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачене покарання у вигляді штрафу на суму від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі діяння вчинені організованою групою або в загальнонебезпечний спосіб, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, відтепер передбачене накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів – на посадових осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23727) копалини (169) надра (57)


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Топ коментарі
+4
еще как полезное! Можно 73% на голову мазать.
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06.08.2021 14:40
+2
А помните:


"Пророссийский блогер и лидер партии имени себя анатолий шарий признался, что действительно инициировал операцию по добыче испражнений Зеленского из туалета одесского ресторана."

Это тоже незаконная добыча ископаемых?
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06.08.2021 14:37
+2
это бесполезные ископаемые
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06.08.2021 14:39
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А помните:


"Пророссийский блогер и лидер партии имени себя анатолий шарий признался, что действительно инициировал операцию по добыче испражнений Зеленского из туалета одесского ресторана."

Это тоже незаконная добыча ископаемых?
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06.08.2021 14:37 Відповісти
это бесполезные ископаемые
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06.08.2021 14:39 Відповісти
еще как полезное! Можно 73% на голову мазать.
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06.08.2021 14:40 Відповісти
Та вони і так не здраві, а якщо ще натруться.....жах!
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06.08.2021 14:43 Відповісти
видали . Вовка весь в трудах . вот сегодня новые слова выучил " полезные ископаемые " по этому случаю можно и новый видосик забабахать
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06.08.2021 14:42 Відповісти
прокурорско-армянская тема..
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06.08.2021 14:43 Відповісти
ведь раньше, мы над вовой клоуном смеялись - а нынче он над нами всеми ржет ..
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06.08.2021 14:47 Відповісти
Вава квартальне - є бєзполєзне криворогате іскопаємоє!) Єхай вже на рашку, або Ізраїль, чьмо криворогате! Бо ********** вже!
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06.08.2021 14:49 Відповісти
не прошло и три года. и вообще, зачем закон если ты своих не сажаешь? или янтарь, нефть газ гранит мрамор песок и тд не под людьми ермака, татарова? Вы ...издабол, господин зе.
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06.08.2021 14:51 Відповісти
Ахметку с рудою наконец прищучат или будут гоняться за простыми безработными.
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06.08.2021 14:58 Відповісти
злочевский: НЕВИНОВЕН!
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06.08.2021 15:07 Відповісти
Що, нарешті припинять копати бурштин?
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06.08.2021 15:38 Відповісти
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин - Цензор.НЕТ 2686
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06.08.2021 15:42 Відповісти
ДА ВЫ ШО..СЧАС ПРОСЛЕЗИМСЯ ПРЯМО...ТЕ КТО ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕ И КОПАЮТ...
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06.08.2021 16:18 Відповісти
 
 