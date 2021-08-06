Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що необхідність ухвалення цього документа зумовлена тим, що випадки неконтрольованого видобування корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України. Водночас для провадження цієї діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами. Самовільний видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди довкіллю, пришвидшує руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. Відновлення потребує чималих зусиль.

Крім того, в ОП додали, що передбачена раніше відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення була малоефективною

"Тому закон, що його підписав Президент, визначає таку діяльність як кримінальне правопорушення та посилює відповідальність за неї", - йдеться в повідомленні.

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Відтепер порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років.

Якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачене покарання у вигляді штрафу на суму від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі діяння вчинені організованою групою або в загальнонебезпечний спосіб, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, відтепер передбачене накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів – на посадових осіб.

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