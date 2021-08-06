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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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У справі "Приватбанку" незабаром буде інформація за підсумками міжнародного доручення, - в.о. глави САП Грищук

У справі

Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук розраховує на отримання найближчим часом інформації за результатами міжнародно-правового доручення в справі "Приватбанку" (Київ).

"Що стосується "Привату"... Там є кілька епізодів, вони є перспективними. Щодо одного з них триває виконання міжнародно-правового доручення. Найближчим часом, сподіваюся, отримаємо по ньому інформацію", - сказав Грищук на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування заочного арешту Дубілета болісно вдарило по справі "Приватбанку", - Ситник

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам з-поміж керівництва "Приватбанку" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовій підробці, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним із них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував залишити Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в Бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу в 52 млн грн.

2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Автор: 

розслідування (2269) Грищук Максим (45) Приватбанк (2432)


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Если все так и дальше пойдет, то в деле Приватбанка вскоре будет информация о возврате его Бене Коломойскому. А это то же самое, что воду в Крым дать.
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06.08.2021 14:54 Відповісти
Есть такое

В деле "ПриватБанка" вскоре будет информация по итогам международного поручения, - и.о. главы САП Гришук - Цензор.НЕТ 8997
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06.08.2021 14:59 Відповісти
Ага. А пока зеленая пошесть под шумок списывает долги.

В деле "ПриватБанка" вскоре будет информация по итогам международного поручения, - и.о. главы САП Гришук - Цензор.НЕТ 9432
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06.08.2021 14:58 Відповісти
Уже два преза мусолят эту тему в сумме 7 лет. Видно тяжко им это дается.
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06.08.2021 14:58 Відповісти
а потрібно, щоб мусолив Закон України та визначені ним інституції в межах наданих їм повноважень.
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06.08.2021 15:03 Відповісти
Ага, и именно поэтому при "барыгах" Беня и Ко чкурнули от дел аж в землю обетованную, а при этих Беня вернулся и живет себе королем.
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Я за то,чтобы его садить.Если он этого не делает,то это плохой президент.
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06.08.2021 15:07 Відповісти
Кто президент? Президент сейчас Беня, а в кресле президента сидит его кукла.

В деле "ПриватБанка" вскоре будет информация по итогам международного поручения, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 2782
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06.08.2021 15:14 Відповісти
 
 