У справі "Приватбанку" незабаром буде інформація за підсумками міжнародного доручення, - в.о. глави САП Грищук

Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук розраховує на отримання найближчим часом інформації за результатами міжнародно-правового доручення в справі "Приватбанку" (Київ).

"Що стосується "Привату"... Там є кілька епізодів, вони є перспективними. Щодо одного з них триває виконання міжнародно-правового доручення. Найближчим часом, сподіваюся, отримаємо по ньому інформацію", - сказав Грищук на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам з-поміж керівництва "Приватбанку" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовій підробці, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним із них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував залишити Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в Бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу в 52 млн грн.

2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.