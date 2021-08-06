У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ
З 6 серпня 2021 року ті, хто вакцинувався від COVID-19 у центрі масової вакцинації, що розміщений у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, можуть отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК "Шахтар".
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців, - зазначає заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. - Також ми запрошуємо бізнес долучатися до таких ініціатив. Упевнений, що завдяки співпраці ми зробимо простір навколо нас безпечним та зможемо швидко повернутися до нормального життя".
Наразі вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами "Олександрія" (7.08) та "Генк" (10.08), що відбудуться на НСК "Олімпійський". Також в цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі.
Нагадаємо, що центр масової вакцинації у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві працює щодня без вихідних за графіком 11:00-21:00.
Будь ласка, зачекайте...
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И никакой зависимости это не вызывает, так что харе бредить и манипулировать.
Надо уже продавать вакцину от импотенции, от бесплодия или там вакцина " большое счастье! на основе героина...
Дальше по потребности - вакцина учусь на отлично, от боли в суставах , от радикулита , от сглаза, от порчи итд итп...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью.
Я теж статистику наведу.
Кампанія з вакцинами в UK почалася 8 грудня 2020 (в неті є інфа).
Від 5 березня 2020 (коли зареєстрували 1-шу смерть) до 8 грудня 2020 померло 62 123 (9 місяців)
Від тієї дати до 2 серпня 2021 - 67 963 (8 місяців).
Можете і по інших країнах дивитися. Так, можуть аргументувати тим, що треба порівнювати з повним щепленням і наводити інші більш або менш вагомі фактори. Реальну картину складно отримати та й не дадуть.
Більше того, я критично ставлюся і до інфи від даного ресурсу, оскільки в смерті від ковіду записують дуже і дуже багатьох, сердечників, онкохворих і т.д.
Є лише ретельно проштовхувана тема, а достовірності якраз катма.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Есть такая психологичаская особенность - люди начинают доверять не только правдивой, но и знакомой информации. Если они даже слышали многократно, что что-то является неправдой, это повышает их доверия к этой неправдивой информации - как вода камень точит: РФ повторяет, повторяет, повторяет - запускает новое, не пошло что-то - давайте другое.
У нас то как раз и подрывать ничего не надо У нас власть "руки из жопы" и "тут можна прибарахлицца, внукам хватит"
Во-вторых, любую информацию нужно проверять по меньшей мере в трех альтернативных источниках. И желательно, чтобы это были не просто интернет, телевидение - не поленитесь обратиться к экспертам, людям, которые разбираются в этих вопросах. Ибо один раз - это случайность, два - совпадение, а три - это система.
Если есть три подтверждения, в принципе, можете начинать верить в эту информацию. И главное - помнить, что сегодня любые информационные атаки, хайп всегда направленны и многоцелевые. Нужно пытаться разобраться в каждой ситуации как можно глубже.
В мире больше 50% верующих и только 12 % неверующих, т.е только у каждого 10-го
критический взгляд
А уряди країн самі підривають довіру.
грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ.
главная цель не заработать.чтоб её узнать,жмите сюда https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 цель вакцинации
Мойша , вы отстали от жизни- справки штампую!...