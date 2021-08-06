У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ

З 6 серпня 2021 року ті, хто вакцинувався від COVID-19 у центрі масової вакцинації, що розміщений у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, можуть отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК "Шахтар".

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців, - зазначає заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. - Також ми запрошуємо бізнес долучатися до таких ініціатив. Упевнений, що завдяки співпраці ми зробимо простір навколо нас безпечним та зможемо швидко повернутися до нормального життя".

Наразі вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами "Олександрія" (7.08) та "Генк" (10.08), що відбудуться на НСК "Олімпійський". Також в цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі.

Нагадаємо, що центр масової вакцинації у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві працює щодня без вихідних за графіком 11:00-21:00.

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