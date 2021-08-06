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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ

У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК

З 6 серпня 2021 року ті, хто вакцинувався від COVID-19 у центрі масової вакцинації, що розміщений у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, можуть отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК "Шахтар".

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців, - зазначає заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. - Також ми запрошуємо бізнес долучатися до таких ініціатив. Упевнений, що завдяки співпраці ми зробимо простір навколо нас безпечним та зможемо швидко повернутися до нормального життя".

Наразі вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами "Олександрія" (7.08) та "Генк" (10.08), що відбудуться на НСК "Олімпійський". Також в цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі.

Нагадаємо, що центр масової вакцинації у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві працює щодня без вихідних за графіком 11:00-21:00.

Також читайте: Керівники областей і громади мають організувати підвезення жителів сіл до центрів вакцинації, - Шмигаль

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
как наркоманам.... первая доза всегда бесплатна.....
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06.08.2021 15:00
+6
Как и говорилось) Скоту нужна халява) Скоро начнут давать 5% скидки на пиво "рогань" в атб, и бесплатный одноразовый проездной в метро.
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06.08.2021 15:04
+5
что за бред? как прививка может брать борьбу с вирусом на себя? Вот в єтом всем посте - вся российская "наука" с "прогрессом"
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06.08.2021 15:17
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как наркоманам.... первая доза всегда бесплатна.....
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06.08.2021 15:00 Відповісти
Бесплатны все дозы.
И никакой зависимости это не вызывает, так что харе бредить и манипулировать.
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06.08.2021 16:08 Відповісти
Хе-хе. лапоть детектед
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06.08.2021 17:20 Відповісти
А скоро начнут давать в рыло...😀
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06.08.2021 15:02 Відповісти
та може й таке буде, як не щепився, розхворівся, та не вийшов на роботу та не провів виплату пенсій мільйонам....
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Поражаюсь инерционности мышления вакцинаторов- даже в средние века продавали индулигенции на каждом углу!
Надо уже продавать вакцину от импотенции, от бесплодия или там вакцина " большое счастье! на основе героина...
Дальше по потребности - вакцина учусь на отлично, от боли в суставах , от радикулита , от сглаза, от порчи итд итп...
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06.08.2021 16:01 Відповісти
Поражаетесь вы по одной причине - и причина это - ваше собственное невежество. Хоть погуглите, почитайте общие принципы работы вакцин, чтобы этот бред не писать.
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06.08.2021 16:10 Відповісти
Сомнительный приз. Особенно из-за матча с Александрией все так и ринутся колоться.
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Если бы Александрия вжарила бы шахту со счетом например 0:4, то по такому делу можно и уколоться
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06.08.2021 15:36 Відповісти
у нас на работе первым дали 3 отгула ,,,
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06.08.2021 16:02 Відповісти
Как и говорилось) Скоту нужна халява) Скоро начнут давать 5% скидки на пиво "рогань" в атб, и бесплатный одноразовый проездной в метро.
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Пусть так...несознательный скот хоть как-то нужно заинтересовать.
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06.08.2021 16:11 Відповісти
100%
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06.08.2021 16:28 Відповісти
Ашотакое? План провален?
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06.08.2021 15:05 Відповісти
_Почему-то на ум приходят мысли о бесплатном сыре, хотя и не состою в секте антипрививочников.
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06.08.2021 15:05 Відповісти
Да. Можешь поучаствовать в статистике:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью.
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06.08.2021 17:22 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

Я теж статистику наведу.

Кампанія з вакцинами в UK почалася 8 грудня 2020 (в неті є інфа).
Від 5 березня 2020 (коли зареєстрували 1-шу смерть) до 8 грудня 2020 померло 62 123 (9 місяців)
Від тієї дати до 2 серпня 2021 - 67 963 (8 місяців).

Можете і по інших країнах дивитися. Так, можуть аргументувати тим, що треба порівнювати з повним щепленням і наводити інші більш або менш вагомі фактори. Реальну картину складно отримати та й не дадуть.

Більше того, я критично ставлюся і до інфи від даного ресурсу, оскільки в смерті від ковіду записують дуже і дуже багатьох, сердечників, онкохворих і т.д.
Є лише ретельно проштовхувана тема, а достовірності якраз катма.
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07.08.2021 00:55 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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06.08.2021 15:12 Відповісти
что за бред? как прививка может брать борьбу с вирусом на себя? Вот в єтом всем посте - вся российская "наука" с "прогрессом"
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06.08.2021 15:17 Відповісти
У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 7746 https://censor.net/ua/user/160165 Вся российская "наука и прогресс" в вакцине "Спутник", от которого все нормальные страны отказываются.
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06.08.2021 15:24 Відповісти
Які гарантії можеш дати ти, якщо навіть виробник за наслідки не відповідає?
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06.08.2021 15:26 Відповісти
Цель России в том, чтоб подрывать мировой порядок, мировые демократии, уверенность людей в способности своих властей решать проблемы. Потребность России - подрывать доверие граждан демократических стран к тому, что говорит их власть, медиа. Это феноменальная ситуация, поскольку никто не знает, сколько по правде случаев заболеваний в России. Там вся информация только от официальных властей, но мы все интуитивно понимаем, что Россия, как и все страны на нашем континенте, стоит перед угрозой эпидемии.

Есть такая психологичаская особенность - люди начинают доверять не только правдивой, но и знакомой информации. Если они даже слышали многократно, что что-то является неправдой, это повышает их доверия к этой неправдивой информации - как вода камень точит: РФ повторяет, повторяет, повторяет - запускает новое, не пошло что-то - давайте другое.
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06.08.2021 15:32 Відповісти
уверенность людей в способности своих властей решать проблемы

У нас то как раз и подрывать ничего не надо У нас власть "руки из жопы" и "тут можна прибарахлицца, внукам хватит"
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06.08.2021 15:35 Відповісти
Мені плювати на мету твоєї расії. Довгострокові гарантії - де? А ніде, нема їх. Йди лісом разом зі своєю расією. Я про неї тіки тут і бачу від тебе і Ко.
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06.08.2021 15:38 Відповісти
Во-первых, надо четко понимать, что любая цель информационной атаки - изменить наше эмоциональное состояние: напугать, разозлить, подтолкнуть к каким-то решениям. Как только мы ознакомились с каким-то сообщением, услышали новость и у нас резко изменился эмоциональное состояние, - почти 100% это признак того, что нас атаковали в информационном плане. Поэтому надо успокоиться и критически посмотреть на сообщение: это то, чего не хватает украинскому обществу - критического взгляда на ситуацию. Чем больше информация жареная, сенсационная - тем больше подозрений она у нас должна вызвать.
Во-вторых, любую информацию нужно проверять по меньшей мере в трех альтернативных источниках. И желательно, чтобы это были не просто интернет, телевидение - не поленитесь обратиться к экспертам, людям, которые разбираются в этих вопросах. Ибо один раз - это случайность, два - совпадение, а три - это система.
Если есть три подтверждения, в принципе, можете начинать верить в эту информацию. И главное - помнить, что сегодня любые информационные атаки, хайп всегда направленны и многоцелевые. Нужно пытаться разобраться в каждой ситуации как можно глубже.
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06.08.2021 15:43 Відповісти
: это то, чего не хватает украинскому обществу -



В мире больше 50% верующих и только 12 % неверующих, т.е только у каждого 10-го
критический взгляд
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06.08.2021 16:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/160165 Москалі не всесильні.Для США наприклад,загрозу несе Китай,причому набагато більшу,ніж москалі.

А уряди країн самі підривають довіру.
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07.08.2021 01:05 Відповісти
Там и по смыслу и по лексике угар полный. Один термин "иммуна дефицита" чего стоит...
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06.08.2021 15:27 Відповісти
У чувака в методичке лютый полет фантазии, хотя если представить, что ковидло мутирует до способностей ВИЧа, который будет передаваться воздушно-капельным, а не через пиписку, то перспективы у человечества, как у вида, так себе
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06.08.2021 15:29 Відповісти
А вот через год, когда вспыхнет новый вирус,

грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ.
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06.08.2021 16:05 Відповісти
грипп всегда появлялся и пропадал,ТНК решили на этом заработать, привлекая СМИ

главная цель не заработать.чтоб её узнать,жмите сюда https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 цель вакцинации
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06.08.2021 18:26 Відповісти
Идиотизм …..
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06.08.2021 15:48 Відповісти
Яша, вы все вакцину варите?
Мойша , вы отстали от жизни- справки штампую!...
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06.08.2021 16:06 Відповісти
Билеты берите но не колитесь . Теперешние вакцины уже не еффективны , вирус научился их обходить .
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06.08.2021 18:49 Відповісти
Хе-хе.

У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 9410
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06.08.2021 19:15 Відповісти
У Києві за COVID-вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall дають квитки на матчі з ФК "Шахтар", - МОЗ - Цензор.НЕТ 6010
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06.08.2021 19:28 Відповісти
Надо водку давать с пивом. И селёдку.
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06.08.2021 23:00 Відповісти
А ще в 2019 році ніхто би в цей абсурд не повірив би.Цікаво.що далі придумають?
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07.08.2021 01:00 Відповісти
 
 