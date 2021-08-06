Польські прикордонники за добу затримали 71 нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Польські прикордонники 4 серпня затримали 62 нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, з посиланням на пресслужбу Підляського прикордонного загону.
RMF24 повідомив, що це рекордна кількість нелегалів, затриманих прикордонниками Підляшшя протягом доби. Наступного дня співробітники прикордонного загону затримали ще більше мігрантів, які прямували з Білорусі – 71.
4 серпня серед затриманих був також українець, який приїхав за кількома іноземцями. Його затримали за допомогу в перетині кордону з порушенням правил.
Більшість нелегалів, затриманих на кордоні 4 серпня, – громадяни Іраку. Учора з Білорусі прямували, імовірно громадяни Афганістану, уточнили прикордонники. Усіх мігрантів відправлять у спеціальні охоронювані центри для іноземців.
З початку року на польсько-білоруському кордоні затримали 522 нелегальних мігрантів.
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Несложно предположить, что и Украине может достаться. Как минимум к этому нужно быть готовым
А я бы отправил их на картошку!!!
Канал опустеет полностью!!!
Границу нужно не охранять а защищать
Литовский правозащитник рассказал шокирующие факты о том, как лукашисты автоматными выстрелами загоняют мигрантов в Литву, , пишет https://www.delfi.lt/ru/news/live/kontroler-podelilsya-uvidennym-na-granice-belorusskie-pogranichniki-strelyali-v-vozduh-iz-avtomatov.d?id=87888531 delfi.lt .
Литовское телевидение демонстрирует кадры, как беженцев организованно доставляют до границы. Подобными роликами забит весь YouTube, - https://www.kommersant.ru/doc/4929157 пишет обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.
"По рации мы слышим вызов к 129 столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них - дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 ч. слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, беларуская сторона толкает мигрантов переходить границу, подгоняя автоматными очередями (выстрелы в воздух), поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и понуканием go, go go отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси", - рассказал контролер Валентинавичюс.
Противостояние на границе Беларуси и Литвы перешло на новый этап: https://charter97.org/ru/news/2021/8/6/432156/ опубликовало видео , где вооруженные люди со щитами «выталкивают» мигрантов из Беларуси в Литву.
Представляю себе реакцию жителей какой-нибудь селухи в районе Бельска Подляскего, где токо самьій старьій 100летний дед помнит акак вьіглядят цьігане - на появление семьи загорельіх чучмеков с клунками и многочисленньіми чумазьіми детьми.