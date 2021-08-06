Польські прикордонники за добу затримали 71 нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники 4 серпня затримали 62 нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, з посиланням на пресслужбу Підляського прикордонного загону.

RMF24 повідомив, що це рекордна кількість нелегалів, затриманих прикордонниками Підляшшя протягом доби. Наступного дня співробітники прикордонного загону затримали ще більше мігрантів, які прямували з Білорусі – 71.



4 серпня серед затриманих був також українець, який приїхав за кількома іноземцями. Його затримали за допомогу в перетині кордону з порушенням правил.



Більшість нелегалів, затриманих на кордоні 4 серпня, – громадяни Іраку. Учора з Білорусі прямували, імовірно громадяни Афганістану, уточнили прикордонники. Усіх мігрантів відправлять у спеціальні охоронювані центри для іноземців.



З початку року на польсько-білоруському кордоні затримали 522 нелегальних мігрантів.

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