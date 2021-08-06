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Ураган на Хмельниччині пошкодив одне із семи чудес України - Кам'янець-Подільську фортецю

Ураган на Хмельниччині пошкодив одне із семи чудес України - Кам'янець-Подільську фортецю

Хмельницька область увечері 5 серпня опинилася в епіцентрі урагану. Дерева виривало з корінням, постраждала і Кам'янецька фортеця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Вранці 6 серпня над Кам'янець-Подільським знову пройшла сильна злива, але на щастя, без вітру. А ось нічний ураган наробив біди. Шквальний вітер подекуди сягав 20 м/с.

"Внаслідок негоди на території району було повалено понад сотню дерев. Зірвано дахи з п'яти будинків і приватних споруд. Також пошкоджено дах на південній брамі Кам'янець-Подільської фортеці", - розповіли у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.

Постраждало одне цз семи чудес України — Кам'янець-Подільська оборонна фортеця XI століття. Її брали штурмом, палили, але тільки зараз її пошкодила негода. Вітер зніс дах, покриття впало на сусідню будівлю музею фортеці та все потрощило. Вітер розносив дерев'яні балки та черепицю на 25 метрів. Зараз музей накрили плівкою, щоб зберегти експонати. А от відновити купол вежі буде непросто.

Також читайте: 440 населених пунктів у восьми областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Автор: 

негода (757) Хмельниччина (914) ДСНС (5093)


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Топ коментарі
+26
И это мы еще легко отделались, учитывая что бедоносец большую часть времени проводит в Украине!!!
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06.08.2021 15:26
+8
хмельниТчина кацапською - це кров з очей...коли ця мода виникла так писати?

а писати нормально Хмельниччина(а ще краще - Подiлля), нi? нiяк?
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06.08.2021 17:45
+6
11 ст це перебільшення, може й дерев'яна споруда там і була, але кам'яна з'явилась в 14 ст.
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06.08.2021 15:33
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И это мы еще легко отделались, учитывая что бедоносец большую часть времени проводит в Украине!!!
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06.08.2021 15:26 Відповісти
11 ст це перебільшення, може й дерев'яна споруда там і була, але кам'яна з'явилась в 14 ст.
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06.08.2021 15:33 Відповісти
як тільки це місто не намагається посунути свою історію у сиву глибину...
більш активно таку роботу проводить, хіба що, новгород...
думаю, що писати українською русскою хмельТчина так само не вірно, як і верховньій Совет
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06.08.2021 15:57 Відповісти
Вона в 16 ст. була майже повністю перебудована.
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06.08.2021 15:58 Відповісти
що це коїться із дахами?...нещодавно знявся зі свого місця дах первомайського міськрайонного суду, папери справ розлетілись по всьому місту...тепер здійнявся і полетів дах фортеці!!!...
може кабміну варто зупинити виконання програми президента на посадку 1 лярда дерев та провести комплексну, загальноукраїнську перевірку привязки всіх дахів в україні...
і результати перевірки донести до громадськості
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06.08.2021 15:52 Відповісти
бо рв'йот спочатку дах, а потім всьо остальное
нещасна країна......
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06.08.2021 16:00 Відповісти
Так, на жаль, була стихія 19-го року, багато людей постраждало, спочатку зірвало дах, а потім рв'йот і рв'йот усе решта..
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06.08.2021 17:39 Відповісти
садіть банани замість бульби - все що можу порадити землякам-подолянам
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06.08.2021 15:58 Відповісти
Велике крадівництво, якраз направили б на реставрацію туристичних перлин країни
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06.08.2021 17:01 Відповісти
хмельниТчина кацапською - це кров з очей...коли ця мода виникла так писати?

а писати нормально Хмельниччина(а ще краще - Подiлля), нi? нiяк?
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06.08.2021 17:45 Відповісти
Этот ураган дует со времен ссср..еще тогда показывали перед книносеансом в фитиле как там все рушиться...
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06.08.2021 17:50 Відповісти
ничего там не рушится...достаточно сравнить фото Каменца конца 80-х-начала 90-х и теперешнее время, ну или порыться в своей памяти(это о тех, кто к Каменцу имеет отношение). отреставрировано и восстановлено гораздо больше, чем разрушено.
Старый город сейчас в достаточно хорошем по меркам Украины состоянии.
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06.08.2021 18:41 Відповісти
ясно, что украли на ремонте и реконструкции немало. А если учесть, что делал ее Борис Колесников и партия регионов...
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06.08.2021 20:32 Відповісти
 
 