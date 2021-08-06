Ураган на Хмельниччині пошкодив одне із семи чудес України - Кам'янець-Подільську фортецю

Хмельницька область увечері 5 серпня опинилася в епіцентрі урагану. Дерева виривало з корінням, постраждала і Кам'янецька фортеця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Вранці 6 серпня над Кам'янець-Подільським знову пройшла сильна злива, але на щастя, без вітру. А ось нічний ураган наробив біди. Шквальний вітер подекуди сягав 20 м/с.

"Внаслідок негоди на території району було повалено понад сотню дерев. Зірвано дахи з п'яти будинків і приватних споруд. Також пошкоджено дах на південній брамі Кам'янець-Подільської фортеці", - розповіли у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.

Постраждало одне цз семи чудес України — Кам'янець-Подільська оборонна фортеця XI століття. Її брали штурмом, палили, але тільки зараз її пошкодила негода. Вітер зніс дах, покриття впало на сусідню будівлю музею фортеці та все потрощило. Вітер розносив дерев'яні балки та черепицю на 25 метрів. Зараз музей накрили плівкою, щоб зберегти експонати. А от відновити купол вежі буде непросто.

Також читайте: 440 населених пунктів у восьми областях знеструмлено через негоду, - ДСНС