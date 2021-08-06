Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий
Україні необхідно укласти оборонну угоду з США, оскільки без неї статус головного союзника США поза НАТО є порожнім, вважає посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий.
"У США є оборонні угоди, які дають гарантії безпеки, наприклад, з Південною Кореєю або з Ізраїлем, зокрема, з Японією - аж до застосування збройних сил США для захисту союзника. Очевидно, що це великі амбіції. Ми реалісти. Ми говоримо зараз хоча б про елементи, які дали б можливість якісних змін у двосторонньому співробітництві (Україна і США. - Ред) у сфері оборони. Саме для цього необхідна базова оборонна угода", - заявив Чалий на пресбрифінгу "Проєкт Дорожньої карти посиленого стратегічного партнерства Україна - США", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що без наявності такої угоди з США в сфері оборони і безпеки, статус України як головного союзника США поза НАТО "є порожнім і навряд чи дасть Україні результат, на який вона розраховує в протистоянні російській агресії".
Чалий також зазначив, що "напередодні візиту Зеленського в США, ще є час для посилення українських позицій по можливості отримання оборонної угоди". "Візит можна використовувати не тільки для зустрічей в Білому домі, а для зустрічей з главами або міністрами, в тому числі з Міністерством оборони США", - сказав він.
Зі свого боку старший науковий співробітник Атлантичної ради і посол України в США в 2005-2010 роках Олег Шамшур відзначив, що "Україні потрібні конкретні речі, які можна реалізувати шляхом підписання з США подібної оборонної угоди, при цьому, далі рухатися до членства в НАТО" .
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а зрители в цирке ,смотрю,не покидают насиженных мест.конечно им приятнее было смотреть на оппазажёппу,но зелень тоже потребляют
нас не вставляет,иди в мордоре рассказывай
иди домой,лапотников агитируй.може чо и получится.нефиг на украинских сайтах подслушивать и подглядывать
Я вважаю цей крок більш потужнім і реалістичним. Скласти угоду з тими, хто нині згоден на неї і лишити можливість вступу для любої країни, що розташована на берегах Балтійського, Чорного, Егейського і Середземноморського басейнів, створивши умови вступу легші, ніж для вступу у НАТО.. Тут немає великих (крім Туреччини і Італії), країн типу ФРН та Франції, то ж і керувати буде нікому. Україна зможе тоді протиставити Росії потугу, яка хоч і не володіє (поки що, якщо Ізраїль не захоче приєднатись до цієї конфедерації) атомною зброєю, але Україна може оголосити про її створення/особливо тактичної, на яку не розповсюджується положення договору про нерозповсюдження атомної зброї. А Україні фактично, стратегічна зброя й не потрібна. Вистачить тактичної, якщо її розмістити на півночі кордону України і мордору, якщо по Будапештському меморандуму не буде позитивних зрушень. Туреччина отримує шанс вступити у цю конфедерацію раніше, ніж вона вступить у НАТО. І не відомо ще, чи вона взагалі захоче після цього вступати у НАТО. Тоді і значення для Росії Криму, як авіаносця, який неможливо потопити стане примарним і пришвидшить його/Криму/ повернення Україні. Особливо, якщо Україна погодиться на оголошення Криму повністю цивільною зоною, вільною від зброї/Це буде внесок України у компроміс, щоб полегшити Росії можливість приєднатись до компромісу/.
Під цензуру соцмережі потрапив допис із посиланням на репортаж з військового меморіального цвинтаря на Львівщині, де урочисто перепоховали воїнів дивізії "Галичина". Його Facebook вважає таким, що не порушує стандарти спільноти.
30 липня адміністратори отримали повідомлення про те, що "через порушення стандартів спільноти сторінці загрожує скасування публікування. Також для неї діють обмеження, зокрема на поширення контенту".
Facebook приховав зі сторінки допис із репортажем "https://gazeta.ua/articles/regions/_iz-zolotim-levikom-na-rukavi-perepohovali-voyakiv-diviziyi-ss-galichina/1044351 Із золотим левиком на рукаві": перепоховали вояків дивізії СС "Галичина ".
Редакція оскаржила рішення щодо блокування публікації та отримання порушення через неї через автоматичну форму зворотного зв'язку. Крім того, написала техпідтримці Facebook, де також заявила, що рішення щодо цієї публікації було помилковим. Також повідомили про факт на електронну пошту представниці Facebook в Україні Катерині Крук. Відповідей не отримали.
В 2013 году Крук проходила практику в Верховной Раде, а затем принимала участие в Евромайдане, в том числе рассказывала о происходящем в Twitter на английском языке и писала материалы для иностранных изданий. За активную деятельность в этом направлении она получила престижную премию Freedom Award «Для людей Майдана» от Атлантического совета США.
В последующие годы Крук училась в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия), а также работала советником по политическим вопросам в Украине в Европарламенте. С июня 2016 года она занимала пост советника по соцмедиа в Верховной Раде.
Также Екатерина Крук была экспертом в проекте https://www.stopfake.org/ StopFake , который борется с российской пропагандой и фейковой информацией о событиях в Украине, и сотрудничала с рядом международных изданий: BBC, CNN, Al Jazeera, France 24, Channel 4, The Guardian, New Eastern Europe, 6 PISM.
https://youtu.be/nd9lxtBHndM