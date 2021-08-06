Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий

Україні необхідно укласти оборонну угоду з США, оскільки без неї статус головного союзника США поза НАТО є порожнім, вважає посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий.

"У США є оборонні угоди, які дають гарантії безпеки, наприклад, з Південною Кореєю або з Ізраїлем, зокрема, з Японією - аж до застосування збройних сил США для захисту союзника. Очевидно, що це великі амбіції. Ми реалісти. Ми говоримо зараз хоча б про елементи, які дали б можливість якісних змін у двосторонньому співробітництві (Україна і США. - Ред) у сфері оборони. Саме для цього необхідна базова оборонна угода", - заявив Чалий на пресбрифінгу "Проєкт Дорожньої карти посиленого стратегічного партнерства Україна - США", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що без наявності такої угоди з США в сфері оборони і безпеки, статус України як головного союзника США поза НАТО "є порожнім і навряд чи дасть Україні результат, на який вона розраховує в протистоянні російській агресії".

Чалий також зазначив, що "напередодні візиту Зеленського в США, ще є час для посилення українських позицій по можливості отримання оборонної угоди". "Візит можна використовувати не тільки для зустрічей в Білому домі, а для зустрічей з главами або міністрами, в тому числі з Міністерством оборони США", - сказав він.

Зі свого боку старший науковий співробітник Атлантичної ради і посол України в США в 2005-2010 роках Олег Шамшур відзначив, що "Україні потрібні конкретні речі, які можна реалізувати шляхом підписання з США подібної оборонної угоди, при цьому, далі рухатися до членства в НАТО" .

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