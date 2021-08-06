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Новини Україна-НАТО
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Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий

Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий

Україні необхідно укласти оборонну угоду з США, оскільки без неї статус головного союзника США поза НАТО є порожнім, вважає посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий.

"У США є оборонні угоди, які дають гарантії безпеки, наприклад, з Південною Кореєю або з Ізраїлем, зокрема, з Японією - аж до застосування збройних сил США для захисту союзника. Очевидно, що це великі амбіції. Ми реалісти. Ми говоримо зараз хоча б про елементи, які дали б можливість якісних змін у двосторонньому співробітництві (Україна і США. - Ред) у сфері оборони. Саме для цього необхідна базова оборонна угода", - заявив Чалий на пресбрифінгу "Проєкт Дорожньої карти посиленого стратегічного партнерства Україна - США", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що без наявності такої угоди з США в сфері оборони і безпеки, статус України як головного союзника США поза НАТО "є порожнім і навряд чи дасть Україні результат, на який вона розраховує в протистоянні російській агресії".

Чалий також зазначив, що "напередодні візиту Зеленського в США, ще є час для посилення українських позицій по можливості отримання оборонної угоди". "Візит можна використовувати не тільки для зустрічей в Білому домі, а для зустрічей з главами або міністрами, в тому числі з Міністерством оборони США", - сказав він.

Зі свого боку старший науковий співробітник Атлантичної ради і посол України в США в 2005-2010 роках Олег Шамшур відзначив, що "Україні потрібні конкретні речі, які можна реалізувати шляхом підписання з США подібної оборонної угоди, при цьому, далі рухатися до членства в НАТО" .

Також читайте: США рішуче підтримують Кримську платформу і тісно співпрацюватимуть із урядом України для її підтримки, - Квін

НАТО (6429) США (22634) Чалий Олександр (190)


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Топ коментарі
+4
Украине то нужно, а США это нужно? Не пхоже. Хотя винить их в этом не стоит - в большинстве своем это наши проблемы.
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06.08.2021 15:39
+4
Нужно,но с зекрысой никто вообще ничего подписывать в этот раз не собирается ,а следующий раз будет когда "рак на горе свистнет "
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06.08.2021 15:39
+4
байдэн очень мудрый старый политик . прошедший все ступени к вершине власти в сша --- он насквозь видит ***** и зельца и знает все от цру --- поэтому вова-квартальный только откроет рот --- байдэн скажет я знаю --- у тебя вова каламойский гуляет на свободе . а фирташ трясется чтобы австрия не выдала его в штаты --- ты вова телик смотриш . ты разве вова не видел сколько калламойский накупил недвижимости в сша за ворованые деньги из ПРИВАТБАНКА --- ПОТОМ ДОБАВИТ ---вова ты подумай- те . народу ****** за комуналку платить . а у тебя километр дороги без тэндэра стоит в два раза дороже чем в европе и сша . а загалом вова ты вова неплохой парень если бы остался в 95м квартале и не послушал калламойского и не полез в президенты --- а тэпэр маемо тэ що маемо или ты садиш калломойского или тебя вова поведут к прокурору на допрос . а может вова ты успееш сдрыстнуть или в израиль или в италию --- в бензоколонке уже занято . там януковоща ***** пристроил
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06.08.2021 17:01
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А США это зачем?
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06.08.2021 15:34 Відповісти
Что б хотябы шажек сделать для возвращения на международную арену, как уже второй президент обещает это сделать после провала в международной политике штатов в 2014.
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06.08.2021 15:37 Відповісти
Що за виття з мокшанських боліт?)
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06.08.2021 15:38 Відповісти
чалый чего не пописал? , поучать оно всегда проще....
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06.08.2021 15:34 Відповісти
Вопрос только в том, а американцам это надо? Байден, на которого было столько надежд, хочет дальнейшего сближения с Украиной в сфере безопасности или все его мысли заняты борьбой с Китаем и как бы воткнуть в эту схему Рашку и ЕС, и нам тут места не остаётся, судя по эпопее с СП-2?
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06.08.2021 15:35 Відповісти
Что нужно ОПе знает только Ермак. Ермак знает что нужно тупину. 26% избирателей в Украине знают что во всем виноват Порох. А вот что нужно подписать досконально знает бородатая бабушка зеледента, ведь она еще не получила троекратный откат за приватизацию Привата.
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06.08.2021 15:38 Відповісти
Украине то нужно, а США это нужно? Не пхоже. Хотя винить их в этом не стоит - в большинстве своем это наши проблемы.
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06.08.2021 15:39 Відповісти
Нужно,но с зекрысой никто вообще ничего подписывать в этот раз не собирается ,а следующий раз будет когда "рак на горе свистнет "
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06.08.2021 15:39 Відповісти
Тупі попуредники до цього не змогли додуматися??!
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06.08.2021 15:48 Відповісти
додумались давно...но мудрый нарит решил в глаза ***** заглянуть.и сменил попередников на шапито.
а зрители в цирке ,смотрю,не покидают насиженных мест.конечно им приятнее было смотреть на оппазажёппу,но зелень тоже потребляют
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06.08.2021 16:46 Відповісти
С кем подписывать,один был шапочный вор,второй липецкиий инвестор приторговывавший путинскими автомобилями,третий членорояльный косоворотчик окруженный кремлядской агентурой,появится нормальный подписант,подпишут.
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06.08.2021 15:52 Відповісти
"появится нормальный подписант,подпишут" - Не підпишуть. Треба слідкувати за подіями і висловами державних діячів. Чи то Столтенберг, чи то хтось із Держдепу нещодавно заявив, що навіть якщо Україна виконає всі зобов'язання, це не означатиме її швидке прийняття до НАТО. Для цього має бути політична воля Заходу. Що означає цей вислів? А те, що ні колективний Захід взагалі, ні США зокрема наразі такої волі не мають. Тобто, приймати Україну не хочуть, здебільшого, через небажання дратувати хутіна. А якби вони керувалися принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син", то Україну , попри корупцію та інші проблеми , вже давно прийняли б в НАТО, як Болгарію та Румунію, де корупція не менша за нашу.
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06.08.2021 16:19 Відповісти
Ты настолько мерзкий манкурт -власовец,ты хуже открытых врагов с оружием в руках александровых и башировых, негодяй , 30 иудиных ржублей тебе станут поперек глотки...
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06.08.2021 20:04 Відповісти
"появится нормальный подписант,подпишут" - Не підпишуть. Треба слідкувати за подіями і висловами державних діячів. Чи то Столтенберг, чи то хтось із Держдепу нещодавно заявив, що навіть якщо Україна виконає всі зобов'язання, це не означатиме її швидке прийняття до НАТО. Для цього має бути політична воля Заходу. Що означає цей вислів? А те, що ні колективний Захід взагалі, ні США зокрема наразі такої волі не мають. Тобто, приймати Україну не хочуть, здебільшого, через небажання дратувати хутіна. А якби вони керувалися принципом "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син", то Україну , попри корупцію та інші проблеми , вже давно прийняли б в НАТО, як Болгарію та Румунію, де корупція не менша за нашу.
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06.08.2021 16:20 Відповісти
шо,кацапа,нашел у себя в столе замызганную методичку "фсеаниадинакавые"?
нас не вставляет,иди в мордоре рассказывай
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06.08.2021 16:48 Відповісти
Понюхай мавзолейный труп вставит,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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06.08.2021 17:06 Відповісти
знакомый ход...переложить все на оппонента .ты раньше как назывался?не узнаю тебя в гриме
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06.08.2021 17:10 Відповісти
Плохой ход,делать вид будто не заметил,как уродца путина назвали педофилом - выдать свою сущность алкомодвинца.
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06.08.2021 17:45 Відповісти
кацапа путина уже пол раиськи ненавидит .но это отнюдь не отменяет твоего кацапизма.
иди домой,лапотников агитируй.може чо и получится.нефиг на украинских сайтах подслушивать и подглядывать
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06.08.2021 17:50 Відповісти
Так,підписання оборонної угоди із США Україні потрібно як повітря. Але,на превеликий жаль, із сьогоднішнім керівництвом країни,це навряд чи вдасться зробити. Зробили подеякі держдурдіячі із країни "цирк на дроті".
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06.08.2021 16:21 Відповісти
Або терміново активізувати створення конфедерації міжмор`я і проголосити про це на весь світ. Особливо у пику мордорові.
Я вважаю цей крок більш потужнім і реалістичним. Скласти угоду з тими, хто нині згоден на неї і лишити можливість вступу для любої країни, що розташована на берегах Балтійського, Чорного, Егейського і Середземноморського басейнів, створивши умови вступу легші, ніж для вступу у НАТО.. Тут немає великих (крім Туреччини і Італії), країн типу ФРН та Франції, то ж і керувати буде нікому. Україна зможе тоді протиставити Росії потугу, яка хоч і не володіє (поки що, якщо Ізраїль не захоче приєднатись до цієї конфедерації) атомною зброєю, але Україна може оголосити про її створення/особливо тактичної, на яку не розповсюджується положення договору про нерозповсюдження атомної зброї. А Україні фактично, стратегічна зброя й не потрібна. Вистачить тактичної, якщо її розмістити на півночі кордону України і мордору, якщо по Будапештському меморандуму не буде позитивних зрушень. Туреччина отримує шанс вступити у цю конфедерацію раніше, ніж вона вступить у НАТО. І не відомо ще, чи вона взагалі захоче після цього вступати у НАТО. Тоді і значення для Росії Криму, як авіаносця, який неможливо потопити стане примарним і пришвидшить його/Криму/ повернення Україні. Особливо, якщо Україна погодиться на оголошення Криму повністю цивільною зоною, вільною від зброї/Це буде внесок України у компроміс, щоб полегшити Росії можливість приєднатись до компромісу/.
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06.08.2021 16:32 Відповісти
хочешь оторвать поляков и балтов от евросоюза и затащить в непонятно шо с Украиной?и у них ьсамих спрашивал?они уже строят дороги в межморье,только в обход Украины...
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06.08.2021 16:50 Відповісти
Ця ідея не нова, її приписують ще польському маршалу Пілсудському. Правда там мова йшла про тримор`я. Справа в тому, що члени конфедерації можуть бути одночасно членами інших союзів. До речі, євросоюз теж конфедерація, так що ніякого протиріччя між євросоюзом і міжмор`ям нема. Членство у конфедерації і її цілі визначаються її статутом. І вона може стати альтернативою членства і в євросоюзі і в НАТО. А у військовій сфері уже 6 років існує литовсько-польсько-українська бригада https://**********.com.ua/2021/05/upershe-za-shist-rokiv-isnuvannya-mizhnarodna-brygada-lytpolukrbryg-vyjde-na-taktychni-navchannya/ Так, що ніхто нікого нікуди на силу не тягне. Ми ж не Росія.
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06.08.2021 18:23 Відповісти
так отож...шоб до нього прєднатись,требе шоб хто-небудь його створив...и поки що це ніяк не альтернатива,а так,пусті балачки.які лише відволікають від написаной у Констітуції цілі.
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06.08.2021 18:36 Відповісти
тут борчиня переборолася

Києву потрібно підписати оборонну угоду з США, щоб бути під захистом без вступу в НАТО, - Чалий - Цензор.НЕТ 9588Під цензуру соцмережі потрапив допис із посиланням на репортаж з військового меморіального цвинтаря на Львівщині, де урочисто перепоховали воїнів дивізії "Галичина". Його Facebook вважає таким, що не порушує стандарти спільноти.
30 липня адміністратори отримали повідомлення про те, що "через порушення стандартів спільноти сторінці загрожує скасування публікування. Також для неї діють обмеження, зокрема на поширення контенту".
Facebook приховав зі сторінки допис із репортажем "https://gazeta.ua/articles/regions/_iz-zolotim-levikom-na-rukavi-perepohovali-voyakiv-diviziyi-ss-galichina/1044351 Із золотим левиком на рукаві": перепоховали вояків дивізії СС "Галичина ".
Редакція оскаржила рішення щодо блокування публікації та отримання порушення через неї через автоматичну форму зворотного зв'язку. Крім того, написала техпідтримці Facebook, де також заявила, що рішення щодо цієї публікації було помилковим. Також повідомили про факт на електронну пошту представниці Facebook в Україні Катерині Крук. Відповідей не отримали.
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06.08.2021 16:40 Відповісти
Екатерина Крук родилась в Ровно, где закончила государственную гуманитарную гимназию. Затем училась во Вроцлаве (Польша) и Центрально-Европейском университете в Будапеште (Венгрия). Ее специальность - «Зарубежные службы».

В 2013 году Крук проходила практику в Верховной Раде, а затем принимала участие в Евромайдане, в том числе рассказывала о происходящем в Twitter на английском языке и писала материалы для иностранных изданий. За активную деятельность в этом направлении она получила престижную премию Freedom Award «Для людей Майдана» от Атлантического совета США.
В последующие годы Крук училась в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия), а также работала советником по политическим вопросам в Украине в Европарламенте. С июня 2016 года она занимала пост советника по соцмедиа в Верховной Раде.
Также Екатерина Крук была экспертом в проекте https://www.stopfake.org/ StopFake , который борется с российской пропагандой и фейковой информацией о событиях в Украине, и сотрудничала с рядом международных изданий: BBC, CNN, Al Jazeera, France 24, Channel 4, The Guardian, New Eastern Europe, 6 PISM.
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06.08.2021 16:42 Відповісти
байдэн очень мудрый старый политик . прошедший все ступени к вершине власти в сша --- он насквозь видит ***** и зельца и знает все от цру --- поэтому вова-квартальный только откроет рот --- байдэн скажет я знаю --- у тебя вова каламойский гуляет на свободе . а фирташ трясется чтобы австрия не выдала его в штаты --- ты вова телик смотриш . ты разве вова не видел сколько калламойский накупил недвижимости в сша за ворованые деньги из ПРИВАТБАНКА --- ПОТОМ ДОБАВИТ ---вова ты подумай- те . народу ****** за комуналку платить . а у тебя километр дороги без тэндэра стоит в два раза дороже чем в европе и сша . а загалом вова ты вова неплохой парень если бы остался в 95м квартале и не послушал калламойского и не полез в президенты --- а тэпэр маемо тэ що маемо или ты садиш калломойского или тебя вова поведут к прокурору на допрос . а может вова ты успееш сдрыстнуть или в израиль или в италию --- в бензоколонке уже занято . там януковоща ***** пристроил
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06.08.2021 17:01 Відповісти
А.....а.....смысл???......они скоро просто сами ....попадают!!! Просто усаживайтесь поудобне....и.....не переключайтесь на другой канал! Га-га- га-га, гы-гы-гы-гыыы!!! Ну что не день, то ржака....
https://youtu.be/nd9lxtBHndM
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06.08.2021 19:41 Відповісти
Тож потрібно, щоб ЛЕДІ ЛЕДУНУ це всунула у мозок!!!
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06.08.2021 20:03 Відповісти
проснулись на седьмом году войны...
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07.08.2021 01:32 Відповісти
 
 