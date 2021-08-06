Олімпійські призери в Україні отримають від $55 тис. до $125 тис. нагороди
Українці поки завоювали на Олімпіаді в Токіо 13 медалей.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, інформує Цензор.НЕТ.
У Міністерстві зазначили, що поки в України - 13 олімпійських медалей: 1 "золото", 3 "срібла" і 9 "бронзових" нагород.
"За виграні призові місця і медалі на ХХХII Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за олімпійське "золото" - 125 000 доларів, за "срібло" - 80 000 доларів, за "бронзу" - 55 000 доларів" , - сказано в повідомленні.
Також у Міністерстві зазначили, що в бюджеті на 2021 рік на підготовку українських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх виділено 1,3 млрд грн.
Топ коментарі
+8 Рома Маестро
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Вроді Хижняк і дівчата у стрибках у висоту. Ще якась надія є?
У веслуванні є шанс мінімум на ще 1 бронзу, перш за усе жінки на каноє (двійка), втім, може бути й 2 медалі, теоритично навіть срібло. На велотреку Старікова теоритично може отримати бронзу, але шансів не дуже багато. Втім, у підсумку у нас має бути 17-18 медалей. У Ріо було усього 11, тож гірше не буде.
Порохоботи постійно брешуть, втім, це давно усі знають.
За вашого бариги у Ріо-2016 були на загальному 31 місці з 11 медалями. У Токіо буде 17-18 медалей та місце трохи вище, ніж у Ріо, тож ваш барига залишиться найгіршим навіть у цьому.
А якщо візьмемо ще лише 1 золоту - то вже будем на 28 , якщо 2 - то на 22 (це десь наша ніша).
Сподіваюся, ми завтра візьмемо своє.
Плюс є надія на мінімум одну медаль у каное. Можливо, інші наші весляри ще щось додадуть. Плюс Левченко та Геращенко можуть узяти хоча б бронзу. Ну, ще Старікова може теоретично зачепитися за 3 місце. Завтра у нас має бути мінімум 2-3 медалі, а за сприятливих обставин 5-6.
Даю 100%, що олімпійці отримують своє. Призерів не так багато, тож ніхто не буде їх дурити.
Займись работой, Монастырский, пока твоей шлюхой с 24 канала , занимаются там, где таких раков вареных как ты и Зеленский , уже не один раз с горы спустили, на которой они решали как на чужом знание, интеллекте и уме заработать
Олимпийские призеры в Украине получат от $55 тыс. до $125 тыс. награды
...пару интеллектуальных баллов...
Людмила Добровольская - училась на филологическом факультете Одесского государственного университета им. И.Мечникова.
https://www.cnbc.com/2021/07/29/tokyo-olympics-how-much-athletes-earn.html
А теперь посмотрите, сколько эти страны уже завоевали золотых медалей. Просто там они построили нормальную экономику и общество, а не делают вклад в усиление социального расслоения единичными подачками, держа сам уровень самого спорта в стране на нулевой отметке. Стыдоба.