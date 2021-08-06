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Олімпійські призери в Україні отримають від $55 тис. до $125 тис. нагороди

Олімпійські призери в Україні отримають від $55 тис. до $125 тис. нагороди

Українці поки завоювали на Олімпіаді в Токіо 13 медалей.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, інформує Цензор.НЕТ.

У Міністерстві зазначили, що поки в України - 13 олімпійських медалей: 1 "золото", 3 "срібла" і 9 "бронзових" нагород.

"За виграні призові місця і медалі на ХХХII Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за олімпійське "золото" - 125 000 доларів, за "срібло" - 80 000 доларів, за "бронзу" - 55 000 доларів" , - сказано в повідомленні.

Також у Міністерстві зазначили, що в бюджеті на 2021 рік на підготовку українських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх виділено 1,3 млрд грн.

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+8
Можете попробовать и вы медальку олимпийскую завоевать, кто мешает? только думаю, вряд-ли у вас получится....
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06.08.2021 16:07
+6
Осталось фігня - ту медальку отримати.
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06.08.2021 16:12
+5
а они их получат или прям получат-получат ?
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06.08.2021 15:50
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уже 14) +1 бонза по карате
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06.08.2021 15:48 Відповісти
а они их получат или прям получат-получат ?
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06.08.2021 15:50 Відповісти
Ну Беленюк напевно отримає. Ну а інші теж "получать-получать".
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06.08.2021 16:14 Відповісти
За какие такие заслуги им столько денег!?
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06.08.2021 16:01 Відповісти
Можете попробовать и вы медальку олимпийскую завоевать, кто мешает? только думаю, вряд-ли у вас получится....
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06.08.2021 16:07 Відповісти
ТАк разве они не за медалями туда едет? За медалями. Они ее получили? ПОлучили. За что еще 55к долларов
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06.08.2021 16:37 Відповісти
За престиж країни, мабуть.
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06.08.2021 18:28 Відповісти
слину підбери, убоге..
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06.08.2021 18:06 Відповісти
У гривні переведіть.
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06.08.2021 18:28 Відповісти
Нехило так. Медальку получил - уже можно квартирку небольшую прикупить на вторичке или иномарочку неплохую с нуля
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06.08.2021 16:02 Відповісти
Осталось фігня - ту медальку отримати.
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06.08.2021 16:12 Відповісти
разочарую Вас, нет в Олимпийских играх такого вида спорта как сидение и попердывание на диване. До медали у некоторых пройден путь в жизнь! Удачи!
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06.08.2021 16:21 Відповісти
все равно намного дешевле, чем ордловских пенсионеров кормить...
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06.08.2021 16:10 Відповісти
Блін 40 ве місце((. Хто слідкує - у нас є шанси ще на 2-3 золоті?
Вроді Хижняк і дівчата у стрибках у висоту. Ще якась надія є?
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06.08.2021 16:19 Відповісти
Так, за найкращого сценарію є шанс на ще 2 золоті медалі.
У веслуванні є шанс мінімум на ще 1 бронзу, перш за усе жінки на каноє (двійка), втім, може бути й 2 медалі, теоритично навіть срібло. На велотреку Старікова теоритично може отримати бронзу, але шансів не дуже багато. Втім, у підсумку у нас має бути 17-18 медалей. У Ріо було усього 11, тож гірше не буде.
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06.08.2021 17:03 Відповісти
Золото давай! А то 35 место это намного намного хуже, чем за всю историю Незалежной Украины. Были в районе 10-15 всегда.
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06.08.2021 16:26 Відповісти
Та ти ШО?

Порохоботи постійно брешуть, втім, це давно усі знають.

За вашого бариги у Ріо-2016 були на загальному 31 місці з 11 медалями. У Токіо буде 17-18 медалей та місце трохи вище, ніж у Ріо, тож ваш барига залишиться найгіршим навіть у цьому.
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06.08.2021 17:08 Відповісти
Там воно не так рахується. Спочатку по золотим, потім по срібним, потім по бронзі. Якщо наші "конкуренти" вже нічого не візьмуть, то ми хоч по 40 срібних і бронзових візьмемо - все рівно залишимось на 40 місці.
А якщо візьмемо ще лише 1 золоту - то вже будем на 28 , якщо 2 - то на 22 (це десь наша ніша).
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06.08.2021 19:06 Відповісти
Я чудово знаю, як рахується. Краще одна золота, ніж сотня бронзових. Я про це тут писав ще тиждень тому.
Сподіваюся, ми завтра візьмемо своє.
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06.08.2021 19:10 Відповісти
Своє - це, перш за усе, два золота (Хижняк та Магучіх).
Плюс є надія на мінімум одну медаль у каное. Можливо, інші наші весляри ще щось додадуть. Плюс Левченко та Геращенко можуть узяти хоча б бронзу. Ну, ще Старікова може теоретично зачепитися за 3 місце. Завтра у нас має бути мінімум 2-3 медалі, а за сприятливих обставин 5-6.
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06.08.2021 19:19 Відповісти
Как учителя-врачи "получили" или реально "зуб-даю" получат?
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06.08.2021 16:27 Відповісти
звідкіля ті гроші? мабудь зелена пліснява з офшорів візьме? чи як?
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06.08.2021 16:32 Відповісти
Порохоботи навіть тут лайном жбурляють, втім, знову проти вітру.

Даю 100%, що олімпійці отримують своє. Призерів не так багато, тож ніхто не буде їх дурити.
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06.08.2021 17:10 Відповісти
..."ко-ко-ко..." Монастырский, твоя шлюха с ,24 украинского канала, новую коррупционную схему у тебя под носом вместе с Радуцким месит, пока ты моими комментариями желаешь себе удар в голову организовать...
Займись работой, Монастырский, пока твоей шлюхой с 24 канала , занимаются там, где таких раков вареных как ты и Зеленский , уже не один раз с горы спустили, на которой они решали как на чужом знание, интеллекте и уме заработать
Олимпийские призеры в Украине получат от $55 тыс. до $125 тыс. награды
...пару интеллектуальных баллов...
Людмила Добровольская - училась на филологическом факультете Одесского государственного университета им. И.Мечникова.
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06.08.2021 17:14 Відповісти
Щось путано якось. Незрозуміло що до чого.
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06.08.2021 18:31 Відповісти
Я особисто проти, щоб такі кошти з бюджету були виплачені тим панянкам, що проводили кацапською мовою спільну прес-конференцію з московитськими.
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06.08.2021 18:10 Відповісти
Самое смешное, что в США за олимпийское золото атлет получит $37 тыс., в Канаде - $16 тыс., а в Австралии - $15 тыс. (даже Япония - $45 тысяч).
https://www.cnbc.com/2021/07/29/tokyo-olympics-how-much-athletes-earn.html

А теперь посмотрите, сколько эти страны уже завоевали золотых медалей. Просто там они построили нормальную экономику и общество, а не делают вклад в усиление социального расслоения единичными подачками, держа сам уровень самого спорта в стране на нулевой отметке. Стыдоба.
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07.08.2021 03:33 Відповісти
ОГО! Kazakhstan $250,000
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07.08.2021 03:42 Відповісти
 
 