Олімпійські призери в Україні отримають від $55 тис. до $125 тис. нагороди

Українці поки завоювали на Олімпіаді в Токіо 13 медалей.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, інформує Цензор.НЕТ.

У Міністерстві зазначили, що поки в України - 13 олімпійських медалей: 1 "золото", 3 "срібла" і 9 "бронзових" нагород.

"За виграні призові місця і медалі на ХХХII Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за олімпійське "золото" - 125 000 доларів, за "срібло" - 80 000 доларів, за "бронзу" - 55 000 доларів" , - сказано в повідомленні.

Також у Міністерстві зазначили, що в бюджеті на 2021 рік на підготовку українських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх виділено 1,3 млрд грн.