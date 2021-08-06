Бізнес чекає від уряду чітку дорожню карту і перелік джерел, з яких буде фінансуватися декарбонізація, - лист UBTA до прем’єра

Центр економічного відновлення (ЦЕВ) та Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) звернулися до уряду із проханням розпочати розробку дорожньої карти на виконання заявлених зобов’язань НВВ-2 України - нагадаємо, згідно з проєктом, Україна до 2030 року зобов’язалася знизити викиди на 65% від рівня 1991 року. У ЄС цілі менші: там збираються знизити викиди на 55%.

"Реалізація настільки значної кліматичної амбіції України у розмірі 35% від викидів 1990 року потребує детального планування. Тож ми звернулися до уряду з проханням ініціювати розробку відповідної дорожньої карти на базі міжвідомчої робочої групи із залученням експертів UBTA та ЦЕВ для підготовки якісного документа", - заявили в ЦЕВ.

Ця ціль є величезним ризиком для міжнародної репутації України та торговельних можливостей у разі її недосягнення, попереджають у ЦЕВ. Але вона не буде досягнута, якщо не будуть розроблені механізми фінансування програми.

"Наразі як у держави, так і у бізнесу, відсутнє чітке розуміння джерел фінансування заходів з декарбонізації та соціально-економічних наслідків зеленої трансформації. Це може призвести до невиконання цілі або ж негативних наслідків для добробуту громадян", – сказано у листі до уряду.

У ЦЕВ зазначили, що український уряд врахував позицію та застереження бізнесу щодо розвитку економіки. Тому оновлена версія НВВ-2 до Паризької Угоди зафіксувала амбітність цілі, проте врівноважила її відповідними умовами, запропонувавши реалістичний горизонт 37-42% від рівня 1990 року у разі, якщо країна не виконає необхідних заходів.

Оприлюднені зустрічні очікування України, реалізація яких стане передумовою виконання амбіційного рівня НВВ-2 державою, є такими: інтеграція об’єднаної енергетичної системи України в енергосистему континентальної Європи; збереження атомної генерації в обсязі не меншому, ніж 50%, враховуючи необхідність спорудження нових енергоблоків; збереження транзиту природного газу через територію України в обсязі 40-55 млрд м куб. на рік та недопущення завершення проєкту "Північний потік-2" як такого, що становить загрозу енергетичній безпеці України; подолання енергетичної бідності; повномасштабна реалізація програми трансформації вугільних регіонів; врегулювання воєнного конфлікту з Російською Федерацією.

"UBTA та ЦЕВ підтримали позицію уряду щодо заявлених передумов стосовно доступу України до екологічних фінансів, збереження та покращення доступу до ключових міжнародних партнерів, дотримання сталої та послідовної політики і відсутність обмежень, що є важливими економічними передумовами досягнення заявлених кліматичних амбіцій", – зазначено в листі до Дениса Шмигаля, прем’єр-міністра України, від 5 серпня 2021 року.

На етапі формування Другого національно визначеного внеску (НВВ-2) України до Паризької кліматичної угоди UBTA та ЦЕВ зробили дослідження та надали уряду "Звіт щодо визначення Другого національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди". У Звіті визначено три сценарії втілення цілей із прорахуванням необхідних інвестицій на їхнє виконання, деталізовано показники щодо всіх галузевих напрямів та запропоновано заходи для реалізації цілей.

Нагадаємо, раніше координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася за потужної підтримки держав, які надали підприємствам більш як 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.