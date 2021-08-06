Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони

Від початку цієї доби, 6-го серпня, станом на 12:00 зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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