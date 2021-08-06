Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони
Від початку цієї доби, 6-го серпня, станом на 12:00 зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар06.08.2021 16:41 Відповісти Мені подобається 4
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2021 16:46 Відповісти Мені подобається 3
Семен Семин #480696
показати весь коментар06.08.2021 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Люцифер
показати весь коментар06.08.2021 17:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль