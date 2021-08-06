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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони

Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони

Від початку цієї доби, 6-го серпня, станом на 12:00 зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС

Автор: 

Міноборони (7332) обстріл (28303) Донбас (22354) бойові дії (3731) операція Об’єднаних сил (6725)


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Продовження режиму "тиші". Цікаво, для кого?
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06.08.2021 16:41 Відповісти
для головноЯКБИкомандуючого....у його теплій ванні...
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06.08.2021 16:46 Відповісти
Раша сдулась)))
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06.08.2021 16:51 Відповісти
После 7 лет стояния раком у сепара наконец-то открылись глазаВійська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 722
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06.08.2021 17:16 Відповісти
 
 