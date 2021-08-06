12 бронеавтомобілів "Козак-2" поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти. ФОТО

Участь в параді з нагоди Дня Незалежності братиме зведена механізована колона військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти на нових бронеавтомобілях "Козак-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Від нашої бригади залучають 12 спеціалізованих броньованих авто "Козак-2", які надійшли нам на озброєння перед підготовкою до параду, а також 40 осіб (екіпажі й техобслуговування), що беруть участь у проходженні урочистим маршем. Тренування розпочали ще 25 червня, тобто одні з перших. Інші учасники святкового дійства долучалися пізніше", - розповіли в підрозділі.

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