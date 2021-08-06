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12 бронеавтомобілів "Козак-2" поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти. ФОТО

Участь в параді з нагоди Дня Незалежності братиме зведена механізована колона військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти на нових бронеавтомобілях "Козак-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

12 бронеавтомобілів Козак-2 поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти 01

"Від нашої бригади залучають 12 спеціалізованих броньованих авто "Козак-2", які надійшли нам на озброєння перед підготовкою до параду, а також 40 осіб (екіпажі й техобслуговування), що беруть участь у проходженні урочистим маршем. Тренування розпочали ще 25 червня, тобто одні з перших. Інші учасники святкового дійства долучалися пізніше", - розповіли в підрозділі.

12 бронеавтомобілів Козак-2 поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти 02

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12 бронеавтомобілів Козак-2 поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти 03

оборона (4774) парад (375) 36 окрема бригада морської піхоти (204) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+11
12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты - Цензор.НЕТ 2931

...козаки....
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06.08.2021 16:43
+4
не козак а кошак.
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06.08.2021 16:47
+4
так а одно другое не исключает ))))
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06.08.2021 16:55
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стисняюсь спросить, а скоко будет Оплотов и новых вертолётов???
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06.08.2021 16:38 Відповісти
100500
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06.08.2021 18:25 Відповісти
12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты - Цензор.НЕТ 2931

...козаки....
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06.08.2021 16:43 Відповісти
не козак а кошак.
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06.08.2021 16:47 Відповісти
так а одно другое не исключает ))))
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06.08.2021 16:55 Відповісти
нє, то киця-бойовиця
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06.08.2021 17:29 Відповісти
семилетняя "волынка" по поводу санкций к мордору

приводит Украину к тому, что свои территории нам нужно будет освобождать самим и только вооруженным путем,
но после этого в "процесс освобождения " непосредственно вынуждены будут втянутся те, кто пренебрегает прижать паРашу сейчас санкционным, относительно мирным путём ...
круг - замыкается
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06.08.2021 17:43 Відповісти
Почему старого образца?где Козак 2 м1?
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06.08.2021 18:31 Відповісти
Вот и ладненько...)
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06.08.2021 18:59 Відповісти
После чего посадят всех причастных к производству и закупке этих бронемашин.Такая традиция.
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07.08.2021 11:04 Відповісти
 
 