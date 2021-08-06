12 бронеавтомобілів "Козак-2" поповнять після параду 36-ту бригаду морської піхоти. ФОТО
Участь в параді з нагоди Дня Незалежності братиме зведена механізована колона військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти на нових бронеавтомобілях "Козак-2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Від нашої бригади залучають 12 спеціалізованих броньованих авто "Козак-2", які надійшли нам на озброєння перед підготовкою до параду, а також 40 осіб (екіпажі й техобслуговування), що беруть участь у проходженні урочистим маршем. Тренування розпочали ще 25 червня, тобто одні з перших. Інші учасники святкового дійства долучалися пізніше", - розповіли в підрозділі.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2021 16:43
+4 Igr 44
показати весь коментар06.08.2021 16:47
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2021 16:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...козаки....
приводит Украину к тому, что свои территории нам нужно будет освобождать самим и только вооруженным путем,
но после этого в "процесс освобождения " непосредственно вынуждены будут втянутся те, кто пренебрегает прижать паРашу сейчас санкционным, относительно мирным путём ...
круг - замыкается