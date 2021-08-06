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Новини
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Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать"

Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження:

Фігурантка справи про вбивство журналіста Шеремета Яна Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження.

Про це Дугарь повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом в країні відбувається низка подій, одна з них - повішений голова Білоруського дому в Україні - Віталій Шишов! Паралельно відбуваються певні події зі мною:

- помічаю (знову) на собі "очі";

- спрацьовує сигналізація в будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах);

- чужі під будинком;

- відеоповідомлення про те, як за мною стежать", - сказано в повідомленні.

Дугарь припускає, що таким чином її намагаються залякати і здійснити "тиск на психологічний стан".

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"Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Нема думок про самогубство - я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан - у нормі!" - написала вона.

"Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка з СІЗО, про загрозу його життю, які виявилися не безпідставними! Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тими, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або тими, хто має стосунок до цього! З боку тих, хто дійсно знає причетних!" - підсумувала Дугарь.

Автор: 

стеження (123) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+12
Белоруский телеканал NEXTA,белоруская журналистка Катерина Андреева на утро после убийства Шеремета дали маериал о том что Пашу завалил Лукадрочер..,тем более что именно Андревва написала книгу "Белорусский Донбасс" о спецназе Лукашеску убивавшем украинцев с лета 2014 года,типа ХТАМНЕТі Бульбашии...,среди того спецназа были и профессиональные ликвидаторы,с некоторых из них остапвшихся в живых,Андреевой удалось встретится,много подохло от метких пуль украинцев....,кстати офицеров среди них было немало,говорит Андреева...,а угнат самолет с Протасевичем на борту для хмыря мавзолейного проще пареной репы....,а то что Лукашску Мавзолейных хмырь у меня лично сомнений не вызывает...
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06.08.2021 17:11
+8
А нечего было вестись на переписку с ЗЄ.
Дай Бог тебе здоровья и силы духа
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06.08.2021 16:45
+5
Профессинальный батальон спецназа Белоруси умеющим делать ВСЕ ...взрывать автомобили танки и БТРы и украинкий ребенок медик с Рифмастером музыкантом завалили Пашу ... Анекдот для баранов с одной извилиной...
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06.08.2021 17:20
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А нечего было вестись на переписку с ЗЄ.
Дай Бог тебе здоровья и силы духа
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06.08.2021 16:45 Відповісти
Агась, когда убьют, тогда и сообщите. Зеля подтвердит.
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06.08.2021 16:45 Відповісти
Да...это очень подозрительно..и мне вот на комп приходят какие то сообщения то получите 100 000 то 500 000...кто бы это мог быть? а вчерась позвонили по телефону и говорят - отдай деньги ты должен
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06.08.2021 16:53 Відповісти
Ви хоч правильно називаєте того, хто нас обстрілює, а то якісь бойовики, терористи і інша фігня.
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06.08.2021 16:55 Відповісти
трошки переплутали теми....
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06.08.2021 16:57 Відповісти
"фигурант дела об убийстве "... Та вашого абонента аж пре - а як це , Яно , вбити людину ?
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06.08.2021 17:07 Відповісти
Белоруский телеканал NEXTA,белоруская журналистка Катерина Андреева на утро после убийства Шеремета дали маериал о том что Пашу завалил Лукадрочер..,тем более что именно Андревва написала книгу "Белорусский Донбасс" о спецназе Лукашеску убивавшем украинцев с лета 2014 года,типа ХТАМНЕТі Бульбашии...,среди того спецназа были и профессиональные ликвидаторы,с некоторых из них остапвшихся в живых,Андреевой удалось встретится,много подохло от метких пуль украинцев....,кстати офицеров среди них было немало,говорит Андреева...,а угнат самолет с Протасевичем на борту для хмыря мавзолейного проще пареной репы....,а то что Лукашску Мавзолейных хмырь у меня лично сомнений не вызывает...
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06.08.2021 17:11 Відповісти
Основной вопрос зачем Аваков прикрывал белоруских киллеров?
Он сам агент прикрытия более высокого уровня?
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06.08.2021 19:49 Відповісти
Аваков это выкормыш Бени, и протеже агента белоруского кгб- Боцмана-Малюты
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06.08.2021 23:07 Відповісти
Профессинальный батальон спецназа Белоруси умеющим делать ВСЕ ...взрывать автомобили танки и БТРы и украинкий ребенок медик с Рифмастером музыкантом завалили Пашу ... Анекдот для баранов с одной извилиной...
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06.08.2021 17:20 Відповісти
Мотив убить Шеремета были только у двоих Хмырей...Лукашеску и Путлереску...,Паша предатель и Белораши и РАБссии...уехал в Украину...значит предатель...,все банально просто....
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06.08.2021 17:25 Відповісти
Якби в Україні рідна мова була в такому зародковому стані як в Білорусі, то ми б це протистояння програли.
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07.08.2021 11:30 Відповісти
Белорусские спортсмены на Олимпаде в Японии уже трое не возвращенцы...,к Цимановской добавились еще двое,процесс пошел...,скорее всего Белорусь попадет под санкции Олимпийского комитета и всех спортивных соревнований включая футбол хоккей и т.д.
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06.08.2021 17:28 Відповісти
Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать" - Цензор.НЕТ 6768 Хаккиисты пля...и что интересно... оба УБИЙЦЫ...
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06.08.2021 17:33 Відповісти
невозвращенцы
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06.08.2021 20:27 Відповісти
Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать" - Цензор.НЕТ 4035 Рожи позорные...
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06.08.2021 17:34 Відповісти
Вагнергейт говорите?...ну ну...Виноват Рифмастер и медик Яна
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06.08.2021 17:40 Відповісти
Нафига кого то искать
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06.08.2021 18:22 Відповісти
Падай на яму. Вимикай телефони і не виходь з дому вдень. Якщо вдома тебе нема, то лізти будуть навряд, бо це зайве паливо. На дверях табличку про відіоспостереження. Виходь на зв'язок тільки десь далеко від дому і відразу вимикай т/ф і діставай акумулятор. ******* гаджети підтримують геолокацію навіть вимкнутими
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06.08.2021 19:47 Відповісти
В украинской полиции сейчас сидит агент беларуского кгб и фсб, выкормыш Авакова- Боцман он же Малюта. Он и завалил
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06.08.2021 23:04 Відповісти
Зачем эта дура со шмарклей переписывается?
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07.08.2021 11:26 Відповісти
 
 