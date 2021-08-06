Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать"
Фігурантка справи про вбивство журналіста Шеремета Яна Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження.
Про це Дугарь повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом в країні відбувається низка подій, одна з них - повішений голова Білоруського дому в Україні - Віталій Шишов! Паралельно відбуваються певні події зі мною:
- помічаю (знову) на собі "очі";
- спрацьовує сигналізація в будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах);
- чужі під будинком;
- відеоповідомлення про те, як за мною стежать", - сказано в повідомленні.
Дугарь припускає, що таким чином її намагаються залякати і здійснити "тиск на психологічний стан".
"Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Нема думок про самогубство - я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан - у нормі!" - написала вона.
"Я чудово пам'ятаю листи Андрія Антоненка з СІЗО, про загрозу його життю, які виявилися не безпідставними! Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тими, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або тими, хто має стосунок до цього! З боку тих, хто дійсно знає причетних!" - підсумувала Дугарь.
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