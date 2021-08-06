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"Ти - справжній герой, боєць і козак!" - Зеленський привітав каратиста Горуна з бронзою на Олімпійських іграх

Президент України Володимир Зеленський привітав українського каратиста Станіслава Горуна зі здобуттям бронзової медалі з карате у ваговій категорії до 75 кг на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Зеленського

"Вітаю нашого каратиста зі Львова Станіслава Горуну зі ще однією історичною бронзою для України  в куміте у вазі до 75 кг на іграх в Токіо. Ти – справжній герой, боєць і козак! У збірної України вже 14 нагород. Вболіваємо за наших!" - написав президент. 

Як повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо. У півфіналі Олімпіади українець програв представнику Італії Луїджі Бузе - 0: 3. Таким чином, Горуна став бронзовим призером Олімпіади-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олімпійські призери в Україні отримають від $55 тис. до $125 тис. нагороди

карате (23) Олімпіада (687) спорт (1616)


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Топ коментарі
+15
да Гаврилюк нормальный Чел
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
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06.08.2021 17:08
+14
https://twitter.com/viktoriya_ptaha Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha
Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
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06.08.2021 16:57
+14
Да ну?
"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 1407
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06.08.2021 17:03
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https://twitter.com/viktoriya_ptaha Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha
Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
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06.08.2021 16:57 Відповісти
да Гаврилюк нормальный Чел
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
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06.08.2021 17:08 Відповісти
це один з небагатьох, що вийшов із ВР кращим, ніж туди зайшов
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06.08.2021 17:34 Відповісти
После таких поздравлений возвращаться в Украину лучше поездом....
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06.08.2021 16:57 Відповісти
Це чому?
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06.08.2021 17:56 Відповісти
Ты шо тупой????? На поезде дешевле!
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06.08.2021 18:52 Відповісти
а вот зеленский - НЕ КАЗАК(мягко говоря)
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06.08.2021 16:57 Відповісти
Да ну?
"Ты - настоящий герой, боец и козак!", - Зеленский поздравил каратиста Горуну с бронзой на Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 1407
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06.08.2021 17:03 Відповісти
зезяки-гомосеки
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06.08.2021 17:12 Відповісти
То кизяки!
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06.08.2021 17:35 Відповісти
Уклоніст.
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06.08.2021 17:29 Відповісти
Уклоніст.
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06.08.2021 17:29 Відповісти
ДУРАК КАЦАП! ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!
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06.08.2021 19:00 Відповісти
********** нариду - ты хотел сказать. Какие ж вы, зебилы, неграмотные😀
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07.08.2021 03:44 Відповісти
дебильного нарИду , а не украинского народу
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07.08.2021 06:59 Відповісти
Вроде и похвалил, и ничего такого не ляпнул, но ветеранам ООС подумалось: а мы что не настоящие?
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06.08.2021 16:59 Відповісти
Ну, у оманского каратиста черный пояс есть.Он знает о чем говорит.
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06.08.2021 16:59 Відповісти
youtube.com/watch?v=39gkMSWlSJI
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06.08.2021 17:00 Відповісти
В воюющей стране героями уместнее называть воинов - защитников, волонтёров, медиков на передовой.... А не всякую тыловую публику за сомнительные "заслуги".....Зеленский, не бросайтесь словом "ГЕРОЙ". У Вас извращённое понятие о его значении....
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06.08.2021 17:00 Відповісти
Молодець, Зеленський, що поздоровив, але ти, Зеленський, не козак і не боєць, ось у чому проблема.
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06.08.2021 17:01 Відповісти
А Вам нужен такой боец? Не хватало еще что бы оно еще в голову удары пропускало....
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06.08.2021 17:03 Відповісти
сагайдачный був з лвова
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06.08.2021 17:14 Відповісти
Михайло Хміль,батько Богдана Хмельницького,був зі Львова.Був козаком.
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06.08.2021 17:26 Відповісти
Сашко,ну якщо ти є правнуком самого Івана Сірка,то для тебе козак,син якого став найвідомішим гетьманом української історії-є «малим пивом».Хоча,твоя зневага до львівських,може свідчити і те,що твої предки є з Рязані.
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06.08.2021 18:36 Відповісти
Сашко,Галичина була окупована Річчю Посполитою,тому про яке формування козацького куреня на цій теріторії можна говорити?Але Сашко,не кожному ж місті України стояв університет,але ж ми не говорим,що там де він був-всі мудрі,а там де його не було всі-дурні.Університет стояв в одному місті і жителі інших міст,де універу не було,з'їзжалися,щоб у ньому вчитися.Так само з Січчю-вона стояла,там де стояла,а люди,які мали можливість і бажання до неї з'їзжалися і ставали козаками.Тому не можна говорити,що житель з пропискою у Кропивницькому-автоматично є козаком,тому що Січ стояла на його території,а житель Галичини-ні,бо її тут не було.Січ мала двері відкриті для всіх,а не тільки для місцевих.І якщо в списках козацтва є два великих гетьмани родом з Галичини,то логічно думати,що там були тисячі галичан,просто їхні імена не збереглися.
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06.08.2021 21:14 Відповісти
Сашко,то що тебе завезли в скотських вагонах на територію України і поселили в хату замордованого козака-не робе з тебе українця.Вкусися за хвіст,дурний кацап,а ми,галичани були українцями,є і будемо.І не тобі,завезений дід громський,вирішувати чи ми є козаками.😂Дзядовство нещасне,сраку тобі відмили і ти вже тут будеш свої розуми показувати?Та кому ти потрібен,та хто ти такий?Галадающий паволжья-твоє походження!😂
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06.08.2021 21:48 Відповісти
можу на пьвовском - москаляку на гилляку!-
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06.08.2021 21:20 Відповісти
На Львовськом не можу,але можу на галицькому діалекті,який є більш менш спільний для всієї території Галичини,а не тільки для Львова.Слухай:»сим сіла фастриґувати,а ту як пес бовкне,як сим взірву,тай теє рядно,тай си вздопчу.»Ми маєм діалект,тому що на відміну від решта території України,територія Галичини була найменше у совецькій окупації,яка мала токсичний вплив на українську ідентичність.
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06.08.2021 21:32 Відповісти
Такий собі Євген Вікторович Пригожин після того, як тиждень почитав дописи "Патріотів ПОПа" на Цензорі, заявив, що буде закривати Лахту-2 "за професійною непридатністю".
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06.08.2021 17:13 Відповісти
А ты - четырежды уклонившееся потерпевшее ссыкло...
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06.08.2021 17:18 Відповісти
"Ты - настоящий герой, боец и козак!

- а я - настоящий трус, пианист и препуций!
Болеем за наших!"

- и за беню, и за татарова, и за ермака, они еще героистей, бойчее и козаковей!!!"
(бредятина зе без купюр и пи-пи)
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06.08.2021 17:52 Відповісти
Присоединяюсь!
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06.08.2021 17:57 Відповісти
на каком основании это чмо малоразмерное тыкает олимпийскому призеру и состоявшемуся адвокату?шлемазл пискограйный
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06.08.2021 18:10 Відповісти
хто б йому йолупу ганчірку до рота засунув
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06.08.2021 19:23 Відповісти
Знову Чмо піариться...
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06.08.2021 19:24 Відповісти
Якби він так сказав і Проханичу,зустрівши його біля виходу із Печерського іудосуду,то ій Богу, отримав би "Респект" від міліонів українців!
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06.08.2021 20:06 Відповісти
Медалі бувають і https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiyske-zoloto-izrayilyu-vyklykaye-superechky-pro-yevreysku-identychnist/31397343.html з гіркотою .
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06.08.2021 20:37 Відповісти
Краще б зараз Порох поздоровляв з посту президента України наших спортсменів -
це була б подвійна гордість, і за президента якого поважають у всьому світі, і за
своїх спортсменів - переможців у Токіо
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06.08.2021 21:55 Відповісти
Краще вже гівно ковтнути... Може тому і медалей не маємо?!! Зебілятино?!!
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07.08.2021 00:03 Відповісти
буба таки не понимает шо оно 4 раза не украинец.

умнее бы был - не разевал бы клюв, но оно же 4 раза головнокомандуещее не умеет понимать.
клюв и хрип...
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07.08.2021 04:47 Відповісти
Похвала от Клоуна многого стоит....😊
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07.08.2021 08:20 Відповісти
 
 