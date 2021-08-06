"Ти - справжній герой, боєць і козак!" - Зеленський привітав каратиста Горуна з бронзою на Олімпійських іграх

Президент України Володимир Зеленський привітав українського каратиста Станіслава Горуна зі здобуттям бронзової медалі з карате у ваговій категорії до 75 кг на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Зеленського

"Вітаю нашого каратиста зі Львова Станіслава Горуну зі ще однією історичною бронзою для України в куміте у вазі до 75 кг на іграх в Токіо. Ти – справжній герой, боєць і козак! У збірної України вже 14 нагород. Вболіваємо за наших!" - написав президент.

Як повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо. У півфіналі Олімпіади українець програв представнику Італії Луїджі Бузе - 0: 3. Таким чином, Горуна став бронзовим призером Олімпіади-2020.

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