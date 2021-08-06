"Ти - справжній герой, боєць і козак!" - Зеленський привітав каратиста Горуна з бронзою на Олімпійських іграх
Президент України Володимир Зеленський привітав українського каратиста Станіслава Горуна зі здобуттям бронзової медалі з карате у ваговій категорії до 75 кг на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Зеленського
"Вітаю нашого каратиста зі Львова Станіслава Горуну зі ще однією історичною бронзою для України в куміте у вазі до 75 кг на іграх в Токіо. Ти – справжній герой, боєць і козак! У збірної України вже 14 нагород. Вболіваємо за наших!" - написав президент.
Як повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо. У півфіналі Олімпіади українець програв представнику Італії Луїджі Бузе - 0: 3. Таким чином, Горуна став бронзовим призером Олімпіади-2020.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Козак Гаврилюк популярізує українські книжки.
Пам'ятаєте дотепи про його невігластво, фото в Раді, де він вивчав Конституцію?
Пройшов час, козак змінився! Самоосвіта, бажання розвиватися, байдужість до критиканів. Молодець! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930896607195790&id=100008264370063&sfnsn=mo
- немного наивный и быдло смеялось над ним, а потом это быдло выбрало себе тупую какаяразницу..
- а я - настоящий трус, пианист и препуций!
Болеем за наших!"
- и за беню, и за татарова, и за ермака, они еще героистей, бойчее и козаковей!!!"
(бредятина зе без купюр и пи-пи)
це була б подвійна гордість, і за президента якого поважають у всьому світі, і за
своїх спортсменів - переможців у Токіо
умнее бы был - не разевал бы клюв, но оно же 4 раза головнокомандуещее не умеет понимать.
клюв и хрип...