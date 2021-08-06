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Новини Силовики
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Треба зробити закритим реєстр декларацій, які подаватимуть громадяни від початку податкової амністії, - Дзюбинський

Треба зробити закритим реєстр декларацій, які подаватимуть громадяни від початку податкової амністії, - Дзюбинський

Реєстр декларацій, які громадяни будуть подавати під час податкової амністії, що стартує у вересні цього року, повинен бути закритим. Щоб не провокувати сплеск пограбувань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

"Ми намагаємося діяти на випередження, тож вже працюємо над заходами, які допоможуть уникнути такого варіанту розвитку подій. Зокрема, відпрацьовуємо кримінальне середовище на предмет виявлення організованих груп, схильних до скоєння таких злочинів.

Крім того, на нашу думку, треба зробити закритим реєстр декларацій, які будуть подавати громадяни від початку податкової амністії. Є контролюючі органи, які можуть побачити всю інформацію. А робити її публічною для загалу не варто. Навіщо комусь знати, скільки в людини грошей, яка нерухомість чи автомобіль, якщо вона не обіймає посаду в державному органі? А от злочинці справді можуть таку інформацію використовувати".

Дзюбинський не виключає, що можливі витоки інформації і з закритого реєстру, але в цьому випадку простіше відстежити, як до злочинців потрапила інформація. Якщо ж все декларації будуть у вільному доступі, з ними може ознайомитися будь-хто і вибрати об'єкт для скоєння злочину.

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З повною версією інтерв'ю Вадима Дзюбинського можна ознайомитися тут.

пограбування (576) Нацполіція (15141) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) електронне декларування (1468) Дзюбинський Вадим (5)


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Топ коментарі
+11
"Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию."

Они же бандюкам первые её и сольют, а за дополнительную плату рассортируют терпил по приоритетам.
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06.08.2021 17:24
+10
Зачем? Ворюг надо знать в лицо
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06.08.2021 17:24
+8
Парадокс зелевласти... Так декларации и создавались с целью общественного доступа к ним. Первейший шаг к грабежу чиновниками казны это их засекреченность. Так отмените их вообще, нельзя быть немножко беременной.
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06.08.2021 17:37
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"Есть контролирующие органы, которые могут увидеть всю информацию."

Они же бандюкам первые её и сольют, а за дополнительную плату рассортируют терпил по приоритетам.
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06.08.2021 17:24 Відповісти
Зачем? Ворюг надо знать в лицо
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06.08.2021 17:24 Відповісти
Їх же десятки тисяч... І це лише тих, що обікрали нас по крупняку.
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06.08.2021 19:01 Відповісти
Открытые декларации - это вообще, честно говоря, нонсенс. Нигде такой херни нет. Вопрос ответвенности за сохранение данных - это другой вопрос.
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06.08.2021 17:27 Відповісти
...есть, и в Украине будут..вор должен сидеть в тюрьме и с кофискацией...кто будет экспроприировать экспопроиатово нарожу пихуй, хоть менты, хоть бандюганы, хоть кто, но эта толстая прослойка говна в стране, должна сидеть голой- босой на шконках, от десятки, и по выходу конченные,под микроскоп контроля расходов взяты...
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06.08.2021 19:41 Відповісти
Чего єто вдруг? Когда воровали и не стыдно было и никого не боялись!
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06.08.2021 17:34 Відповісти
Грабувати народ було не лячно???)))
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06.08.2021 17:36 Відповісти
Учитывая, что Налоговая по факту является ОПГ, то закрытие деклараций - иллюзия безопасности !
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06.08.2021 17:36 Відповісти
Парадокс зелевласти... Так декларации и создавались с целью общественного доступа к ним. Первейший шаг к грабежу чиновниками казны это их засекреченность. Так отмените их вообще, нельзя быть немножко беременной.
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06.08.2021 17:37 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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06.08.2021 17:51 Відповісти
Угу, а еще чтоб не кололо глаз сколько простая жена чинуши намолотила бабла. Откуда бабло? да какая .... вот 5 % и ... лесом.
Все бабло белое, пушистое, пахнет свежестью и тайдом. В любой банк мира переводи - главное бомагу тікнуть про оплату и закон.
А еще можно финт ушами. такую же сумму в кипр или другой офшор. Вряд-ли будут сравнивать.
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06.08.2021 18:58 Відповісти
У нас представителей полиции и СБУ в новостях сколько было, которые в опг состояли.
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06.08.2021 19:17 Відповісти
А что по закону его хотят сделать открытым? Но это же нарушения Конституционных прав гражданина!
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06.08.2021 19:52 Відповісти
Серьезно? У чиновников открыто. Их пусть грабят. А у тебя закрыто.
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06.08.2021 21:42 Відповісти
Треба зробити закритим реєстр декларацій, які подаватимуть громадяни від початку податкової амністії, - Дзюбинський - Цензор.НЕТ 6568
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06.08.2021 21:44 Відповісти
мусорок прикинул, что можно подзаработать
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06.08.2021 22:19 Відповісти
есть лохи, которые согласны бесплатно пересчитывать свои деньги и докладывать мусорам ?
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06.08.2021 22:21 Відповісти
а на своем ли месте находится эта небритая толстая харя?
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07.08.2021 06:27 Відповісти
какого хрена ??? жулье знает кого щипать, а честные люди должны знать коррупционеров в рожи...
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08.08.2021 09:21 Відповісти
 
 