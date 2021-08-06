Треба зробити закритим реєстр декларацій, які подаватимуть громадяни від початку податкової амністії, - Дзюбинський

Реєстр декларацій, які громадяни будуть подавати під час податкової амністії, що стартує у вересні цього року, повинен бути закритим. Щоб не провокувати сплеск пограбувань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

"Ми намагаємося діяти на випередження, тож вже працюємо над заходами, які допоможуть уникнути такого варіанту розвитку подій. Зокрема, відпрацьовуємо кримінальне середовище на предмет виявлення організованих груп, схильних до скоєння таких злочинів.

Крім того, на нашу думку, треба зробити закритим реєстр декларацій, які будуть подавати громадяни від початку податкової амністії. Є контролюючі органи, які можуть побачити всю інформацію. А робити її публічною для загалу не варто. Навіщо комусь знати, скільки в людини грошей, яка нерухомість чи автомобіль, якщо вона не обіймає посаду в державному органі? А от злочинці справді можуть таку інформацію використовувати".

Дзюбинський не виключає, що можливі витоки інформації і з закритого реєстру, але в цьому випадку простіше відстежити, як до злочинців потрапила інформація. Якщо ж все декларації будуть у вільному доступі, з ними може ознайомитися будь-хто і вибрати об'єкт для скоєння злочину.

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З повною версією інтерв'ю Вадима Дзюбинського можна ознайомитися тут.