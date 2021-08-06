"Дія" отримала нагороди за найкращий інтерфейс і мобільний додаток, - Федоров

Додаток "Дія" переміг у двох номінаціях премії Red Dot Design Award.

Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія" перемогла в двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток та інтерфейс. В минулому році нас також нагородили Red Dot, тільки за портал "Дія", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Red Dot - одна з найважливіших і найпрестижніших нагород у сфері дизайну. Її отримували Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP і багато інших.

"Тепер візуалізація "Дії" буде увічнена в музеї Red Dot в Ессені - найбільшої колекції досягнень сучасного дизайну. Зазвичай держкомпанії не подають свої продукти на Red Dot і не намагаються конкурувати з приватним бізнесом. Те, що нас виділили і визнали серед інших продуктів, - приголомшливий факт", - додав глава Мінцифри.

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