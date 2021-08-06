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"Дія" отримала нагороди за найкращий інтерфейс і мобільний додаток, - Федоров

Додаток "Дія" переміг у двох номінаціях премії Red Dot Design Award.

Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія" перемогла в двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток та  інтерфейс. В минулому році нас також нагородили Red Dot, тільки за портал "Дія", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Red Dot - одна з найважливіших і найпрестижніших нагород у сфері дизайну. Її отримували Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP і багато інших.

"Тепер візуалізація "Дії" буде увічнена в музеї Red Dot в Ессені - найбільшої колекції досягнень сучасного дизайну. Зазвичай держкомпанії не подають свої продукти на Red Dot і не намагаються конкурувати з приватним бізнесом. Те, що нас виділили і визнали серед інших продуктів, - приголомшливий факт", - додав глава Мінцифри.

Також читайте: COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри

нагорода (1258) Федоров Михайло (874) Дія (1120)


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Топ коментарі
+7
Убогое приложение
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06.08.2021 17:26
+6
А "награды" за постоянные утечки, косяки и отсутствие международных сертификатов безопасности покажут? Или застесняются?
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06.08.2021 17:44
+5
Паспорт только загран, простой паспорт не добавляется, права не добавляются, штрафы не фиксируются, просроченную авто страховку не показывает, приложение такое же бесполезное говно, как и Зеленский.
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06.08.2021 17:39
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Зачем добавлять, если они автоматически добавляются из реестра? Или у тебя ветеранская книжечка еще с ссср?
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06.08.2021 17:31 Відповісти
О, вижу знаток дии, а ничего что там права только с 13 года
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06.08.2021 17:36 Відповісти
Там права только те, что попадают в электронный реестр. Хочешь права в Дію - обновляй
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06.08.2021 17:39 Відповісти
Паспорт только загран, простой паспорт не добавляется, права не добавляются, штрафы не фиксируются, просроченную авто страховку не показывает, приложение такое же бесполезное говно, как и Зеленский.
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06.08.2021 17:39 Відповісти
Почему у меня и "простой" и загран в Дії? Может у тебя тоже старый бумажный, которые счас уже и не выдают?
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06.08.2021 17:40 Відповісти
Но там есть кнопка, добавить, пол года назад сфотал паспорт, права, до сих пор рассматривают. Приложение мертвое, без тех поддержки. Его выпустили на плей маркет и сразу о нем забыли.
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06.08.2021 17:58 Відповісти
Документы только те, что есть в электронном реестре. То, что ты фоткал, есть в электронном реестре? Нет? Так чего ты хочешь?
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06.08.2021 18:00 Відповісти
Его выпустили для отмывания бабла...во всем остальном это абсолютно бесполезное приложение...
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06.08.2021 19:04 Відповісти
Наоборот, это очень удобное приложение для Украинцев, если ты часто пользуешься услугами, требующими персонификации по документам. Элементарно посылку с почты забрать - паспорт не всегда удобно таскать с собой, а телефон есть всегда. Но в одном ты прав - кацапам Дія совершенно бесполезна
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06.08.2021 19:23 Відповісти
Специально для тупого кацапа...я открываю приложение Новой почты в телефоне...оператор сканирует код и выдает мне посылку...без паспорта...и без дии...
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06.08.2021 21:52 Відповісти
Специально для тупого кацапа - а что ты делаешь на Укрпочте? А! Ты же кацап - ты ничего на Укрпочте не делаешь
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06.08.2021 21:55 Відповісти
На укрпочте я не делаю ничего...этим совковым заведением я не пользуюсь...меня вполне устраивает Новая почта..
А где ты тупой кацап еще дию используешь?? Как ИНН от туда достаешь?? Телефон на ксерокс кладешь??
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06.08.2021 21:58 Відповісти
Только тупой кацап не знает, что ИНН есть в Дії и доставать его НЕ нужно
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06.08.2021 22:00 Відповісти
😀 Он там есть...но везде нужна его ксерокопия...бумажная...
Так что увы и ах...не завидуй ты тупой кацап нам украинцам ...дия это дерьмо...это для распила бабла нашим зеленым стадом..а не доя людей..
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06.08.2021 22:03 Відповісти
Только тупой кацап не знает, что скан-копию всегда можно распечатать, даже с телефона
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06.08.2021 22:06 Відповісти
До самої дупи твій код ІНН в Дії. Скрізь у серйозних випадках вимагають паперовий оригінал. А Дія - то просто іграшка диджиталізації від Зеленого змія.
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06.08.2021 22:08 Відповісти
Только тупой кацап не знает, что Дія не ВМЕСТО документов, а ВМЕСТЕ с документами, и "бумажные" документы у Украинцев никто не забирает
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06.08.2021 22:11 Відповісти
Так нахрін нам дія здалася. Який толк із неї, дубоголова ти скотиняко, під лавкою народжена.
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06.08.2021 22:14 Відповісти
Так у тебя и телефон "с фонариком" куда тебе Дія!
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06.08.2021 22:17 Відповісти
😀 Разумеется можно...но для этого не нужна дия...
Так что успокойся тупой кацап...и не завидуй..
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06.08.2021 22:10 Відповісти
Только тупой кацап не знает, что Дія не предназначена для печати копий документов и никогда такой даже не задумывалась
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06.08.2021 22:12 Відповісти
Убогое приложение
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06.08.2021 17:26 Відповісти
"нєсітє ваши (шотамувас) - а то ми іх возьмьом"
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06.08.2021 17:27 Відповісти
Red Dot в курсе?
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06.08.2021 17:30 Відповісти
Як бачимо-да https://www.red-dot.org/project/digital-portal-diia-49318
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06.08.2021 19:01 Відповісти
Так может и тарифы понизят???!
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06.08.2021 19:12 Відповісти
Аби не підвищили
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06.08.2021 19:44 Відповісти
А "награды" за постоянные утечки, косяки и отсутствие международных сертификатов безопасности покажут? Или застесняются?
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06.08.2021 17:44 Відповісти
Только сегодня на Новой почте сочувствовал мужыку, который стоял и тыкал в эту "Дию" в телефоне в надежде показать в ней свой паспорт для получения послыки. Так и ушел ни с чем
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06.08.2021 18:15 Відповісти
Вот молодец Зеленский!!!
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06.08.2021 18:20 Відповісти
Странно! Может я как-то неумело ищу...
но на red-dot.org не нашёл ДІЮ среди награждённых
ни в одной категории ни в 2021-м году, ни в 2020-м.

Попробуйте кто-нибудь!
Может у вас получится?!

А то, боюсь, абы не получилось, что кто-то "привирает".
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06.08.2021 18:32 Відповісти
https://www.red-dot.org/project/digital-portal-diia-49318
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06.08.2021 18:57 Відповісти
Когда сертификат вакцинации будет дии?
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06.08.2021 19:05 Відповісти
Сразу после свидетельства о смерти обещают сделать..😀
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06.08.2021 21:59 Відповісти
Полное дерьмо. Удалил из телефона из-за абсолютной бесполезности.
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06.08.2021 20:30 Відповісти
100%. Користі з ньго - нуль . Я ще не видалив, але подумую. Чекаю, коли добре розсерджуся.
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06.08.2021 22:12 Відповісти
Абаржака. Англицкого шта, никто не знает? Не говноприложение, а говнопортал. С вырвиглазной графикой на старте. Не рекомендуется к просмотру людям, страдающим эпилепсией.
Какойто там реддот, который за небольшую денюжку кого угодно наградит фотографией на сайте.

Терь всё, что нужно знать о говноприложении: на первой страничке сверху написано "Закордонний паспорт", чють ниже бегущей строкой "не для виїзду за кордон"
И так там всё - налоговый номер не для предъявления в банке, налоговой, нотариусу
Паспорт - извените вас нет в базе
Итеде и тепе

А валерочка тут да, раскрылся на полную. Буду терь носом тыкать - толи на зарплате, толи круглый дурачок.
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07.08.2021 08:45 Відповісти
Отстой, нет 80% документов, и подгрузить не удается
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09.08.2021 09:47 Відповісти
 
 