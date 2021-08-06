"Дія" отримала нагороди за найкращий інтерфейс і мобільний додаток, - Федоров
Додаток "Дія" переміг у двох номінаціях премії Red Dot Design Award.
Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Дія" перемогла в двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток та інтерфейс. В минулому році нас також нагородили Red Dot, тільки за портал "Дія", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, Red Dot - одна з найважливіших і найпрестижніших нагород у сфері дизайну. Її отримували Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP і багато інших.
"Тепер візуалізація "Дії" буде увічнена в музеї Red Dot в Ессені - найбільшої колекції досягнень сучасного дизайну. Зазвичай держкомпанії не подають свої продукти на Red Dot і не намагаються конкурувати з приватним бізнесом. Те, що нас виділили і визнали серед інших продуктів, - приголомшливий факт", - додав глава Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А где ты тупой кацап еще дию используешь?? Как ИНН от туда достаешь?? Телефон на ксерокс кладешь??
Так что увы и ах...не завидуй ты тупой кацап нам украинцам ...дия это дерьмо...это для распила бабла нашим зеленым стадом..а не доя людей..
Так что успокойся тупой кацап...и не завидуй..
но на red-dot.org не нашёл ДІЮ среди награждённых
ни в одной категории ни в 2021-м году, ни в 2020-м.
Попробуйте кто-нибудь!
Может у вас получится?!
А то, боюсь, абы не получилось, что кто-то "привирает".
Какойто там реддот, который за небольшую денюжку кого угодно наградит фотографией на сайте.
Терь всё, что нужно знать о говноприложении: на первой страничке сверху написано "Закордонний паспорт", чють ниже бегущей строкой "не для виїзду за кордон"
И так там всё - налоговый номер не для предъявления в банке, налоговой, нотариусу
Паспорт - извените вас нет в базе
Итеде и тепе
А валерочка тут да, раскрылся на полную. Буду терь носом тыкать - толи на зарплате, толи круглый дурачок.