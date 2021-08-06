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У Мінспорту відповіли кремлівській пропагандистці Скабєєвій: Нехай заздрять, ми будемо й далі перемагати і танцювати гопак

У Мінспорту відповіли кремлівській пропагандистці Скабєєвій: Нехай заздрять, ми будемо й далі перемагати і танцювати гопак

Українські спортсмени на Олімпіаді і далі виграватимуть медалі і танцюватимуть гопак, навіть якщо "комусь заздрісно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець, коментуючи олімпійське золото борця Жана Беленюка і реакцію російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Чудовий виступ нашого українського спортсмена, громадянина України, який безмежно любить Україну. Ми всі про це знаємо. І це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь заздрісно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати й далі наш гопак, і не тільки цього року", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який 4 серпня став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва. ВIДЕО

Автор: 

Беленюк Жан (59) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+25
Зачем опускаться до ответов умалишённой???
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06.08.2021 17:36
+25
Для чего вы Минспорта обращает внимание на визг обдолбанной мартышки?
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06.08.2021 17:37
+18
Яка така Росія ,щось не чув про таку команду !!!)))))
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06.08.2021 17:45
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Зачем опускаться до ответов умалишённой???
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06.08.2021 17:36 Відповісти
Если бы еще ответили хоть нормально. Эта фашистсткая пропагандонша исходила желчью, насмехалась и пыталась унизить как Беленюка, из-за его цвета кожи и происхождения, так и украинцев и украинские традиции. Вот был бы хороший повод лишний раз публично макнуть кацапов в их же фашистское дерьмо,. Но нет, все на что хватило Минспорта это беззубый ответ ни о чем. Лучше бы промолчали и не опускались до ответов всяким бешеным свинособакам.
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06.08.2021 17:58 Відповісти
Не трогайте бедный унитаз. Ее ершику бедняжке оказывается по 2 ляма в месяц ипотеки выплачивать приходится. Вот она валютчицей и помогает как может.
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07.08.2021 11:34 Відповісти
а в дєрєвнє Гадьукіно дожді...

В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 914
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06.08.2021 17:36 Відповісти
А мимо шли фашисты, вспороли живот собаки и забрали деньги...
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06.08.2021 17:38 Відповісти
Спустившись с пятого этажа и,увидив вспоротую собаку без денег,женщина вприсядку начала догонять поганых фашистов...
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06.08.2021 18:23 Відповісти
Для чего вы Минспорта обращает внимание на визг обдолбанной мартышки?
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06.08.2021 17:37 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! ------Радимо москалям "бариню" виконувати ,або циганочку з виходом !!!)))
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06.08.2021 17:41 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Да нехай они хоть танец живота там пляшут, нам какое дело?
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06.08.2021 17:43 Відповісти
Дима.Да все что могут эти свинособаки и скотобеевы,так это станцевать "калинку-малинку"...Я не удивлюсь,что они помимо борща еще и гопак назовут исконно кацапским танцем.
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06.08.2021 20:49 Відповісти
...оні самі нє замєтілі, як стали з нею розмовляти
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06.08.2021 17:52 Відповісти
Яка така Росія ,щось не чув про таку команду !!!)))))
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06.08.2021 17:45 Відповісти
Так московити ж США "воюють", США - сракабанька 31-17
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06.08.2021 17:48 Відповісти
Угу, але чомусь про одну українську на московії більше розмов, ніж в Україні про 17 московитських.
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06.08.2021 17:45 Відповісти
Тому що вони без нас - ніхто.
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06.08.2021 17:55 Відповісти
Російська імперія ,як власне і Росія ,з"явились на мапі світу лише після анексіі України !!! Україна була перлиною Російської імперіі !!!))))
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06.08.2021 17:57 Відповісти
США - 31, помойка -17. Есть вопросы?
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06.08.2021 17:54 Відповісти
На мнение опущенного кацапа тут всем насрать. Страна 404
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06.08.2021 17:55 Відповісти
Хде раися? Без флага и имени, сброд свинособак
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06.08.2021 18:31 Відповісти
Мінспорта геть здуріло, з унітазами спілкується.
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06.08.2021 17:47 Відповісти
********* уже даже не пропагандист , она мерзкий и вонючий тролль.В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 6074
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06.08.2021 18:05 Відповісти
А смысл Минспорту отвечать на бред скамейкиной?
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06.08.2021 18:13 Відповісти
Та де ж оті Вірського та Верьовкі. Поіхали б в аеропорт, зустріли Беленюка - станцювали б, заспівали. На весь світ Скабеевой у пику. Не тільки ж у Жеки Кошового на подпевках державним колективам виступать!
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06.08.2021 18:16 Відповісти
В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 5250
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06.08.2021 18:35 Відповісти
В Минспорта ответили кремлевской пропагандистке Скабеевой: Пусть завидуют, мы будем дальше побеждать и танцевать гопак - Цензор.НЕТ 8852. .. Краща композиція . 10 балів !!! Без варіантів .
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06.08.2021 18:43 Відповісти
Какая прелесть
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07.08.2021 11:39 Відповісти
На гавкання СКабаки взагалі не потрібно відповідати аж ніяким чином. Гавкає- ну так нехай гавкає,то її робота,як і любої повії, за гроші.
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06.08.2021 19:34 Відповісти
Сабака лает, а караван идет. Вот как нужно реагировать на трёп раши.
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06.08.2021 20:14 Відповісти
Не переймайся - это для нее "гимнастика ума по-расейски", т.с. "личное клеймо скабей-качества" (сокращено для придания маркетингового присмака).
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06.08.2021 23:20 Відповісти
Похоже, что в данном случае это не "... кому-то завидно", а фонтанирование желчи из чрева скобеевой, вызванное перееданием, перенасыщением расейской пропагандой, как ответная реакция организма, который не обманешь, природа все-таки. Как знаток, хоть и небольшой, индивидуумов, пораженных сим дерьмом, каторое, как показала практика, даже закаленной и неприхотливой от природы расейской "душе" противопоказано, если, конечно, ставить целью здоровое, наполненное оптимизмом развитие личности (на данном этапе - утробы расейскоподданой). Но, похоже, такие особи имеют другие приоритеты и быть проводниками теперешней пропаганды, им намного соблазнительнее, особенно принимая во внимание, что насильно навязываемая украинцам расейская культура уровня Лаврова-матершинника (почти характерная особенность) и разносимая "по ушам" другими интеллект-индивидуалами из Думы РФ.
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06.08.2021 23:16 Відповісти
 
 