Українські спортсмени на Олімпіаді і далі виграватимуть медалі і танцюватимуть гопак, навіть якщо "комусь заздрісно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець, коментуючи олімпійське золото борця Жана Беленюка і реакцію російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Чудовий виступ нашого українського спортсмена, громадянина України, який безмежно любить Україну. Ми всі про це знаємо. І це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь заздрісно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати й далі наш гопак, і не тільки цього року", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який 4 серпня став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

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