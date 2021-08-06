Ворог двічі від початку доби порушив перемир'я, застосовуючи 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - Міноборони
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль