Ворог двічі від початку доби порушив перемир'я, застосовуючи 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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Бойових втрат серед українських захисників немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.