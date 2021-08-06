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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог двічі від початку доби порушив перемир'я, застосовуючи 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - Міноборони

Ворог двічі від початку доби порушив перемир'я, застосовуючи 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також читайте: Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з 82-мм мінометів, - Міноборони

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

обстріл (28303) Донбас (22354) бойові дії (3731) операція Об’єднаних сил (6725)


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