Кулеба про візит у США: На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з "токсичністю" України

Зустріч президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського визначить динаміку двосторонніх відносин обох країн на наступні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми готуємо першу зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки, і це без перебільшення буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки", - зазначив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що він та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели "дуже предметні розмови з ключовими партнерами" - державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.

Міністр повідомив, що Україна веде переговори з американською стороною щодо формату візиту президента України до Вашингтона.

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У свою чергу Єрмак зазначив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона з новою візією відносин України із США.

"Президент приїде з абсолютно новою візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічних партнерських відносин", - пояснив Єрмак.

Глава Офісу президента зазначив, що під час візиту вони переконалися, що Сполучені Штати чекають на приїзд президента України до Вашингтона.

"Усі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит. І зустріч із президентом Байденом. Тому ми ще раз переконалися, що Сполучені Штати є дійсно стратегічним партнером України, ми це почули неодноразово. Ми почули, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів", - наголосив він.

Єрмак заявив, що під час візиту вони не відчули "жодного навіть натяку на токсичність або недружнє чи нестратегічне ставлення до нашої країни".

Водночас міністр закордонних справ України наголосив, що на жодній зустрічі не було нічого пов'язаного з "токсичністю" України.

"Усе свідчить абсолютно про інше. У нас унікальна ситуація, у нас є перший в історії Сполучених Штатів президент, який знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна, і якому не треба читати лекції про Україну. І те, що президент Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили у Білий дім, це саме по собі є сигналом. Про яку токсичність або об'єктність ми можемо тут говорити?" - додав Кулеба.