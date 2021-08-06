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Новини
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Кулеба про візит у США: На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з "токсичністю" України

Кулеба про візит у США: На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з

Зустріч президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського визначить динаміку двосторонніх відносин обох країн на наступні роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми готуємо першу зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки, і це без перебільшення буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки", - зазначив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що він та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели "дуже предметні розмови з ключовими партнерами" - державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.

Міністр повідомив, що Україна веде переговори з американською стороною щодо формату візиту президента України до Вашингтона.

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У свою чергу Єрмак зазначив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона з новою візією відносин України із США.

"Президент приїде з абсолютно новою візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічних партнерських відносин", - пояснив Єрмак.

Глава Офісу президента зазначив, що під час візиту вони переконалися, що Сполучені Штати чекають на приїзд президента України до Вашингтона.

"Усі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит. І зустріч із президентом Байденом. Тому ми ще раз переконалися, що Сполучені Штати є дійсно стратегічним партнером України, ми це почули неодноразово. Ми почули, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів", - наголосив він.

Єрмак заявив, що під час візиту вони не відчули "жодного навіть натяку на токсичність або недружнє чи нестратегічне ставлення до нашої країни".

Водночас міністр закордонних справ України наголосив, що на жодній зустрічі не було нічого пов'язаного з "токсичністю" України.

"Усе свідчить абсолютно про інше. У нас унікальна ситуація, у нас є перший в історії Сполучених Штатів президент, який знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна, і якому не треба читати лекції про Україну. І те, що президент Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили у Білий дім, це саме по собі є сигналом. Про яку токсичність або об'єктність ми можемо тут говорити?" - додав Кулеба.

Автор: 

США (22634) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+7
Сказав так он признает токсичность. Иначе он бы об этом не упоминал.
Ну и надо понимать уровень дипломатии в США и при нынешней власти в Украине., когда всякии арахамии ляпают языком все, что им взбредет
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06.08.2021 17:49
+5
яке там "НАТО", який там "статус союзника" ...

Зе ПЕРЕМОГА це "не плювали в обличчя" !
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06.08.2021 17:56
+4
ну,ермака американцы игнорировали,потому и особой токсичности не наблюдалось
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06.08.2021 17:52
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Судж в Гааге наказал РАБссию на 5 миллиардов долларов за воровство ЮКОСА еще 68 ярдов надо выплатить бывшим Акциоерам ЮКОСА...итого 73 ярда... плюс идет Пеня каждый месяц 290 миллионов долларов....ЮКОС разорит УРКАГАНОВ РАБссии...
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06.08.2021 17:47 Відповісти
Это настоящий Путлерский ПРОРЫВ...
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06.08.2021 17:48 Відповісти
Сказав так он признает токсичность. Иначе он бы об этом не упоминал.
Ну и надо понимать уровень дипломатии в США и при нынешней власти в Украине., когда всякии арахамии ляпают языком все, что им взбредет
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06.08.2021 17:49 Відповісти
ну,ермака американцы игнорировали,потому и особой токсичности не наблюдалось
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06.08.2021 17:52 Відповісти
Да, Кулеба, а шо там з завхозом д'єрьмаком, фуйлошным агентом?! АСЬ?!)
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06.08.2021 17:56 Відповісти
та с американской стороны не нашли такого же завхоза...вот и остался он без собеседника
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06.08.2021 18:04 Відповісти
яке там "НАТО", який там "статус союзника" ...

Зе ПЕРЕМОГА це "не плювали в обличчя" !
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06.08.2021 17:56 Відповісти
Мне нужны Фирташ и Коломойский,сказал не Байден а Налоговая полиция США... два чувака скомуниздили из Бюджета Украины 500 ярдов долларов,Путлер со своей бандой из кооператива Озеро слабак и позорник...
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06.08.2021 18:18 Відповісти
министр прикрывания зеленой задницы)
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06.08.2021 18:55 Відповісти
Американцы были очень дипломатичны. Об Ермаке ни слова.
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06.08.2021 19:41 Відповісти
А с чего Украине быть токсичной, если воняете только вы, идиоты квартальные ?
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06.08.2021 22:53 Відповісти
Кулеба - это сокращение от московитского слова "кулебяка".
Бяка.
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06.08.2021 23:34 Відповісти
я бы еще хламиду взял - шо бы уже ни у кого сомнений не осталось, шо за шваль приперлася в Вашингтон...
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07.08.2021 04:52 Відповісти
Никогда не думала, что в Украине столько идиотов... Теперь точно знаю,благодаря зелёной шобле, что проблемы страны - это не плохая власть, а дебильный народ... именно поэтому "хорошей "власти просто неоткуда взяться.... Ну а на сегодня вообще такое колличество придурков, какое "пролезло" во власть, это за гранью фантастики - шулера, аферисты, проходимцы, клоуны, комплект "сосен", насильники, и другие типа юзика, тищенка, кивы... Так что Зеленский оказался не "выроком" Пороха, а Приговором для страны...
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07.08.2021 08:17 Відповісти
Тогда с какого перепуга про токсичность заговорила Кулеба?
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07.08.2021 13:40 Відповісти
 
 