Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба

Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, обидві країни перебувають у нормальному процесі співпраці у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, можливо, хтось бачить якесь особливе зближення Києва і Пекіна, я бачу нормальний процес співпраці у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних питань безпеки або з питань стратегічних галузей економіки ми насамперед співпрацюємо з нашими західними партнерами, з Європейським Союзом, зі Сполученими Штатами, і ми будемо щасливі бачити американські гроші й американські компанії в реалізації інфраструктурних проєктів в Україні", - сказав Кулеба.

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За його словами, Україна хоче, щоб ще більше американського бізнесу прийшло в Україну, привело фінансування і були реалізовані проєкти, які ще більше зблизять США і України.

"Ніякого розвороту України немає. Ми є частиною Західного світу, ми розвиваємося як частина цього світу, але торгівля з Китаєм є об'єктивною реальністю, і, незважаючи навіть на ту принципову політику, яку здійснюють Сполучені Штати щодо Китаю у сфері безпеки, торгівля при цьому рухається своїм шляхом. Саме за такою моделлю розвиваються наші відносини з Китаєм", - підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.