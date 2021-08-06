Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба
Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, обидві країни перебувають у нормальному процесі співпраці у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не знаю, можливо, хтось бачить якесь особливе зближення Києва і Пекіна, я бачу нормальний процес співпраці у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних питань безпеки або з питань стратегічних галузей економіки ми насамперед співпрацюємо з нашими західними партнерами, з Європейським Союзом, зі Сполученими Штатами, і ми будемо щасливі бачити американські гроші й американські компанії в реалізації інфраструктурних проєктів в Україні", - сказав Кулеба.
За його словами, Україна хоче, щоб ще більше американського бізнесу прийшло в Україну, привело фінансування і були реалізовані проєкти, які ще більше зблизять США і України.
"Ніякого розвороту України немає. Ми є частиною Західного світу, ми розвиваємося як частина цього світу, але торгівля з Китаєм є об'єктивною реальністю, і, незважаючи навіть на ту принципову політику, яку здійснюють Сполучені Штати щодо Китаю у сфері безпеки, торгівля при цьому рухається своїм шляхом. Саме за такою моделлю розвиваються наші відносини з Китаєм", - підсумував голова МЗС.
Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".
Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.
13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".
Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.
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https://www.capital.ua/ru/news/157713-ukraina-otozvala-golos-po-dokumentu-o-pravakh-uygurov-iz-za-shantazha-kitaya Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press.
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
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https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423352024461152257 20 ч
Коли прийде час, повторюся, буде обов'язково утворена ТСК у ВРУ по китайській зраді.
Кожен, хто відпрацьовував сценарії комуністичного Китаю - другої голови російського орла, - будуть нести відповідальність перед народом України. Для цього треба боротися до кінця.
Першим у списку має йти https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , що брав участь у відкликанні підпису з документа ООН по уйгурах.
Функціонер, безсуб'єктний. Але голова МЗС за найбільш жалюгідного уряду в історії України.
Ганьба. Люта ганьба.
І далеко не тільки з КНР.
На всіх фронтах
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon
В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене.
А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад.
Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі.
Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами...
Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
Украина «развернётся на Восток», если страны Запада поступятся её интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем - так считает спикер украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. А чуть раньше глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно отзывался об опыте Коммунистической партии Китая, из-за чего министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось срочно заверять всех, что Украина не отказывается от евроинтеграции.
Кто ж тебе скажет?!
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423348863411294209 20 ч
Я хочу нагадати, що КНР уже точно несе відповідальність за приховування вірусу "корони".
Кожне втрачене життя, кожна втрачена робота, розбиті долі та зламані плани, - на рахунку Комуністичної партії Китаю.
Ніколи, ніколи не забувайте про це.
Це не ковід. Це китайський КПК вірус.
Не дозволяйте спонсованій з Пекіну «політкоректності»використовувати евфемізми. Вони дуже хочуть, щоб китайська зараза стала просто ковідом, дельтою, альфою. Без згадок про КНР.
Це не про ейшан хейт. Це про хейт комунізму, який причетний до трагедії, яка все ще не закінчилася.
Такой вот бутерброд 3-слойный от зебилья...
Что-то пошло не так в зеленом королевстве...
Клован и зеленое болото так и не поняло, что когда киты дерутся между собой селедка просто гибнет незамеченной.
А скільки мільярдів "баксюків" Україна заборгувала Китаєві? Одна ДПЗКУ чого лише варта. А там борг під гарантію держави. Я вже мовчу про бахматюка і йому подібних ділків. Які мабуть з пів-України заклали за китайські кредити. Тому так і прагнули відкрити ринок землі.
Якщо реально то Китаєві пофіг хто там куда розвертається. Вони заберуть своє. А решта.......... хто встигне.....
Зеля и Байден построят в Украине 2 базы НАТО,во Львове и Днепре,сумма контракта 1 миллирд 400 миллионов...это несколько меньше чем британские базы НАТО Бориса Джонсона в Бердянгске и Очакове,Джонсон отстегнул 1,5 миллиарда ыфунтов стерлингов...Байден жлоб...
Особенно понравилось про строительство фабрик не в Китае, а в Украине. Ты сам-то согласен как раб за 100 баксов вкалывать по 12-ть часов на производстве?
Браво, порохоботи, браво.