МЗС опублікував рекомендації громадянам України у зв'язку з масштабними пожежами в Греції та Північній Македонії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Грецькій Республіці та Республіці Північна Македонія тримати на особливому контролі потреби українських громадян у зв'язку з масштабними лісовими пожежами у цих країнах.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС України рекомендує громадян України, які планують поїздки до Греції та Північної Македонії або вже перебувають на їх території:

1) утриматися від відвідування уражених стихією локацій;

2) уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;

3) неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;

4) у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Посольство України в Грецькій Республіці (телефон "гарячої лінії": (+30 6932765606, електронні адреси: [email protected]; [email protected]).

Посольство України в Республіці Північна Македонія (телефон "гарячої лінії": (+38 97258 9639, електронна адреса: [email protected]).

Також функціонує цілодобова "гаряча лінія" МЗС України за тел. +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected].

УВАГА! Епіцентр пожежної небезпеки в Греції зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (Евбея).

Місцеві рятувальні служби продовжують здійснювати комплекс заходів з ліквідації осередків пожеж.